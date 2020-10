+++News:+++Konzerte am 21. und 22. Oktober in Leipzig+++Augsburg: Jubiläumskonzert von „The Mojo Six“ fällt aus – Duo Schlesinger/Lackerschmid im Kulturhaus Abraxas+++Konzert für Baden Powell in Ahrensburg+++

+++Konzerte am 21. und 22. Oktober in Leipzig+++

Mark Weschenfelder. Foto: Initiative Leipziger Jazzmusiker e.V. Lora Kostina Trio & Jana Bauke. Foto: Initiative Leipziger Jazzmusiker e. V.

Am 21. und 22. Oktober finden im Leipziger Schille-Theater zwei Kooperationskonzerte vom Jazzclub Leipzig und der Initiative Leipziger Jazzmusiker e. V. statt. Die Konzerte sind Bestandteil der 44. Leipziger Jazztage, die das Thema „Transitions“ haben. Am 21.10. ist das Programm „Schumann versus Zwetajewa – ein Frauenbild im Wandel“ mit dem Lora Kostina Trio & Jana Bauke als Sprecherin zu hören. Weiter geht es am 22.10. mit dem Konzert ORNETTE! 2.0 zu Ehren der Jazzikone Ornette Coleman mit Mark Weschenfelder und Wanja Slavin am Altsaxophon, Robert Lucaciu am Kontrabass und Sebastian Merk am Schlagzeug. Weitere Informationen: www.leipjazzig.de

+++Jubiläumskonzert von „The Mojo Six“ in Augsburg fällt aus+++

Das Konzert zum 10-jährigen Jubiläum der Band „The Mojo Six“, das innerhalb der Konzertreihe „S-Live in der Kiste“ im Augsburger Puppentheater am 31.10. hätte stattfinden sollen, fällt coronabedingt aus. Wenn möglich soll es im kommenden Jahr nachgeholt werden und schon im Vorverkauf erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Ebenso sind alle weiteren Konzerte im Jahr 2020 abgesagt. Weitere Informationen: http://www.augsburger-puppenkiste.de/02-museum/02-programm/s-live.shtml

+++Duo Schlesinger/Lackerschmid im Augsburger Kulturhaus Abraxas+++

Am Donnerstag, dem 22. Oktober, treten Stefanie Schlesinger und Wolfgang Lackerschmid mit ihrem Programm „Vocal – Verve & Vibraphone – Virtuosity“ im Kulturhaus Abraxas in Augsburg auf. Es stehen eigene Kompositionen für Vibraphon und Stimme, sowie Songs aus dem „American Songbook“, Filmsongs und jazzige Interpretationen klassischer Arien auf dem Programm. Weitere Informationen: http://www.kulturhaus-abraxas.de/spielplan

+++Konzert für Baden Powell in Ahrensburg+++

Am Sonntag, dem 25. Oktober, findet im Kulturzentrum Marstall in Ahrensburg ein Konzert zu Ehren des vor 20 Jahren verstorbenen Gitarristen und Komponisten Baden Powell statt. Das André Krikula Trio, mit ihm an der Gitarre und Gesang, dem Schlagzeuger Cesar Ferreira und dem Jazz Bassisten Axel Burkhardt, und die sechsköpfige Band „Musica Latina” spielen neben Werken von Powell Bossa Nova, Musica Popular Brasileira und weitere lateinamerikanische Musik. Weitere Informationen: https://www.marstall-ahrensburg.de/zuschauen/musik/view/537

Das Titelbild zeigt das André Krikula Trio. Foto: Kathrin Stahl