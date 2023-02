News: Workshop für Nachwuchsjazzer*innen +++ Personalwechsel bei der jazzahead! +++ Lucas Imbiriba in Hürth

+++ Jazzworkshop für Studienbewerber\*innen +++

Die Jazzabteilung der Hochschule für Künste Bremen veranstaltet am 04. März 2023 einen rund fünfstündigen Kennlern-Workshop für Nachwuchsmusikerinnen und -Musiker, die daran interessiert sind, Jazz zu studieren. Neben allgemeinen Informationen zum Jazzstudium, geben die Dozenten und Professoren der Hochschule für Künste Bremen Kostproben ihres Instrumental-, aber auch Ensemble- und Theorieunterrichts.

Einblicke geben: Prof. Markus Schieferdecker, Bass; Prof. Florian Poser, Vibraphon; Prof. Martin Classen, Saxophone; Oliver Poppe, Theorie; Julian Wasserfuhr, Trompete; Elmar Brass, Piano; Ed Kröger, Posaune; Christian Schönefeld, Drums und Jan-Olaf Rodt, Gitarre. Der Kurs kostet 25€.

Die Anmeldung erfolgt mit via Mail mit Anschrift und Instrument/Fach an kbb-musik@hfk-bremen.de.

Rückfragen sind an Markus Schieferdecker (mschieferdecker@hfk-bremen.de) zu richten.

Das Beitragsbild zeigt Markus Schieferdecker (Mitte) beim Jazzworkshop 2022 in der Hochschule für Künste Bremen. (Foto: Lukas Klose)

+++ „Zeit, den Staffelstab weiterzugeben“: letzte jazzahead! für Ulrich Beckerhoff und Peter Schulze. +++

Ulrich Beckerhoff und Peter Schulze, die Künstlerischen Leiter des großen Jazz-Branchentreffs, haben ihren Abschied verkündet. Nach 17 Jahren wolle man nun den Weg für die nächste Generation freimachen, so die beiden unisono. Nachfolger wird der Hamburger Musikjournalist, Autor und Moderator Götz Bühler. Die Geschichte der jazzahead! ist eng mit Beckerhoff und Schulze verbunden. Beckerhoff war von Anfang an als künstlerischer Leiter tätig, Schulze als Berater, ehe er 2013 auch offiziell der künstlerischen Leitung angehörte. Die Projektleiterin Sybille Kornitschky bleibt und bildet mit Bühler ab dem kommenden Jahr die neue Doppelspitze.

„Es ist jetzt einfach an der Zeit, den Staffelstab weiterzugeben“, sagt Beckerhoff, „wir haben in der Vergangenheit viel auf den Weg gebracht, aber jetzt sollten andere, jüngere Leute ran.“ Die Jazz-Szene sei insgesamt wieder einmal im Umbruch, eine neue Generation übernehme, so Beckerhoff weiter. Es sei immer die große Kraft des Jazz gewesen, sich permanent zu verändern, sagt Beckerhoff: „Und das wird auch nicht aufhören, auch wenn unsere Generation daran nicht mehr so sehr beteiligt sein wird.“ Schulze fügt hinzu: „Wir sehen dem Wechsel sehr vertrauensvoll entgegen“.

Als aktuelle Veränderungen im Jazz beobachtet Bühler „Einflüsse von der Neuen Musik über elektronische Popmusik oder Hip Hop und verschiedene Roots-Musiken bis hin zur Neo Klassik“ – diese Bandbreite wolle die jazzahead! abbilden, was zum Teil schon geschehe. Außerdem gehe es jetzt auch darum, sich einem jüngeren Publikum zu öffnen und ihnen klarzumachen, was für eine Chance die jazzahead! für sie bedeuten könne – „was für eine Tür in Richtung internationalem Jazzgeschehen die jazzahead! für sie öffnet.“

+++ Gitarrenvirtuose in Hürth +++

Am 2. März 2023 wird der Jazz-Keller Hürth zum Gitarrenkeller: Lucas Imbiriba zeigt mit seinen Solo-Arrangements bekannter Pop-, Rock- und Filmmusikmelodien, was man mit genug technischer Finesse aus einer einzelnen Gitarre herausholen kann. Der Brasilianer ist auf großer Album-Tournee durch Europa. Erster Stopp in Deutschland ist Hürth. Auf seiner aktuellen CD spielt der klassisch ausgebildete Konzert-Gitarrist neben den ausgefallenen Arrangements der genannten Genres auch Originalkompositionen.

Weitere Informationen unter: jazzclub-huerth.de