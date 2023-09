Die erweiterte Jazz-Radiowoche vom 25.09.2023 bis 01.10.2023

Ein kleiner Blick in die Radiowoche 39. Das ARD-Radiofestival ist endlich vorbei. Vielfalt kehrt zurück. Die Übersicht zum Download als PDF. Alle Angaben ohne Gewähr. Ergänzt mit den tollen Sendungen zur Neuen Musik von BR-KLASSIK und Ö1.

mo – 25.09.2023

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz

Moderation: Götz Alsmann. Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Karmen Mikovic. Heute mit: Marit van der Lei Nextet: Clementia | Daniel Erdmann’s Velvet Revolution: Message In A Bubble | Christian Dillingham: Cascades

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Montag mit Michael Laages

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Thomas Wally analysiert Kaija Saariaho – Neue Musik auf der Couch. Das Streichquartett „Terra Memoria“ (2006)

Mit der finnischen Komponistin Kaija Saariaho ist im Juni 2023 nicht nur eine der erfolgreichsten KomponistInnen, sondern überhaupt eine der höchst geschätzten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Musikwelt verstorben. In einer Umfrage des BBC Music Magazine im Jahr 2019, durchgeführt unter 174 KomponistInnen, wurde sie auf den ersten Platz gewählt, als „greatest living composer“.

Ihr Streichquartett „Terra Memoria“ (2006) ist jenen gewidmet, die uns verlassen haben: „for those departed“. Der Titel vereint zwei Begriffe, die reich sind an Assoziationen: „Erde und Erinnerung. Erde bezieht sich hier auf mein Material, und Erinnerung auf die Art und Weise, wie ich es bearbeite.“

Thomas Wally, neben seiner Tätigkeit als freischaffender Komponist und Violinist auch an der Wiener Musikuniversität als Senior Lecturer in musiktheoretischen Fächern aktiv, betrachtet „Terra Memoria“ von Saariaho aus (hör)analytischer Perspektive: Was hören wir, wenn wir dieses Werk hören? Worauf können wir achten? Was sind Besonderheiten, denen wir Aufmerksamkeit schenken sollten? Den Hörer/innen werden analytische Tools bereitgestellt, mit deren Hilfe diese Musik mit einem geschärften Fokus wahrgenommen werden kann. Thomas Wally

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: Ein Wunderkind des Bebop – zum 100. Geburtstag des Trompeters Fats Navarro

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

di – 26.09.2023

01:05 bis 05:00 | Deutschlandfunk Kultur

Tonart: Jazz – Moderation: Manuela Krause

20:05 – 21:00 UHR | SWR2 Jazz Session

RAGAS UND RUNEN: Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu beim Enjoy Jazz 2022

Von Konrad Bott. Der eine sieht aus wie Mephisto und spielt himmlisch, der andere sieht aus wie ein Heiliger und trommelt wie der Teufel – Den Saxofonisten Jan Garbarek und den Schlagwerker Trilok Gurtu verbindet eine lange Zusammenarbeit. 2022 sind die beiden mit der „Jan Garbarek Group“ im Rahmen des Enjoy Jazz Festivals in Ludwigshafen aufgetreten. Dieses Konzert zeigt den tiefen Respekt, den Jan Garbarek vor der indischen und Trilok Gurtu vor der europäischen Musiktradition haben. Töne und Rhythmen nähern sich aneinander an, vermengen sich und räumen sich Platz ein, wenn es wichtig erscheint.

21:05 bis 22:00 | Deutschlandfunk

Jazz Live: Bach neu gedacht – Florian Weber und dogma chamber orchestra

Florian Weber, Klavier; Anna-Lena Schnabel, Flöte; dogma chamber orchesta; Leitung: Mikhail Gurewitsch. Aufnahme vom 1.5.2023 aus dem Opernhaus beim Jazzfest Bonn

Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer. Pianist Florian Weber ist einer der wenigen deutschen Jazzmusiker, die weit über Länder- und Genregrenzen hinweg Anerkennung genießen. Er spielt mit US-Größen und erhielt 2020 als erster „Nicht-Klassiker“ den Belmont-Preis für zeitgenössische Musik. Mit dem Projekt „Bach Comprovised“ setzt Weber seine langjährige Zusammenarbeit mit dem 16-köpfigen dogma chamber orchestra fort. Aus Motiven, Passagen und Materialien von Werken Johann Sebastian Bachs formt er im Wechselspiel mit dem Streichorchester eine eigene Musik, die offen ist für Improvisation und atmosphärische Neuschöpfungen. Beim Jazzfest Bonn 2023 gab es die Uraufführung.

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz: Neue Alben von Ambrose Akinmusire, Ralph Towner und Marie Krüttli

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz and More: An den Rändern des Jazz

Am Mikrofon: Martin Kersten. Heute mit: Céline Rudolph: Soniqs | Paulo Almeida: Oferenda | GEORGE: Letters to George

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz! NDR Jazz: Extradiversion II

Im Play Jazz! – Konzert werden Liveaufnahmen des NDR aus dem Rolf-Liebermann-Studio, aus Clubs und von Festivals im Sendegebiet gesendet. Mitschnitte von JazzBaltica, Elbjazz, Eldenaer Jazz Evenings, See More Jazz oder der Jazzwoche Hannover zeigen die Vielfalt der Festivallandschaft im Norden. Neben aktuellen Aufnahmen ist Dienstagabend auch der Platz für Konzertschätze aus den Archiven des NDR.

23:03 – 24:00 | Ö1

Musik, die vom Leben lernt – Neue Kompositionen beim ORF musikprotokoll nehmen Maß an der Natur

Das 56. ORF musikprotokoll im steirischen herbst beschäftigt sich von Donnerstag, 5. Oktober bis Sonntag, 8. Oktober 2023 mit dem, was Musik in unserer Welt verankert – mit ihren sozialen und kulturellen Bezügen zu Alltag, Politik und Umwelt. Einige der Komponierenden, die heuer Kompositionsaufträge erhalten haben, setzen sich dezidiert mit physikalischen und biochemischen Erscheinungen der belebten und unbelebten Natur auseinander.

Die akustische Landschaft eines Fichtenwaldes und das unterirdische Kommunikationsnetz der Bäume haben die Norwegerin Kristine Tjøgersen zu ihrem Klavierkonzert inspiriert. Dabei verwandelt sich der Innenraum des Soloinstruments selbst in eine Waldlandschaft. Auch die Estin Madli Marje Gildemann und die Irin Karen Power nutzen biologische Prozesse als Inspirationsquelle. Beide Komponistinnen haben neue Werke für das musikprotokoll-Konzert des Klangforum Wien geschrieben.

Katharina Klement schreibt ihr Stück für Ensemble und Betonmischmaschinen in einer neuen Version fort und Elia Praderio nennt sein neues Werk für das Schallfeld Ensemble „Dune“. Die graduellen Übergänge vom Einzelinstrument zum Ensemble in dieser akustischen Düne sind für ihn Metaphern für den Wandel unserer Umwelt: Kleine Veränderungen haben große Auswirkungen.

Liza Lims Kompositionen beschäftigen sich mit kollaborativen und transkulturellen Praktiken. Im Mittelpunkt ihrer jüngsten Werke stehen ein ökologischer Humanismus, ein Hören auf das „Mehr als Menschliche“ und die Feier weiblicher spiritueller Traditionen. Die Australierin entwirft in „Sappho/ Bioluminescence“ eine Art erweitertes neuronales Netz, das die erotische Trance aus Sapphos Lyrik, Tiere und Pflanzen, die im Dunkeln leuchten, und das kollektive musikalische Gedächtnis des ORF Radiosymphonieorchester Wien für halluzinatorische Klangbilder zusammenführen wird. Rainer Elstner

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: Vorschau auf die NDR Jazz Konzerte 2023/24 (1/2)

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

mi – 27.09.2023

19:05 bis 20:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Classic Sounds in Jazz – „Teaparty for two“

Musik der beiden legendären Jazz-Komponisten und Geburtstagskinder George Gershwin und Vincent Youmans

Von Saxofonist Sonny Rollins, Pianistin Mary Lou Williams und anderen. Moderation und Auswahl: Ulrich Habersetzer

20:00 bis 21:00 | hr2-kultur

Kaisers Klänge – Musikalische Entdeckungsreisen

Porgys Rhapsody – Die Musik von George Gershwin

20:03 bis 21:30. | Deutschlandfunk Kultur

Konzert Parochialkirche, Berlin – Aufzeichnung vom 08.09.2023

Werke von Praetorius, Bach, Bruch und Reger sowie Jazz-Adaptionen. Athesinus Consort. Leitung: Klaus-Martin Bresgott

21:05 – 22:00 UHR | SWR2 NOWJazz

„DIMENSIONS & EXTENSIONS“: Sam Rivers zum 100. Geburtstag

Von Niklas Wandt. In den frühen 1960er-Jahren, mit Anfang vierzig, betrat Sam Rivers die große Jazzbühne, als bemerkenswert geformter Stilist. Sein Spiel an Tenor-, Sopransaxofon und Flöte floss virtuos und ganz organisch zwischen Postbop und Free Jazz, tief verwurzelt in Blues und Gospel. In den 1970er-Jahren wurde das „Studio RivBea“, die Fabriketage, die er in Lower Manhattan mit seiner Frau Bea bewohnte, zur Keimzelle der Loft Scene. Jüngere Musiker fanden hier zu Formen, die die Freiheit mit der Tradition versöhnten, wie es auch Sam Rivers bis zu seinem Tod mit achtundachtzig Jahren unermüdlich tat.

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz: Bebop-Pionier und Trompeten-Genie: Fats Navarro zum 100.

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz!: Magazin am Mittwoch mit Michael Laages

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Zeit-Ton Magazin – Rückblick, Vorschau und aktuelle Veröffentlichungen

Jeden Mittwoch präsentieren wir Ihnen ausgesuchte Veranstaltungstipps für die kommenden sieben Tage und die spannendsten Neuveröffentlichungen. Heinrich Deisl

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: Jazz aus Nürnberg: Studio-Aufnahmen

Unvergessen – unvergänglich: George Gershwin und seine Songs für alle Lebenslagen. Aufnahmen mit Diana Krall & Tony Bennett, Ella Fitzgerald, Chick Corea, Aki Takase & Rudi Mahall und anderen. Moderation und Auswahl: Beate Sampson

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: Vorschau auf die NDR Jazz Konzerte 2023/24 (2/2)

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

do – 28.09.2023

21:05 bis 22:00 | Deutschlandfunk

JazzFacts: Klanghorizonte – Jazz, Electronica und Pop abseits des Mainstreams

Am Mikrofon: Thomas Loewner

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz: Moderation: Jörg Heyd

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:05 bis 23:00 | BR-KLASSIK

Horizonte: Musik von Gloria Coates

Gloria Coates: Streichquartett Nr. 4 (Kairos-Quartett); Sinfonie Nr. 7 (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Olaf Henzold); „The Silver Eyed Soul“ (Christine Hoock, Kontrabass; Alessandro Taverna, Klavier)

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Daniella Baumeister. Heute mit: Nicole Johänntgen: Labyrinth | Johannes Metzger Quartet feat. Benjamin Schaefer: How Far? | Makiko Hirabayashi Trio: Meteora

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz! NDR Bigband: Elbjazz 2023: NDR Bigband mit Omar Sosa

Welche Konzerte stehen im Kalender? Wer ist zu Gast bei der NDR Bigband und realisiert ein neues musikalisches Konzept? Henry Altmann blickt immer donnerstags auf aktuelle und kommende Projekte, Konzerte und CD-Produktionen der NDR Bigband. Dazu spricht er mit Musikerinnen und Musikern, präsentiert frische Aufnahmen und berichtet über Hintergründe.

23:03 – 24:00 | Ö1

Aho Ssan im Zeit-Ton Portrait – Über die kreative Kraft des Kollektivs

Ein Kompositionsauftrag für das Kremser Donaufestival 2021 sowie der INA GRM und des Labels Other People lieferte die Initialzündung für Aho Ssans zweites Album „Rhizomes“, das in wenigen Tagen erscheint. Der Album-Titel verweist auf einen Schlüsselbegriff der Philosophie von Gilles Deleuze und Felix Guattari. Für Deleuze und Guattari diente die ursprünglich aus der Biologie stammende Bezeichnung für Wurzelgeflecht als eine Metapher zur Beschreibung postmoderner Wissensorganisation, die sich stets in viele Richtungen gleichzeitig fortspinnt, spontane Knotenbildungen verdichten sich zu temporären Zentren. Diesem Modell folgte Aho Ssan bei der Schaffung der zehn Stücke für „Rhizomes“, die in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an Künstler:innen entstanden sind, unter ihnen Nyokabi Kariuki, Josefa Ntjam, Blackhaine, Resina, Ran Cạp Duoi, Richie Culver, clipping., Lafawndah, KMRU, Kassel Jaeger, 9T Antiope, James Ginzburg, Exzald S, Valentina Magaletti, Moor Mother, Angel Bat Dawid, Mondkopf und – nicht zuletzt – Other People-Mastermind Nicolas Jaar. Die Jury des diesjährigen Prix Ars Electronica in der Kategorie „Digital Musics and Sound Art“ würdigte dieses so engagierte Projekt mit einer „Honorary Mention“. Und wir widmen Aho Ssan ein Zeit-Ton Portrait. Am Rande seines Auftrittes beim ORF Festival musikprotokoll im steirischen herbst vergangenes Jahr haben wir den Künstler zu einem ausführlichen Gespräch getroffen. Susanna Niedermayr

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: All That Jazz

Der aus Stadthagen bei Hannover stammende und in Berlin lebende Saxofonist Phillip Dornbusch gehört zu den jungen Jazzmusikern in Deutschland, von denen wichtige Impulse ausgehen. Mit der komplexen Musik seiner Band „Projektor“ setzt er nicht nur klanglich Ausrufezeichen. Er thematisiert gesellschaftliche Schwingungen und Probleme – etwa den Alltagsrassismus. Moderation und Auswahl: Ssirus W. Pakzad

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: Lady Liberty: Die Saxofonistin Karolina Strassmeyer

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

fr – 29.09.2023

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz: Moderation: Manuela Krause

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Freitag mit Michael Laages

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Amy Winehouse 1983-2011: Untertitel: Amy Winehouse: Die letzte Poplegende?

In ihrer nur acht Jahre währenden Karriere hat sie über 30 Millionen Alben verkauft und wurde unter anderem mit 8 Grammy Awards ausgezeichnet. Amy Jade Winehouse, das letzte prominente Mitglied des berühmt-berüchtigten „Klub 27“ (Pop- und Rockstars wie Jimi Hendrix, Janis Joplin oder Jim Morrison, die im Alter von 27 Jahren gestorben sind), war mit ihrer unverwechselbaren rauchigen Stimme und ihrem Look vielleicht die letzte Popikone der jüngeren Musikgeschichte. Bereits mit ihrem ersten Album „Frank“ aus dem Jahr 2003 vermischte sie gekonnt ihre Jazzwurzeln mit Soulmusik und Hiphop-Beats. Das zwei Jahre später veröffentlichte „Back to Black“ machte sie zum Superstar. Plötzlich war von den 1960er Jahren inspirierter Retrosoul in einem zeitgemäßen Soundgewand die Musik der Stunde. Den Ruhm mochte Amy noch verkraften, ihre privaten Pleiten und der ausufernde Drogenkonsum waren zu viel für sie. Am 23.Juli 2011 verstarb sie an einer Alkoholvergiftung. Am 14. September 2023 hätte die Sängerin und Songwriterin mit jüdischen Wurzeln ihren 40. Geburtstag gefeiert. Ö1 würdigt Amy Winehouse mit einer mehrstündigen Livesendung. Gestaltung: Klaus Wienerroither

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: Jazz Unlimited

Highlight beim Jazzsommer Augsburg 2023: Die Bigband der dänischen Pianistin und Komponistin Kathrine Windfeld. Grooves, griffige Themen, farbenprächtige Arrangements und bildhafte Klänge – bis hin zur lautmalerischen Unterwasser-Szene im Titelstück des Albums „Orca“. Aufnahme vom 19. Juli 2023 im Botanischen Garten Augsburg. Moderation und Auswahl: Roland Spiegel

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: Gesetze von Jazz: George Russell

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

sa – 30.09.2023

00:05 bis 06:00 | Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Radionacht

01:05-02:00 Jazz Live: Die Cellistin Nesrine – Aufnahme vom 25.6.2023 bei JazzBaltica am Timmendorfer Strand. Am Mikrofon: Karsten Mützelfeldt. (Wdh.)

02:07-03:00 JazzFacts: Das Ein-Mann-Orchester – Der amerikanische Multi-Instrumentalist Ralph Towner. Von Niklas Wandt (Wdh.)

03:05-03:55 Rock et cetera: Seltsam genial – Der Popmusiker Albrecht Schrader. Von Fabian Elsäßer (Wdh.)

04:05-05:00 On Stage: Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare (ITA). Aufnahme vom 8.7.2023 beim Rudolstadt Festival. Am Mikrofon: Babette Michel (Wdh.)

05:05-05:30 Spielraum: Bluestime – Neues aus Americana, Blues und Roots. Am Mikrofon: Tim Schauen (Wdh.)

05:40-06:00 Spielraum: Bluestime – Neues aus Americana, Blues und Roots. Am Mikrofon: Tim Schauen (Wdh.)

10:05 bis 11:00 | Deutschlandfunk

Klassik-Pop-et cetera: Am Mikrofon: Der Komponist, Dirigent und Jazzmusiker Christian Muthspiel

Christian Muthspiels Laufbahn ist besonders. Der 61-jährige Steirer hat sein Studium an der Musikhochschule Graz abgebrochen, damit er ein Stipendium an der School Of Fine Arts in Banff in Kanada fortsetzen konnte. Mit „Klassik-Jazz-et cetera“ könnte man sein heutiges Schaffen umreißen. An der Jazzposaune und am Klavier tritt er solo oder im Ensemble auf. Mit seiner Yodel Group holt er die Jodelkunst vom Berg auf die Bühne. Als Dirigent leitet er das österreichische Nachwuchsorchester Orjazztra Vienna und er komponiert für bedeutende Jazzensembles und bedeutende Klassik-Akteure wie das Klangforum Wien, das Gewandhausorchester Leipzig oder den ARD Wettbewerb. Zu den künstlerischen Ausdrucksformen von Christian Muthspiel zählen seit über 30 Jahren auch die Fotografie und die Malerei. Hinter Glas in Fenstern entstehen fantasiereiche fließende Formen, die dem Multikünstler, befreit von Termin- und Erwartungsdruck, wie „Oasen der unmittelbaren Kreativität“ erscheinen.

12:05 bis 13:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Divertimento: Der wilde Sound der 1920er

Mit dem Münchner Rundfunkorchester: Walter Donaldson: „Love me or leave me“ (Ernst August Quelle, Klavier; Heinz Geese); Jerome Kern: „Show Boat“, Ol’ Man River (Kenneth Nichols, Gesang; The Company; Charles Prince) und Duett Magnolia – Gaylord Ravenal (Julia Migenes, Sopran; William Ray, Bariton; Werner Eisbrenner); Irving Berlin: „Remember“ (Harald Rüschenbaum Jazz Orchestra: Heinz Geese); George Gershwin: Klavierkonzert F-Dur (Klavier und Leitung: Wayne Marshall)

13:04 bis 15:00 | WDR 3

WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann

Götz Alsmann präsentiert in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilbergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was „Jazz“ ist, auch gerne erweitert.

17:05 bis 17:55 | Bayern 2

Jazz & Politik: Politisches Feuilleton

Moderation: Lukas Hammerstein. Musikauswahl: Roland Spiegel. Diese Sendung hören Sie auch in der BR Radio App bei Bayern 2 und ist als Podcast verfügbar.

18:05 bis 19:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazz und mehr: Der Rhythmische – Musik von George Gershwin

Mit Interpretinnen und Interpreten wie Harolyn Blackwell, dem Vienna Art Orchestra, Wayne Marshall, Elvis Costello und anderen. Moderation und Auswahl: Roland Spiegel

19:00 bis 20:00 | hr2-kultur

Live Jazz: Gerald Clayton Trio | INNtöne Jazz Festival, Österreich, Juli 2022

Am Mikrofon: Jürgen Schwab. Gerald Clayton Trio || Gerald Clayton, p | Joe Sanders, b | Greg Hutchinson, dr | INNtöne Jazz Festival, Diersbach, Österreich, Juli 2022

19:04 bis 20:00 | SR2 KulturRadio

Antenne Ätna

Antenne ÄTNA: Dieses Programm verspricht eine eklektische Mischung aus verschiedenen Genres und heimlichen Lieblingsliedern, präsentiert von Demian Kappenstein und Inéz von ÄTNA. Sie feiern die vielfältige Klanglandschaft der Musik und erkunden unbekannte Tiefen, um einige der besten Jazz-, Pop-, Groove- und Disco-Stücke zu präsentieren. (Koproduktion mit dem MDR)

20:00 bis 22:00 | NDR Blue

NDR Kultur Jazz

20:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Konzert live: Die Welt der Klarinettenklänge beim Multiphonics Festival in Köln

Das Multiphonics Festival ist ein besonderes Jazz- und World Music Festival. Es widmet sich den vielfältigen Möglichkeiten der Klarinettenfamilie und anderer Holzblasinstrumente. Highlight des Konzertabends: das Konzert der Flötistin Naïssam Jalal.

Die Flötistin und Komponistin Naïssam Jalal gehört zu den aufregendsten Stimmen der transkulturellen Musik Europas. Geboren wurde sie als Tochter eines syrischen Künstlerpaares in einem Pariser Vorort, später studierte sie in Damaskus am Grand Institut de la Musique und beschäftigte sich in ihrer Kunst mit der Suche nach Identität. In diesem WDR 3 Live Konzert wird ihre neue Veröffentlichung zu hören sein, „Healing Rituals“. Ebenfalls zu Gast im Kölner Stadtgarten ist der Tubist Michel Godard, der das Instrument in bislang ungeahnte Gefilde führte. An diesem Abend spielt er zusammen mit dem Pianisten und WDR Jazzpreisträger Florian Weber. Die letzte Klangreise an diesem Abend unternimmt das Duo Julien Stella und Bastien Weeger mit diversen Saxofonen und Klarinetten. Dabei streifen sie ebenso durch berbische oder balkanische Folklore wie durch improvisierende Kammermusik.

NoSax NoClar / Naïssam Jalal – „Healing Rituals“ / Michel Godard Trio feat. Florian Weber & Mohammed Najem. Übertragung aus dem Kölner Stadtgarten

22:00 bis 00:00 | NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

22:03 – 23:00 UHR | SWR2 Jazztime

JAZZ-GENERATIONEN: Anette von Eichel und Rebekka Salomea im Gespräch

Von Anja Buchmann. Sie leben beide in Köln, sind beide Sängerinnen und klingen völlig unterschiedlich: Rebekka Salomea, Jahrgang 1991, hauptsächlich mit ihrer Band Salomea unterwegs im Bereich von Jazz, R’ n’ B, Neo-Soul und Pop. Und Anette von Eichel, Jahrgang 1971, hauptsächlich in ihrem Jazz-Quartett aktiv, außerdem Professorin für Jazzgesang an der Musikhochschule in Köln. Rebekka Salomea war Studentin bei Anette von Eichel – in SWR2 Jazz treffen sich die beiden zum Gespräch über Musik, über die deutsche Jazzszene im Wandel der letzten Jahre und über sich verändernde Ansprüche an sie als Musikerinnen.

23:00 bis 00:00 | rbbKultur

Late Night Jazz: Lift Ev’ry Voice and Swing – Jazz und Religion

In der afro-amerikanischen Kultur spielen Glaube, Spiritualität und Gemeinde eine viel gewichtigere Rolle als bei uns in Europa, ein Hintergrund, der sich nicht zuletzt darin niederschlägt, wie und was für Jazz gespielt wird. Moderation: Henry Altmann

so – 01.10.2023

20:00 bis 22:00 | NDR Blue

NDR Kultur Jazz

20:04 bis 21:30 | SR2 KulturRadio

JazzNow: Jazz live with friends – Nils Landgren & friends

Mitschnitt vom 26. Mai 2023 in der Illipse Illingen

22:00 bis 00:00 | NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

23:00 bis 00:00 | rbbKultur

Late Night Jazz: Best of Festivals: Die Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu bei Enjoy Jazz 2022

Das Etikett „Jazz-Saxophonist“ wird der musikalischen Bandbreite des weltbekannten Norwegers kaum gerecht: Mitglied im Keith Jarrett Quartet, verschiedene eigene Bands, Begegnungen mit indischen, arabischen und brasilianischen Musikern. Dazu immer wieder auch die nordische Volksmusik-Tradition als Inspirationsquelle. Dann noch der sensationelle Erfolg des Officium-Projekts mit dem britischen Hilliard Ensemble. Das Langzeitprojekt des Saxophonisten ist die Jan Garbarek Group, in seiner aktuellen Besetzung mit dem indischen Percussion-Magier Trilok Gurtu, dem deutschen Keyboarder Rainer Brüninghaus und dem brasilianischen Bassgitarristen Yuri Daniel. Konzertaufnahme vom 7. Oktober 2022 im Pfalzbau, Ludwigshafen. Moderation: Peter Rixen.

