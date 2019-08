Hannah Weiss mit BMW Welt Young Artist Jazz Award 2019 ausgezeichnet

Bei der vierten Auflage des BMW Welt Young Artist Jazz Awards, den die BMW Group in Kooperation mit der Stadt München verleiht, darf sich Hannah Weiss über die Auszeichnung freuen. Die Ehrung der Schweizer Sängerin, die an der Münchner Hochschule für Musik und Theater studiert hat, ist ein weiterer Schritt im Bestreben der BMW Group, regionale Nachwuchsmusiker zu fördern. Die Auswahl erfolgte durch die renommierte Jury des BMW Welt Jazz Awards. Neben Auftritten im Münchner Jazzclub Unterfahrt und bei den Leipziger Jazztagen beinhaltet die Auszeichnung zudem ein Preisgeld von 3.000 Euro.

„Die Förderung junger Künstler im Rahmen der BMW Welt Jazz Awards ist uns ein wichtiges Anliegen. Dazu haben wir vor vier Jahren gemeinsam mit der Stadt München den BMW Welt Young Artist Jazz Award ins Leben gerufen und auch in diesem Jahr eine würdige Preisträgerin gefunden: Ich gratuliere Hannah Weiss zu diesem Erfolg sehr herzlich“, so Dr. Nicolas Peter, Mitglied des Vorstandes der BMW Group. Anton Biebl, Kulturreferent der Landeshauptstadt München, fügt hinzu: „Schon von Beginn an hat sich der BMW Welt Young Artist Jazz Award als hervorragendes Förderinstrument für die Münchner Jazzszene erwiesen. Ich freue mich, dass in diesem Jahr mit Hannah Weiss eine sehr profilierte junge Musikerin ausgezeichnet wird.“ Die ungarische Urgroßmutter war Konzertpianistin, die Mutter Opernregisseurin, der Vater ihrer Stiefmutter Jazztrompeter – durch ihr Elternhaus kam die in Basel und Zürich aufgewachsene Hannah Weiss schon früh mit Musik aller Stilrichtungen in Berührung. Sie lernte Schlagzeug, Flöte und Klavier, vor allem aber sang sie von frühester Kindheit an. Spätestens seit sie als kleines Mädchen mit ihrer Mutter das Musical „Anything Goes“ gesehen hatte, wusste sie, dass sie auf jeden Fall auf die Bühne und Sängerin werden wollte. Und da ihr die Natürlichkeit und Ehrlichkeit des Jazz am meisten lag, entschloss sie sich zum Jazzgesangstudium an der Münchner Musikhochschule, das sie im vergangenen Jahr mit großem Erfolg abschloss.

Seitdem nimmt ihre Karriere in den unterschiedlichsten Ensembles und Konzertprojekten Fahrt auf. Für die Jury ist die Verleihung des BMW Welt Young Artist Jazz Awards an Weiss eine offensichtliche Wahl: „Ob sie in Tizian Josts ,Feindsender‘-Programmen deutschen Swing der Dreißigerjahre singt, ob mit verschiedenen Ensembles Swing und Modern Jazz, ob sie sich in der Jazzrausch Bigband oder bei Ark Noir im Umfeld von Technooder Electro-Jazz bewegt oder ob sie mit ihrer eigenen Hannah Weiss Group PopThemen in einen improvisierenden Jazz-Zusammenhang stellt – Hannah Weiss glänzt stets mit makelloser Gesangstechnik, dem Feeling für den jeweiligen Song und einer imponierenden Natürlichkeit und Ausstrahlung. Die Jury hofft, dass der BMW Welt Young Artist Jazz Award ihr hilft, ihr Debütalbum fertigzustellen und noch mehr verdiente Aufmerksamkeit zu finden.“

Die Preisträgerin ist bei Konzerten in der Münchner Unterfahrt und bei den Leipziger Jazztagen zu hören

Als Preisträgerin des BMW Welt Young Artist Jazz Award wird Hannah Weiss mit ihrer Band am 17. Oktober bei den 43. Leipziger Jazztagen im Westbad auftreten. Bei den Leipziger Jazztagen engagieren sich die BMW Niederlassung und das Werk Leipzig seit 2011. Eine weitere Gelegenheit, Hannah Weiss live zu hören, bietet sich dem Münchner Publikum im Herbst dieses Jahres. Im traditionsreichen Jazzclub Unterfahrt wird wie schon in den vergangenen Jahren ein weiteres Preisträgerkonzert stattfinden.