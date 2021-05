+++ news +++ Deutscher Jazzpreis 2021 +++ die Nominierungen +++

+++ Pressemitteilung vom 5. Mai 2021. Eine unabhängige Fachjury hat jetzt 81 Nominierte in 5 Hauptkategorien bekanntgegeben. +++ Die digitale Verleihung findet am 3. Juni 2021 in 4 Locations als Livestream statt +++

In einem Monat ist es so weit: Der von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ins Leben gerufene Deutsche Jazzpreis feiert am 3. Juni 2021 seine Premiere. Die digitale Verleihung findet im Vorfeld des in diesem Jahr ebenfalls digital umgesetzten Hamburger Festivals ELBJAZZ statt und wird via Livestream übertragen. Neben einem Standort in Hamburg sind die bekannten Jazzclubs A-Trane (Berlin), Unterfahrt (München) und Ella & Louis (Mannheim) als weitere Verleihungsorte integrativer Bestandteil der Preisverleihung. Moderatorin und bekennende Jazzliebhaberin Pinar Atalay wird in einer Hamburger Key-Location durch das Programm führen und im steten Zusammenspiel die drei Clubs mit ihren jeweiligen Protagonist*innen präsentieren.

Realisiert wird der Deutsche Jazzpreis von der Initiative Musik gGmbH mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Tina Sikorski, Geschäftsführerin Initiative Musik: „Jazz lebt von der unmittelbaren Teilhabe und vom spürsinnigen Zusammenspiel, vom Austausch und gemeinschaftlichen Herantasten. Jazz begeistert und verbindet und das soll sich auch in der Verleihung selbst manifestieren. Der Deutsche Jazzpreis würdigt und eint die gesamte Szene, wobei der Hauptfokus natürlich auf den Künstlerinnen selbst und ihrer beispiellosen Schaffenskraft liegt.“



Die Nominierten stehen inzwischen fest. In elf Kategorien konnten Bewerbungen von unter anderem Künstlerinnen, Komponistinnen, Labels und Verlagen für den Deutschen Jazzpreis eingereicht werden. Vorschläge für potenzielle Preisträgerinnen in den übrigen Kategorien erfolgten durch die unabhängige Fachjury, die mit ihren 25 Persönlichkeiten die gesamte Bandbreite der Jazzszene abdeckt. Sie setzt sich aus je fünf Personen der Bereiche Künstlerinnen, Labels/Verlage, Clubs/Festivals, Management/Agenturen sowie Journalistinnen/Medienvertreter*innen zusammen.

Sarah Seidel, Radio-/Musikjournalistin, Mitglied der Fachjury: „Die vielfältigen, kreativen und ihre Zeit reflektierenden Projekte deutscher Jazzmusiker:innen mit dem Deutschen Jazzpreis auszuzeichnen, heißt ein Zeichen zu setzen für die kulturelle Relevanz des Jazz in der hiesigen Gesellschaft.“

Kalle Kalima, Jazzgitarrist & Komponist, Mitglied der Fachjury: „Es war eine große Herausforderung so viele Talente zu bewerten. Man hätte am liebsten all jene, die ihre Stimme gefunden haben, einzeln für ihren einzigartigen, musikalischen Weg gelobt.“

Céline Rudolph, Vokalistin & Komponistin, Mitglied der Fachjury: „Der musikalische Reichtum der in Deutschland lebenden Jazzmusiker:innen hat mich, obwohl mittendrin, beeindruckt. Noch nie habe ich das gesamte Kaleidoskop von so Nahem betrachten und dadurch die vielfältigen Facetten entdecken können.“

Die Hauptjury, bestehend aus Mitgliedern der Fachjury und jazzaffinen Persönlichkeiten des kulturellen öffentlichen Lebens, bestimmt daraufhin die Preisträger*innen. Die Mitglieder der Hauptjury werden in Kürze bekanntgegeben.

Weitere Informationen zum Preis, zu den Nominierten und zur Fachjury:

Der Deutsche Jazzpreis prämiert herausragende künstlerische Leistungen der nationalen und internationalen Jazzszene in 31 Kategorien. Im Mittelpunkt stehen dabei die Musikerinnen und Musiker, für die es in der Hauptkategorie 1: Künstler:innen insgesamt 17 Auszeichnungen geben wird. Darüber hinaus werden in vier weiteren Hauptkategorien 14 Auszeichnungen für Aufnahme/Produktion, Live, Komposition/Arrangement sowie drei Sonderpreise verliehen. Der Deutsche Jazzpreis ist jeweils mit 10.000 Euro dotiert. Realisiert wird er von der Initiative Musik mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Hinweis: Der Deutsche Jazzpreis der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien hat weder eine organisatorische noch inhaltliche Verbindung zum Neuen Deutschen Jazzpreis der IG Jazz Rhein-Neckar e.V., der einmal jährlich in Mannheim als Publikumspreis der deutschen Jazzszene vergeben wird.