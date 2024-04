Deutscher Jazzpreis. Köln, 18 April 2024. Foto: © Niclas Weber

Pressemeldung der Deutschen Jazzunion: Erfolgreiche Verleihung des Deutschen Jazzpreises im E-Werk Köln mit Preisträger:innen in 22 Kategorien.

Am gestrigen Donnerstagabend stand Köln ganz im Zeichen des Jazz: Im Rahmen einer feierlichen Live-Show im ausverkauften E-Werk wurde zum vierten Mal der Deutsche Jazzpreis verliehen. Ausgezeichnet wurden außergewöhnliche, künstlerische und innovative Leistungen in 22 Kategorien. Energiegeladene Live-Auftritte von Angelika Niescier & Alexander Hawkins, dem Omer Klein Trio und Kenny Barron waren ebenso Highlights des Abends wie die charmanten Moderator:innen Hadnet Tesfai und Götz Bühler.

22 Auszeichnungen für außergewöhnliche, künstlerische und innovative Leistungen

Der Deutsche Jazzpreis wurde in insgesamt 22 Kategorien vergeben. Anders als im Vorjahr bot sich allen Preisträger:innen vor Ort die Möglichkeit einer kurzen Danksagung, nachdem sie von einem Mitglied der Jury eine persönliche Würdigung erhielten.

Aus 1.150 Einreichungen wählte die Fachjury zu Beginn des Jahres die 72 Nominierten. Im Anschluss entschied die Hauptjury über die 22 Preisträger:innen. Die heute Abend verliehenen Trophäen sind jeweils mit einem Preisgeld in Höhe von 12.000 € verbunden. Auch die übrigen Nominierten können sich über 4.000 € Nominierungsgeld freuen.

Konzerte von Nominierten und Preisträger:innen bei der Cologne Jazzweek

Die vierte Edition des Deutschen Jazzpreises findet im Rahmen der Cologne Jazzweek einen besonderen Abschluss. In Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Preisträger in der Kategorie „Festival des Jahres“ präsentiert der Deutsche Jazzpreis am 6. September 2024 im WDR Funkhaus, im Stadtgarten und im Loft Konzerten von:

Frank Gratkowski (nominiert “Holzblasinstrumente”) mit In Cahoots feat. Ingrid Laubrock

Immanuel Wilkins Quartet (Preisträger „Live Act des Jahres international“)

Jakob Bänsch (Preisträger „Debüt-Album des Jahres“)

Lesley Mok (Preisträger:in „Debüt-Album des Jahres international“)

Alexander von Schlippenbach (Preisträger „Lebenswerk“ und “Piano/Tasteninstrumente“).

Tickets für alle Konzerte sind auf der Website der Cologne Jazzweek erhältlich.

Die Preisträger:innen des Deutschen Jazzpreises 2024

KÜNSTLER:INNEN

Vokal: Céline Rudolph

Holzblasinstrumente: Angelika Niescier

Blechblasinstrumente: Janning Trumann

Piano/Tasteninstrumente: Alexander von Schlippenbach

Saiteninstrumente: Petter Eldh

Schlagzeug/Perkussion: Taiko Saito

Künstler:in des Jahres: Bendik Giske

Ensemble des Jahres: Shuteen Erdenebaatar Quartet

Künstler:in des Jahres international: Kenny Barron

Ensemble des Jahres international: Irreversible Entanglements

AUFNAHME/PRODUKTION

Album des Jahres: Awake – Mirna Bogdanović

Debüt-Album des Jahres: Opening – Jakob Bänsch

Rundfunkproduktion des Jahres: A KIND OF … CHORAL MUSIC – MDR Rundfunkchor und Leipziger Jazztage

Album des Jahres international: The Omnichord Real Book – Meshell Ndegeocello

Debüt-Album des Jahres international: The Living Collection – Lesley Mok

LIVE

Festival des Jahres: NUEJAZZ Festival

Live Act des Jahres: Moses Yoofee Trio

Live Act des Jahres international: Immanuel Wilkins Quartet

KOMPOSITION/ARRANGEMENT

Komposition/Arrangement des Jahres: 8 Prinzessinnen – Monika Roscher

SONDERPREISE

Journalistische Leistung: #Challenge1923 – Ulrich Habersetzer

Lebenswerk: Alexander von Schlippenbach

Sonderpreis der Jury: The Creative Music Studio, co-founded by Karl Berger

DEUTSCHER JAZZPREIS

Seit 2021 prämiert der Deutsche Jazzpreis herausragende künstlerische Leistungen der nationalen und internationalen Jazzszene. Die Preisverleihung wird realisiert von der Initiative Musik mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die vierte Preisverleihung fand am 18. April in Kooperation mit der Stadt Köln und dem Land Nordrhein-Westfalen im E-Werk Köln statt.