Mit „FLY ME TO THE MOON“ präsentieren die NUEJAZZ-Veranstalter eine 45-minütige Musik-Show für Kinder von 4 bis 9 Jahren. Das am 25. und 26. März (jeweils um 9.45 Uhr) gestreamte Live-Schulkonzert ist kostenlos für alle Schulen, Kindergärten, Kitas, Kinder und deren Eltern. NUEJAZZ-Intendant Frank Wuppinger: „Die Kinder werden dabei viele positive Eindrücke sammeln – und so mancher vielleicht Lust auf das Erlenen eines Instruments bekommen.“

Gerade für die ganz Kleinen erweist sich der Lockdown als schwierige Zeit. Ihnen fehlt der Austausch mit Freunden, das soziale Miteinander, der gemeinsame Spaß und Ansporn. Um Kindern von 4 bis 9 Jahren eine musikalische Freude und dazu eine kleine Auszeit vom gerade weniger erfreulichen Alltag bieten zu können, präsentieren die Veranstalter des Nürnberger NUEJAZZ-Festivals am 25. und 26. März (jeweils um 9.45 Uhr) das gestreamte, 45 Minuten dauernde Schulkonzert „FLY ME TO THE MOON“.

Die live aus der Nürnberger Kulturwerkstatt Auf AEG übertragene Show bietet eine phantasievolle Reise in den Orbit der Melodien und Rhythmen – inszeniert von einer hochkarätig besetzten Jazz-Formation um Sängerin und Moderatorin Johanna Iser. Eingeladen sind Grundschulen, Kindergärten, Kitas sowie Kinder und deren Eltern.

Frank Wuppinger, künstlerischer Leiter des NUEJAZZ-Festivals: „Mit unserer Festival-Reihe `NUEJAZZ for kids´ leisten wir ohnehin seit Jahren einen pädagogischen Beitrag in der musikalischen Früherziehung. Diese Shows sind stets hervorragend besucht und neben guter Unterhaltung motivieren wir unsere jungen Gäste auch zum aktiven Musizieren. Das gilt sicher auch für unsere jetzt gestreamte Show FLY ME TO THE MOON.“

Und so geht’s:

Das Einloggen zu diesem fabelhaften, von der Stadt Nürnberg unterstützten Trip ist einfach und kostenlos. Interessierte müssen lediglich die Website http://www.nuejazz.de/for-kids/ aufrufen und dort die Streams zu einem der beiden Tage anklicken: man kommt direkt ins Konzert. Der Stream läuft über die Plattform YouTube. Wer überdies bei YouTube angemeldet ist, kann die Chat-Funktion nutzen und am Ende des Konzertes Fragen an die Musiker stellen.

Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=FP7Sw6YAf0Y

Nürnberger Jazzmusiker e.V.

