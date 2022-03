+++ Jazzstudie 2022: Online-Befragung von Jazzmusiker*innen ab 10.03. +++ Jazzfest Rottweil: Neue Programmhighlights +++

Online-Befragung zur Jazzstudie 2022 der Deutschen Jazzunion

Die Deutsche Jazzunionstellt die Lebens- und Arbeitssituation von Jazzmusikerinnen erneut auf den Prüfstand. Dazu ist am 10.03.2022 die großangelegte Online-Befragung gestartet. SIe richtet sich an alle professionellen Jazzmusikerinnen und -pädagog*innen, die schwerpunktmäßig in Deutschland tätig sind.

Es sollen Veränderungen der sozioökonimischen Lage seit der Jazzstudie 2016 und berufspraktische Aspekte untersucht werden. Außerdem liegt der Fokus auf den konkreten Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie auf Vielfalt und Teilhabe innerhalb der Jazzszene.

Durchgeführt wird das Forschungsprojekt von der Deutschen Jazzunion in Kooperation mit dem Jazzinstitut Darmstadt sowie der Gesellschaft für Qualität im Gesundheitswesen. Die Veröffentlichung ist im Sommer/Herbst 2022 vorgesehen.

Weitere Informationen und Teilnahme an der Studie unter: www.jazzstudie.de

Neue Programmhighlights beim Jazzfest Rottweil 2022

Das 34. Jazzfest Rottweil findet vom 30.04. bis 21.05. statt. Der Vorverkauf für Konzerte mit bereits bekannt gewordenen Acts war bereits gestartet. Unter ihnen sind Thomas Quasthoff&Band, Jasmin Tabatabai, Web Web feat. Max Herre, Roberto Di Gioia und Helge Schneider.

Nun sind weitere Künstler bekannt geworden, die das Programm erweitern. Unter ihnen finden sich bekannte Namen wie der des Jazz-Rock Ensembles Colosseum, das im Rahmen seiner „Return of a legend“-Europatournee 2022 nach Rottweil kommen wird. Darüber hinaus wird die WDR Bigband gemeinsam mit der Fusionjazz-Formation Yellowjackets auftreten. Das Konzert am 12. Mai ist das bis jetzt einzige geplante Konzert dieser Besetzung in Deutschland.

Am 13. April werden das Streichquartett Feuerbach und das Bläserensemble Federspiel erwartet.

Das Finale des Jazzfestes wird am 21. Mai der Akkordeon-Virtuose Vincent Peirani gestalten.

Weitere Informationen und Tickets unter: www.jazzfest-rottweil.de

Beitragsbild: Der Kontrabassist Heiri Känzig. Foto: Thomas J. Krebs