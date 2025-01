+++ news +++ Kinostart „Misty – The Erroll Garner Story +++ Semesterkonzert des HfM Jazz Orchestra Weimar featuring Paulo Perfeito +++

+++ Kinostart: „Misty – The Erroll Garner Story +++

Heute am 23. Januar 2025 startet der Jazz-Dokumentarfilms „MISTY – THE ERROLL GARNER STORY“ von Georges Gachot in den deutschen Kinos.

Eine Übersicht über alle Spielorte finden Sie hier: https://colognecinecollective.com/misty

MISTY – THE ERROLL GARNER STORY beleuchtet das Leben von Erroll Garner, dem brillanten Autodidakten und Ausnahmepianisten, der mit seiner weltberühmten Komposition „Misty“ einen der bedeutendsten Jazz-Standards schaffte. Obwohl Garner scheinbar den Mainstream bediente war er ein eigensinniger Künstler, der sich vertraglich festhalten ließ, dass seine Auftritte stets ohne Rassentrennung stattfanden.

Oliver Hochkeppel hat den Film bereits im Sommer gesehen. Seine Kritik finden Sie hier

Beitragsfoto aus Misty: Gachot Films

+++ Kompositionen und Arrangements aus Porto: Semesterkonzert des HfM Jazz Orchestra featuring Paulo Perfeito +++

Schon oft hat sich das HfM Jazz Orchestra versierte Jazzmusikerinnen und Bigband-Komponistinnen als Gäste eingeladen. Die Studierenden profitieren in der intensiven Probenphase und beim Abschlusskonzert enorm von der externen Expertise. Im laufenden Wintersemester ist im Rahmen des Erasmus-Programms der preisgekrönte portugiesische Posaunist, Arrangeur, Komponist und Dirigent Paulo Perfeito zu Gast im Hochschulzentrum am Horn der Weimarer Musikhochschule.

Nach viertägigen Proben im Jazzensemble-Raum darf sich das Weimarer Publikum wieder auf ein hochkarätiges Konzert des HfM Jazz Orchestra am Donnerstag, 30. Januar um 19:30 Uhr im Festsaal Fürstenhaus freuen. Die Leitung übernehmen Paulo Perfeito sowie Jazzorchester-Leiter Jörn Marcussen-Wulff. Der Eintritt zum Konzert ist frei!

„Mit Paulo Perfeito kommt nicht nur einer der versiertesten portugiesischen Komponisten für Jazzorchester nach Weimar, sondern auch ein erfahrener Orchesterleiter, der es schafft, mit seiner warmherzigen und positiven Art jedes Orchestermitglied zum wichtigen Teil des musikalischen Prozesses werden zu lassen“, sagt Jörn Marcussen-Wulff. „Außerdem darf ich diesen herausragenden Musiker auch als meinen guten Freund bezeichnen, mit dem ich selbst viele Jahre zusammen im Posaunensatz des European Movement Jazz Orchestra spielen durfte.“

Paulo Perfeito wird einen Querschnitt seiner musikalischen Arbeit als Komponist und Arrangeur mit nach Weimar bringen, von Arrangements bekannter Jazz- und Soul-Standards bis hin zu mitreißenden Eigenkompositionen. „Da er selber als Schüler des weltberühmten Bob Brookmeyer in Boston studiert hat, freue ich mich sehr, dass er mit unseren Studierenden außerdem an ausgewählten Werken seines ehemaligen Lehrers arbeiten wird“, ergänzt Marcussen Wulff.

Paulo Perfeito gilt als einer der versiertesten Arrangeure und Komponisten seines Landes und lehrt als Professor an der „Escola Superior de Musica e Artes do Espectáculo do Porto“, wo er auch als Vizepräsident wirkt.

www.hfm-weimar.de