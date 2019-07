Brazzooka im Degginger – ein Veranstaltungstipp

Brazzooka – ein satter Bläsersound, und eine Rhythmussection, die es versteht, so richtig zu grooven und deren Musik somit direkt in die Beine geht. Die neun Musiker aus dem Raum Regensburg verbinden die Musikstile Jazz, Funk und Latin auf ihre eigene Art und Weise und kleiden dabei bekannte Jazzstandards in ein neues Gewand. Sie begeistern das Publikum durch musikalisches know-how. Wer auf Tower Of Power, Chick Corea oder Dave Weckl steht, ist bei einem Konzert von Brazzooka genau richtig.

Am kommenden Mittwoch, den 24. Juli ab 20 Uhr ist die Band im Regensburger Degginger (Wahlenstraße 17) zu erleben, der Eintritt ist frei!

Besetzung:

Keys: Markus Stich

Bass: Hermann Kobl

Drums: Martin Kammerer

Gitarre: Armin Merten

Vocals: Marius Sachse

Tenor-/Bartitonsax: Thomas Sachse

Sopransax: Ariane Felgenträger

Posaune: Jörg Lipka

Trompete: Peter Glas

www.brazzooka.de