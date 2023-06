News: +++ Nicole Johänntgen zu Gast bei SOFIA +++ Open-Air zwischen Fachwerkhäusern beim Idstein JazzFestival +++

+++ Nicole Johänntgen zu Gast bei SOFIA +++

Die Saxophonistin Nicole Johänntgen, erst kürzlich mit dem Lichtenburgpreis 2023 ausgezeichnet, wird im Rahmen der sechsten SOFIA Music Business Workshops zu hören sein, die vom 30. Mai bis zum 4. Juni 2023 in Zürich stattfinden.

SOFIA – das steht für Support Of Female Improvising Artists – setzt sich für Frauen im Jazz ein. Nicole Johänntgen ist Gründerin und Leiterin des Vereins. Die alle zwei Jahre veranstalteten Intensivworkshops fördern sieben ausgewählte junge Jazzmusikerinnen und geben ihnen die Chance, sich zu vernetzen und zu Themen wie Vermarktung und Booking weiterzubilden.

Mit Blick auf ihren bevorstehenden Auftritt schreibt Johänntgen:

„Ich bin sehr dankbar Jazzmusikerin sein zu können und seit einigen Wochen ist tagtäglich so viel los, dass ich wohlgenährt mit Jazz bin. Niemals satt. Jazz ist einfach zu schmackhaft!

Am kommenden Freitag, 2. Juni, spielen acht phantastische Musikerinnen aus Lettland, Finnland, Italien, Deutschland, aus der Ukraine und der Schweiz in der Villa in Zürich um 19 Uhr ein Konzert auf Kollekte. Ich werde auch mitspielen. Seid mit dabei! Es wird einmalig!

Schaut gerne auf meiner Webpage, denn da gibt es viele neue Konzerte. Paris, Brüssel, Lugano, Ascona und viele, viele mehr! Und so wie es ausschaut eine Sisters in Jazz Reunion in Missouri, Saint Louis USA nächstes Jahr im März. Seid mit dabei, wo auch immer ihr sein könnt! Magic is happening!“

Weitere Informationen finden Sie unter www.NicoleJohaenntgen.com oder www.SOFIA-MusicNetwork.com.

Beitragsbild: Pressefoto Nicole Johänntgen

+++ Open-Air zwischen Fachwerkhäusern beim Idstein JazzFestival +++

Ein buntes Programm und Publikum verspricht das Idstein JazzFestival, das der ortsansässige Verkehrsverein vom 7. bis 9. Juli 2023 in der Hochschulstadt veranstaltet. In der Fachwerkkulisse der Idsteiner Altstadt sind fünf Open-Air-Bühnen rund um Felsenkeller, Rathaus und Schlossgasse verteilt.

Dort spielen unter anderem Adam Hall & The Velvet Playboys mit Titeln à la Frank Sinatra und Sammy Davis Jr., acoustic colour mit Pop und Latin, Sarah und die Swing Herr’n mit deutschen Liedern quer durch die Musikgeschichte seit den 20ern, Alpcologne, die mit Gesang und Alphorn Musik von Tango bis Rock interpretieren, Guy Verlinde & The Artisans of Solace aus der belgischen Blues-Szene, Nid de Poule mit französisch anmutendem Gypsy-Swing , der Vibraphonist Altfrid M. Sicking mit seinem Quintett, Noisepollution Rockrevue mit stets dreistimmiger Rockmusik, Biber Herrmann & Anja Sachs mit poetischen Folk- und Blues-Songs im Gepäck, The Wild Bobbin’ Baboons mit 50er Rock’n’Roll und die Sängerin Cécile Verny samt ihrem Quartett.

Moderatorin Marion Kuchenny vom Hessischen Rundfunk begleitet das Festival.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://idstein-jazzfestival.de/.