Konzerttipps +++ Ron Williams in Oberthulba +++ Kilian Kemmer auf Gut Keferloh +++

+++ Ron Williams auf der Pianobühne Oberthulba +++

Der international erfolgreiche und bekannte Sänger, Moderator, Bühnen- Radio- und TV-Star aus Oakland (USA)/München gastiert am Freitag, den 12. Januar 2024, zusammen mit der groovigen jungen Soul-Crew seines Sohnes Julian Williams zum ersten Mal auf der Piano-Bühne Oberthulba. Blues, Funky Soul, Shuffle und Party Jam der Extraklasse sind angesagt.

Bekannt aus dem Fernsehen

Ron Williams ist dem internationalen Publikum bestens bekannt durch seine zahlreichen erfolgreichen Tourneen und TV Auftritte im In- und Ausland. Auftritte als Ray Charles Double und Bühnenshows mit der WDR und NDR Bigband und in über 800 teils eigenen Fernsehsendungen wie „Ronabend“ und „Countdown“ sowie Stern TV oder Maischberger machten ihn populär. Markant ist vor allem seine einzigartige Stimme und unverwechselbare Bühnenpräsenz . Aktuell hatte er im Oktober 2023 einen sensationellen Erfolg mit dem Jörg Seidel-Trio im Schlosspark Theater Berlin von Dieter Hallervorden.

Im Team mit Sohn Julian

Auch sein Sohn Julian Williams ist in den Genres Funk Soul & Jazz erfolgreich. Jahrelang war er als Streetworker in Sachen Straßenmusik in München unterwegs, aber auch mit professionellen Kombos tourte er schon durch Deutschland, Österreich, aber auch Frankreich oder Brasilien. Als Sieger des Wettbewerbs eines bekannten Münchener Radiosenders und Mitglied des Pop-Duos Think Twice tourte er unter anderem als Vorband der No Angels durch die ganz großen Hallen.

Aktuell veröffentlichte er das deutschsprachige Album „Sterne“ als Jules Wunderlich zum Andenken an seine Mutter. Die junge Groove-Band um Shuffle-King Peter Kraus an den Drums, Andre Schwager Profi an den Keys, Maxi Nachtmann (Guitar/vocal) und der New Yorker Raul Walton am Bass heizen kräftig ein.

Cool down am Barflügel mit Joe Dietz oder Peter Lutz.

Weitere Infos und Karten unter

www.pianobuehne.de

Tel. 09736/657, info@piano.de oder 0170/2982742 auch Whatsapp

Piano-Bühne , Hans- Bördlein-Str. 1. 97723 Oberthulba

+++ Kilian Kemmer auf Gut Keferloh +++

Am Freitag, 26. Januar 2024 gastiert wieder einmal das Kilian Kemmer Trio mit Gastsolist Werner Riedel im Gut Keferloh. Das Programm wird sich aus Stücken von Kemmers CD „…und Zaratustra tanzte“ und einigen Jazzstandards zusammensetzen. Mit Nietzsche tanzen? Auf seinem jüngsten Album lässt sich der Pianist und Philosoph von Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ inspirieren, und in rund einem Duzend Miniaturen interpretiert die Gruppe philosophische Ideen Nietzsches wie die „Ewige Wiederkunft“ oder warum Diebstahl zuweilen glücklich machen kann.

In der Presse

Die Presse schreibt über das Album: Man kann bei dieser Musik trefflich „das irdische Dasein in lyrischen Aphorismen vorüberziehen“ lassen („Jazzthing“). World of Jazz schreibt über das neue Album: „It has already been written about Kemmer’s music (…) he plays jazz to come down and enjoy, which is characterized by a timeless quality (…) I can only agree with that.“

Das concerto magazine findet: „Das Trio spielt unaufdringlich, aber nie belanglos, (…) swingt aber ohne zu viele Noten“. Und das Jazzpodium resümiert: „Auch beim Tanzen lässt sich’s bisweilen trefflich philosophieren.“

Nach Studium an der Sorbonne, der Humboldt Universität Berlin und LMU in München lebt und wirkt Kilian Kemmer wieder in München. Die weiteren Musiker:

CHRISTIAN SCHANTZ Kontrabass lebte 1998 bis 2017 in New York (u.a. Studium an der New Scool Jazz) und Berlin und trat mit zahllosen Bands und Musikern auf (u.a. auch des Öfteren in Keferloh).

ANDREAS KRIEGER der Schlagzeuger begann in den 70er Jahren als Rockdrummer, wandte sich aber dann dem Jazz zu und spielte in den 80ern als einer der gesuchtesten seines Fachs in der Szene mit Größen wie Günter Klatt, Hermann Breuer, Peter O’Mara und Paul Grabowsky. Nach längerer Pause kehrte er 2020 wieder an sein Instrument zurück.

Als Gast mit dabei der Gastgeber Werner Riedel, der seit mehreren Jahren die Konzerte in Hohenbrunn und Keferloh organisiert und mit seiner Ventilposaune eine zusätzliche Klangfacette beitragen wird.

Freitag, 26.1., 20 Uhr Gut Keferloh

Eintritt frei, Reservierung empfohlen unter Tel. 089/46 92 48