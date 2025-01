Spindrift: CD Pre-Release mit dem Benny Lackner Quintet im Jazzclub Unterfahrt

Der Pianist Benny Lackner wirbelt mit seinem Quintett feinste Melodien auf, mit zeitlosem Wiedererkennungswert, die dem Hörer lange Zeit im Gedächtnis bleiben. Jazz für die Ewigkeit! Im Jazzclub Unterfahrt fand letzte Woche ein Pre-Release Konzert von Lackners bei ECM erschienen Aufnahme „Spindrift“ statt. Mit von der Partie auf der Bühne im Club waren der Saxophonist Maciej Obara und Harish Raghavan am Bass, anstelle von Mark Turner und Linda May Han Oh, die auf der CD zum Ensemble gehören.

Mosquito Flats

Das Konzert begann mit dem lyrischen Titel „Mosquito Flats“. Gleich zu Beginn zeigte Lackner mit seinem Ensemble auf wo seine Stärken liegen: Kompositionen mit klaren Melodielinien, als Grundlage für tiefgründige Improvisationen und ein herrliches Zusammenspiel der Protagonisten. Im Laufe des Abends wurden alle zehn Titel der CD Spindrift präsentiert. Im zweiten Set gesellten sich zwei ältere Stücke von seinem ersten bei ECM erschienen Album dazu, „Camino Cielo“ und „Open Minds Lost“. Der Abend vermittelte einen unglaublich intensiven Eindruck von Lackners Kompositionen. Lediglich „Chambary“ stammt aus der Feder des Schlagzeugers Matthieu Chazarenc, das sich stilistisch nahtlos zu den vorangegangenen Stücken gesellte.

Unabhängig von der musikalischen Strahlkraft des Saxophonisten Maciej Obara beeindruckte Mathias Eick mit herrlich poetischem Spiel an der Trompete, Harish Raghavan führte souverän mit seinem Bass durch die Rhythmen, die Schlagzeuger Matthieu Chazarenc abwechselnd behutsam und im nächsten Moment wieder mit Verve vorantrieb. Der Abend vermittelte einen eindrucksvollen Eindruck, was die CD „Spindrift“ propagiert, wobei die ECM Aufnahme einen etwas kontemplativeren Eindruck vermittelt. Im Konzert dominiert der einzigartige Moment, die Spielfreude vor dem Publikum und die Stimmung auf der Bühne.

Großes klassisches Jazzkino

Das Unterfahrt Konzert des Benjamin Lackner Quintet wie die seine aktuelle CD „Spindrift“ sind großes, klassisches Jazzkino. Es gibt sie noch, Überraschungen und Entdeckungen mit „old and new friends“. Als Zugabe gab es noch ein ganz besonderen Titel: „Cachuma“, ursprünglich vom gleichnamigen Lackner Trio Album aus dem Jahr 2012. Ein abschließend eindrucksvoller Beweis für die Kontinuität von Lackners musikalischem Schaffen.

Die ECM CD „Spindrift“ ist ab dem 17.01. offiziell erhältlich.

Text & Fotos: Thomas J. Krebs