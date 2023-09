+++ news +++ Konzerte +++ Ingrid Arthur in Oberthulba +++ Michael Wollny in Bonn +++

+++ Ingrid Arthur auf der Piano-Bühne in Oberthulba +++

Die in Gainesville, Georgia (USA) geborene Ingrid Arthur ist eine der mächtigsten Stimmen in der Geschichte der Musik. Sie ist nicht nur eine wunderbare Sängerin, sie ist die Göttin des Souls mit ihrem reichhaltigen und traditionellem Gospel Hintergrund mit dem Einfluss von Aretha Franklin, Mavis Staple oder Mahalia Jackson.

Unter anderem war sie Background-Sängerin bei der Grammy-Award-Gewinnerin von 1996 und 1997, Cissy Houston (Mutter von Whitney Houston), „Face to Face“ und „He Leadeth me“ und bei der 1995 Grammy-Award-Gewinnerin Bette Midler mit dem Song des Jahres „From A Distance“.

Unterwegs mit James Last

Sie trat auf den verschiedensten Bühnen in New York, Paris, London und Berlin auf und wurde wegen ihrer Professionalität, sympathischen Erscheinung und einzigartigen Stimme überall mit stehenden Ovationen belohnt. Ihr musikalischer Triumphzug begann mit den „Golden Gospel Singers“ als auch mit ihrer Performance in „Little Shop of Horrors“ am Metropol Theater in Wien. Oft war Ingrid auch mit James Last und seinem Orchester auf Tournee.

Seit 2002 lebt Ingrid Arthur nun in Berlin, ist aber auf der ganzen Welt mit ihrem Talent unterwegs. International bekannt und beliebt wurde Ingrid Arthur als ehemalige Sängers von einem der heißesten europäischen Duos, den „Weather Girls“, und deren weltweit erfolgreichem Hit „It’s raining Men“. Ingrid hat als Weather Girl 2 Alben aufgenommen: „Totally Wild“ mit Coconut Records und „The Woman I Am“ mit Sonic Nerve. Seit 2011 ist Ingrid Arthur als Solo-Künstlerin erfolgreich.

Wegen Corona musste dieses für 2021 geplante Konzert leider zweimal abgesagt werden.

Nun kommt sie zum vierten Male auf die Piano-Bühne und wird wie immer für beste Musik und volles Haus sorgen! Mit ihrer neuen internationalen Soul-Blues-Funky-Jazz-Formation mit Tracey Dunken (Drums), Charis Karantzas (Guitar) , Manuel Zacek (Bass) und Carly Quiroz (Piano) zeigt Ingrid eine Show der Spitzenklasse mit dem Titel „A Tribute to Aretha Franklin“.

Kartenvorverkauf: Tel. 09736/657 oder info@piano.de

www.pianobuehne.de

Beitragsfoto: Peter Kleinhenz

+++ Michael Wollny mit seltenem Solokonzert im Beethoven-Haus +++

Für das Jazzfest Bonn Extended kommt Pianist Michael Wollny an diesem Samstag, den 23. September, um 20:30 Uhr mit einem Soloprogramm in den Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses.

Beim Jazzfest Bonn ist Michael Wollny ein gern gesehener Gast. Zuletzt begeisterte er 2022 mit seinem Trio das Publikum im Opernhaus. Nun betritt der Pianist zum ersten Mal seit langem wieder allein eine Bühne in der Bundesstadt – und macht damit fast schon eine Ausnahme, ist er doch in diesem Jahr zumeist in größeren Formationen unterwegs.

Ob Mahler oder de Machaut, ob Monk, Kraftwerk oder Ligeti, Michael Wollny formt unterschiedlichstes musikalisches Material zu seiner eigenen Klangsprache. Mit Virtuosität, Fantasie und ästhetischer Treffsicherheit schwebt er über den Stilen. Für sein Spiel vom Feuilleton gefeiert und mit Preisen überhäuf, landetet er mit seinem Trio 2014 sogar in den Tagesthemen und im heute journal und füllt seitdem die großen Säle.

Als Solokünstler feiert Wollny seit seinem 2022 aufgenommenen Album Mondenkind die Einsamkeit. In eigenen Kompositionen und Stücken der „großen Eigenbrötler der Musikgeschichte“ (Süddeutsche Zeitung) wie Sufjan Stevens, Tori Amos, Rudolf Hindemith oder Alban Berg spannt Wollny die ganz weiten Bögen. Mit zarten Melodien, ausufernder Harmonik, druckvollen Bass-Gewittern und kristallinen Clustern erzählt er auf epische Weise von Düsternis, Lichtblicken und Versöhnung.

Wollnys meisterhafte Klavier-Improvisationen und die intime Atmosphäre des Kammermusiksaals im Beethoven-Haus versprechen ein intensives Konzerterlebnis.

Für das Konzert sind nur noch wenige Tickets verfügbar, Interessierte erhalten sie über https://www.jazzfest-bonn.de/programm.

Das Jazzfest Bonn ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des zeitgenössischen kreativen Jazz. Das Festival präsentiert Weltklasse-Künstler und nationale Stars in Doppelkonzerten mit jungen Nachwuchsmusikern und regionalen Jazz-Größen. Aktuelle Informationen sind zu finden unter www.jazzfest-bonn.de