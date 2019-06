Ich will Geschichten erzählen – Kadri Voorand und Mihkel Mälgand in Gelsenkirchen und Billerbeck

Die estnische Sängerin und Pianistin Kadri Voorand war im letzten Jahr eine überraschende Neuentdeckung beim Alto Adige Festival, jener vielbeachteten Talentbörse für neue spannende Jazzentwicklungen. Zusammen mit ihrem Duopartner, dem Bassisten Mihkel Mälgand demonstriert sie, dass eine charmante, ja, manchmal fast albern verspielte Bühnenpräsenz und vor Ideen sprühender musikalischer Tiefgang kein Widerspruch sind.

Davon überzeugte sich ihr Publikum gleich auf zwei Exklusivkonzerten hintereinander in NRW – auf dem Gelsenkirchener Nordsternturm und kurz danach im romantisch-ländlichen Ambiente in der Kolvenburg im westfälischen Billerbeck.

Eines dürfte gewiss sein: Ein Auftritt von Kadri Voorand ist auf jeden Fall immer ein Unikat. Sphärische Violintöne am Anfang deuten auf meditative Gefilde hin – aber sobald sie beherzt in die Klaviertasten greift, tobt das pralle Leben. Dieses strömt aus den melodisch anregenden, von Jazzidiomatik und Bluesfeeling gesättigten Songs – aber auch aus verführerischen Balladen und Anleihen bei der estländischen Volksmusik, gleichwohl aus freigeistig-akrobatischen Improvisationen mit Stimme, Elektronik, Autotune-Effekten und immer wieder Stories aus ihrem eigenen Leben dazu!

Sie will nach eigenem Bekunden vor allem Geschichten erzählen. Klavier spielt sie nicht etwa so, wie eine Sängerin sich selbst am Klavier „begleitet“, sondern mit der resoluten Wucht einer gestandenen Konzertpianistin. Auch ihre Stimme kann mehr als nur heiteres Geplauder. Viel mehr! Ihr Gesang durchmisst gesanglich viele Oktaven, lotet Tiefen aus, strotzt vor Bluesfeeling. Dann hält sie wieder inne, verweilt, erzählt alles mögliche. Von ihrer Lieblingsschokolade, die einst, als sich ihre Heimat noch hinter dem Eisernen Vorhang befand, nur in ganz kleinen Stückchen verfügbar war – oder vom profanen, überhaupt nicht glamourösen Alltag einer Profimusikerin, die morgens einen Schwall von E-Mails abarbeiten muss.

Der Blues hat auch immer etwas mit Wahrhaftigkeit zu tun und Liebe ganz viel mit Trunkenheit. Was sie darüber zu sagen hat, nimmt man ihr auch ab – und sie hat auch gleich einen hinreißenden Song dazu geschrieben! Auch beim Konzert auf der Kolvenburg läuft sie manchmal Gefahr, sich im Zuviel zu verzetteln und bei so vielen sprühenden Ideen kaum noch in eine klare Richtung laufen zu können. Für den Bassisten ist dies eine echte Herausforderung, denn der muss auf alle Spontanexkurse seiner impulsiven musikalischen Partnerin in jedem Moment hellwach reagieren…

Aktuelles Album: Kadri Voorand – „Armupurjus“

Text und Fotos: Stefan Pieper

Beitragsbild: Kadri Voorand bei ihrem Konzert in der Kolvenburg in Billerbeck. Foto: Stefan Pieper