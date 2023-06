News: +++ Tag der Gegenwartsmusik mit Uraufführung von Shuteen Erdenebaatar +++ Lübecker Jazz Allstars treten auf +++

+++ Tag der Gegenwartsmusik mit Uraufführung von Shuteen Erdenebaatar +++

Am Sonntag, dem 18. Juni 2023, findet in Riedenburg zum ersten Mal der Tag der Gegenwartsmusik statt. Hinter der Veranstaltung steht die Musikinitiative Metax Modern, die seit 2021 mobil in Bayern unterwegs ist und Musik der Gegenwart in verschiedenste Orte bringt.

Das Programm in Riedenburg dreht sich rund um das Thema „Rhythmusstörung. Im Weltgarten der Gegenwartsmusik“. Dabei treffen regionale auf internationale Künstler*innen und Jazz auf aktuelle Klassik und Weltmusik. Die transkulturelle Musikvermittlung steht an diesem Tag auch in Wechselwirkung mit Kirche, Kunst und Neuen Medien.

Den Auftakt der Veranstaltung bildet ein Musikgottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes. Das Ensemble Tengerton und der Organist Robert Lehner erwecken mit zeitgenössischen Orgelwerken und mongolischem Obertongesang „Töne des Himmels“ zum Leben.

Um 15 Uhr werden unter dem Titel „Maske und Farbe“ im Alten Pfarrhof Werke von Adriana Hölszky, Henrik Ajax und Shuteen Erdenebaatar aufgeführt. Den ganzen Tag über gibt es „künstlerisch-musikalische Interventionen“ im Rahmen eines Artists in Residence-Projekts der Galerie der Gestaltenden Gesellschaft.

Höhepunkt ist das Uraufführungskonzert um 20 Uhr, das mit einer Spendenaktion für die Organisation World Garden Mongolia e. V. verbunden ist. Auf der Bühne stehen Shuteen Erdenebaatar mit ihrem Jazz-Quartett, Bariton Manuel Adt und Pianistin Kathrin Isabelle Klein sowie das Ensemble Tengerton, das unter anderem auf Pferdekopfgeigen musiziert.

Weitere Informationen sind zu finden unter https://metax-modern-festival.de/.

+++ Lübecker Jazz Allstars treten auf +++

Die kleine, aber feine Jazzszene Lübeck hat sich 2020 zu einer Allstar-Band formiert. Im heimischen Jazzclub liveCV gibt das Quintett am Dienstag, dem 20. Juni 2023, ab 20.15 Uhr ein Konzert. Mit dabei sind Sven Kammer an der Trompete, Stefan Kuchel am Tenor- und Sopransaxophon, Peter Ortmann am Klavier, Florian Galow am Kontrabass und Oliver Sonntag am Schlagzeug. Auf dem Programm stehen zeitgenössisch interpretierte Jazz-Klassiker mit einer Portion Soul und Rockjazz.

Als Gäste treten außerdem der Gitarrist Patrick Farrant und der Altsaxophonist Ralph Schlunk auf.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Erlebnis: Musik“. Weitere Informationen finden Sie unter www.jazzpool-luebeck.de.

Beitragsbild: Die Lübeck Jazz Allstars. Foto: M. Busch.