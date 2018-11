Jazzfest Berlin 2018 | Tag 4 | Mary Halvorson Octet / Bill Frisell

Bill Frisell (USA) – Music is

Der letzte Abend auf der „Großen Bühne“ des Hauses der Berliner Festspiele. Das HuPe-kollektiv (nicht der Autor der Blogtexte!) hat das in Fotos gebannt gesammelt, so wie auch schon an den anderen drei Tagen. Auf der Bühne standen Bill Frisell und das Mary Halvorson Octet (Bericht folgt). An dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank an die Fotografin in der ersten Reihe. Schauen Sie sich auch die anderen drei Blogeinträge an, die sie fotografisch eingefangen hat, die anders als am letzten Tag, noch weitaus mehr gutes Material hergaben (siehe Ende des Artikels).

Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you

Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv Mary Halvorson Octet (USA) – Away with you | © HuPe-kollektiv

Mary Halvorson guitar

Susan Alcorn pedal steel guitar

Dave Ballou trumpet

Jon Irabagon alto saxophone

Ingrid Laubrock tenor saxophone

Jacob Garchik trombone

John Hébert bass

Tomas Fujiwara drums

Bill Frisell (USA) – Music is

Bill Frisell (USA) – Music is | © HuPe-kollektiv Bill Frisell (USA) – Music is | © HuPe-kollektiv Bill Frisell (USA) – Music is | © HuPe-kollektiv Bill Frisell (USA) – Music is | © HuPe-kollektiv Bill Frisell (USA) – Music is | © HuPe-kollektiv Zugabe: Bill Frisell mit Mary Halvorson | © HuPe-kollektiv Zugabe: Bill Frisell mit Mary Halvorson | © HuPe-kollektiv Zugabe: Bill Frisell mit Mary Halvorson | © HuPe-kollektiv

Bill Frisell guitar solo

In der Zugabe mit: Mary Halvorson guitar

Das Produktionsteam des Jazzfests Berlin 2018 mit Nadine Deventer auf der Bühne

