New York Voices in Marktoberdorf

International Vocal Jazz Camp, 25. bis 31. August 2019

Die New York Voices werden zu Recht als eines der weltbesten Vocal-Jazz-Ensembles bezeichnet. Kim Nazarian, Lauren Kinhan, Peter Eldridge und Bandleader Darmon Meader zeichnen sich vor allem durch ihre unglaublich stilistische Wandlungsfähigkeit aus. Mit ihren Arrangements setzten die Grammy-Preisträger weltweit Maßstäbe. Ende August kommen sie in die Bayerische Musikakademie Marktoberdorf zum International Vocal Jazz Camp. Bereits nach wenigen Tagen war der Workshop voll und die Warteliste lang. Denn die vier sind nicht nur ausgezeichnete Sänger, sondern auch mitreißende, inspirierende Charaktere. Die Begeisterung mit der sie Musik machen und vermitteln ist ganz besonders. Rund 80 Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland, Tschechien, Osterreich, Slowenien, Litauen, Italien, Luxemburg, Russland und den USA nutzen in Marktoberdorf die Chance mit den Besten der Szene zu arbeiten, darunter auch einige schon bestehende Ensembles.

Diese außergewöhnliche Chance nutzt das Landes-Jugendjazzorchester Bayern unter Leitung von Harald Rüschenbaum und wird die New York Voices beim Abschlusskonzert im MODEON

Marktoberdorf begleiten. „Für unsere jungen Musiker*innen wird das ganz bestimmt ein unvergessliches Erlebnis.“, weiß Organisator Willi Staud jetzt schon. Die New York Voices traten schon mit vielen renommierten Orchestern weltweit auf. „Eine völlig neue Herausforderung für uns!“, freut sich schon Harald Rüschenbaum. Bereits vor dem Vocal Jazz Camp sind Proben des LJJB mit den New York Voices in der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf angesetzt.

Galakonzert: 30.08.2019, 20 Uhr, MODEON Marktoberdorf

Die Arrangements von den New York Voices sind schon bei Harald Rüschenbaum angekommen und zeigen einen Querschnitt der über 30-jährigen Bandgeschichte der New York Voices. Erdig swingende Jazztradition trifft auf Klassiker der Popgeschichte, Eigenkompositionen des Quartetts, Paul Simons „Me and Julio“, Stücke von Cole Porter, Duke Ellington und Stevie Wonder und das Monumentalwerk „Bohemian Rhapsody“ von Freddy Mercury arrangiert von Darmon Meader für Big Band und Vokalquartett versprechen außergewöhnlichen Konzertabend.

Camp Abschlusskonzert der Teilnehmer

Freitag, 30.08.2019, 16 Uhr, Bayerische Musikakademie Marktoberdorf

Am letzten Tag des erstmals stattfindenden Int. Vocal Jazz Camps mit den renommierten New York Voices sowie den zusätzlichen Dozenten Matthias Becker und Anne Czichowsky darf man sich auf ein spannendes Event freuen: das Abschlusskonzert der Ensembles der Vocal-Camper, die die ganze Woche über mit den Dozenten gearbeitet haben. Das Repertoire lässt keine Wünsche offen, Fans von Jazzgesang und Chorgesang kommen voll auf ihre Kosten. Es wird auf höchstem Niveau gesungen, geswungen und auch im Samba gegroovt, begleitet werden die Ensembles von Mitgliedern des Landesjugendjazzorchesters Bayern. Ein Highlight wird der ‚All Camp Song‘, den Arrangeur und ‚Choryphäe‘ Matthias Becker extra für das Vocal Camp arrangiert hat, und der von rund 80 Teilnehmern aus aller Welt performed wird. Ein in dieser Form noch nie dagewesenes Event, jazz vocals at it’s best in der Bayerischen Musikakademie! Karten € 7,50 an der Tageskasse.