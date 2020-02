BMW Welt Jazz Award 2020: Das Quartett von Jazzgeiger Adam Baldych bestreitet das dritte Dienstagskonzert

Das Instrument Geige führte viele Jahre ein Schattendasein im Jazz. Das hat sich längst geändert, und immer neue Stimmen geben diesem Streichinstrument, das wie kein zweites für Klassik, Hochkultur und Virtuosität steht, eine Heimat im Bereich des modernen Jazz. Derzeit angesagtester Vertreter dieser Gattung ist der Pole Adam Baldych, der trotz Orkan „Sabine“ zusammen mit seinem Quartett nach München in den BMW Doppelkegel gekommen war, um in den Wettstreit um die begehrte Trophäe des BMW Welt Jazz Awards einzusteigen. Die vier Polen lieferten eine hochprofessionelle Vorstellung, deren musikalische Bandbreite von Hildegard von Bingen, Thomas Tallis bis in die Gegenwart der improvisierten Musik reichte. Das sich Baldych nicht nur als der bekannte Paganini der Jazzgeige präsentierte, sondern seine Virtuosität in den Dienst der Musik stellt, auch mal leiseren Tönen Raum gab, berührte sichtlich einige Zuschauer. 90 Minuten großes Jazz-Theater – inklusive Zugabe.

Zarte Paukenschläge: Dawid Fortuna. Foto: TJ Krebs Toller Sound: Michał Baranski. Foto: TJ Krebs Maestro und Bandleader Adam Baldych. Foto: TJ Krebs Michal Baranski. Foto: TJ Krebs Studie 1: Baldychs Hand. Foto: TJ Krebs Studie 2: Baldychs Hand. Foto TJ Krebs Adam Baldych mit dem Nachbau eines Barockinstruments. Foto: TJ Krebs Live im Doppelkegel: Baldych Quartett. Foto: TJ Krebs Krzysztof Dys/Adam Baldych. Foto: TJ Krebs Faszinierendes Raum- und Klangerlebnis: Adam Baldych in der Architektur von COOP HIMMELB(L)AU. Foto:: TJ Krebs In Aktion: das Adam Baldych Quartett. Foto: TJ Krebs Posieren für den Fotografen: das Baldych Quartett. Foto: TJ Krebs

Alle Fotos: Thomas J. Krebs