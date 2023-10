+++News:+++40 Jahre Ingolstädter Jazztage – das Jubiläumsprogramm+++

Die Ingolstädter Jazztage feiern dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Unabhängig von dieser Kontinuität, sind die Jazztage mittlerweile das musikalische Aushängeschild der Stadt. Die ganze Stadt swingt in den Wochen während des Festivals. In mehr als fünfundzwanzig Locations wird Ingolstadt ab dem 21. Oktober, jazzen, rocken, es wird gedanced und schweißtreibender Funk und Soul werden dem Publikum auf den Jazzpartys einheizen.

Große Eröffnungsshow

Die „Grand Opening Show“ des Festivals am 21. Oktober wird dieses Jahr erstmals im Hotel Maritim stattfinden. Traditionell beginnen die Jazztage mit der Verleihung des Ingolstädter Jazzförderpreises. Dieses Jahr geht er an den Pianisten Josef Heinl (unser Titelbild), der nicht zuletzt in der Ingolstädter Jazz- & Musikszene eine zentrale Rolle spielt. Mit einer Gala in entsprechender Atmosphäre wird die Musikerin und Schauspielerin Antje Rietz durch einen vielversprechenden Abend mit dem Jazzorchester SchutterNEUN, sowie der anschließenden After Show Konzert mit Birgit Zinner & ihrer Band Soulfire, führen. Das abendfüllende Konzert von Josef Heindl mit seinem Lighthouse Trio findet am 08.11. in der Location Neue Welt statt.

Im weiteren Festivalverlauf gastieren die Münchner Formation Renner (23.11.), das Martin Krechlak Quintett (24.11.) oder das Matthieu Saglio Quartett (31.11), bis dann am Wochenende darauf (03./04.11.) die legendären Jazzpartys im NH Hotel stattfinden. Das „Party“-Programm lässt aufhorchen: die Yellowjackets, Billy Cobham, Kennedy Administraton, Incognito bis hin zum Duo Kurt Elling-Charlie Hunter geben sich dort die Ehre, um nur die internationalen Main Acts der Abende aufzulisten. Im Laufe des Festivals werden im Ingolstädter Stadttheater Beth Hart (06.11.) und am Ende des Festivals Jan Delay mit seiner Disko No. 1 (11.11.) auftreten. Die Söhne und Töchter repräsentieren die Ingolstädter Musikszene und treten im Kulturzetrum Neun auf (07.11). Richtig knallt es dann am Jazz-Thursday (09.11.) – da hat man festivalbedingt die Qual der Wahl: LBT, Ron Minis oder Kinga Glyk, Afra Kane und viele andere Künstler bestreiten in insgesamt dreizehn Locations den langen Abend des Jazz in der Innenstadt Ingolstadts. Da will wohl überlegt sein, was man sich wann und wo anhören will/kann. Beginn ist 19:00h mit einem Ticket Zutritt zu allen Acts, die zum Teil zeitlich versetzt auftreten!

Location Kirche

Die wunderbare Vokalistin Alma Naidu wird mit Ihrem Quartett in der Kirche St. Pius (10.11) ihr Programm vorstellen. Mit Batter My Soul finden die Jazztage in der Kirche St. Matthäus (12.11.) ihren traditionellen Ausklang. Tom Diewock am Schlagzeug und Gerhard Schmidt an der Orgel kombinieren Jazz mit liturgischen Texten von und mit Dekan Thomas Schwarz zum Thema „lost and found“.

Jetzt muss man sich erst einmal den Terminkalender bereitlegen, sich informieren und die Zeit möglichst sinnvoll einteilen. Zur weiteren Orientierung und Planung findet man sämtliche Veranstaltungen und weitere Infos zu den Ingolstädter Jazztagen hier: www.kulturamt-ingolstadt.de/jazztage

Titelbild vom Preisträger Josef Heindl: Alexander-Schuktuew

Text & Fotocollage: Thomas J. Krebs