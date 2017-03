John Lee Hooker Junior in der Olchinger „Legends Lounge“

Hooker Jr mit Band in Olching. Alle Fotos: Thomas J. Krebs

Seit Jahren veranstaltet die Legends Lounge in Olching hochkarätige Blues- und Rockkonzerte. Dort gab sich der mehrfach Grammy nominierte Bluessänger und Entertainer John Lee Hooker Junior mit seiner Band die Ehre und präsentierte einen erdigen, ausgewogenen Mix aus urbanem, elektrischen Detroit & Chicago Blues, mit einer mitreißenden, persönlich gestalteten Show. In der fast ausverkauften Legends Lounge herrschte von Beginn an eine fantastische Stimmung, das Publikum ging vom ersten Ton an mit und Hooker Jr. machte mit seinem erdigen Home Blues Gig in Olching seinem Namen alle Ehre. Respekt!

Text & Fotos: Thomas J. Krebs

