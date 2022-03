BMW Welt Jazz Award 2022: Sechs Pianisten mit ihren internationalen Ensembles kämpfen um die „Key Position“.

Der BMW Weit Jazz Award geht 2022 in seine dreizehnte Saison. An sechs Soireen zwischen März und April präsentieren sich unter dem Motto „Key Position“ hochkarätige, von Tastenköniginnen und-königen geleitete Jazz-Bands in der einzigartigen Atmosphäre des Doppelkegels der Münchener BMW Weit. Es spielen Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, Schweden, Is­rael, Italien, Spanien und Großbritannien. Das große Finale um den mit 15.000 Euro dotierten BMW Weit Jazz Award findet am 9. Juli 2022 im Audi­torium der BMW Weit statt.

Nach den sechs Auswahlkonzerten nominiert die Expertenjury zwei Ensem­bles für das große Finale im Auditorium der BMW Weit. Der Erstplatzierte er­ hält neben einem Preisgeld von 10.000 Euro eine von BMW Design eigens entworfene Trophäe; 5.000 Euro gehen an den Zweitplatzierten. Zusätzlich wird im Rahmen eines Publikumspreises das Ensemble mit der besten Durch­schnittsnote nach Auswertung aller Konzerte mit 1.000 Euro ausgezeichnet.

Auswahlkonzerte BMW Weit Jazz Award 2022

Julia Hülsmann Trio / 8. März 2022

Jacob Karlzon Trio / 22. März 2022

Anat Fort Trio / 5. April 2022

Giovanni Guidi Quintet / 12. April 2022

Marco Mezquida Trio / 19.April 2022

Ashley Henry Quartet / 26. April 2022

Der Eintritt zu den Konzerten im Doppelkegel der BMW Weit ist frei, die Kapa­zität jedoch begrenzt. Es besteht daher keine Sitzplatzgarantie. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr, die Konzerte starten um 19 Uhr. Die BMW Weit orientiert sich an den jeweils allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln für Ver­anstaltungen. Das Finale mit den zwei nominierten Finalisten findet am 9. Juli 2022 um 19Uhr im Auditorium der BMW Weit statt. Tickets sind ab dem 8. März bei München Ticket erhältlich.

https://www.bmw-welt.com/de/experience/jazz-award-2022.html