Zeitloses und Newcomerndes – Jazz-CDs in der HörBar

Aktuelle Platten von T.ON, Jens Joneleit, Jane Bunnett, dem Victoria Pohl Trio und Daniel Besthorn. Dabei mit Daniel Besthorn eine Debut-CD und Musik, die an den Rändern des Jazzselbstverständnisses sich bewegt (das, wie wir wissen, ja eher gar nicht so selbstverständlich ist). Hier im Schnelldurchlauf, bei Klick auf die Links, Blick in die differenzierteren Rezensionen in der HörBar der neuen musikzeitung.

… Das Wunder einer zeitlosen Musik aus der Zukunft, die ihre Klangschatten in die Gegenwart projiziert. 12 Tracks, in denen man sich verliert, in denen man sich selbst zurücklassen darf, um neue Landschaften aus Hauch und Tröt zu erkunden. Eine höfliche Einladung dazu ist genau diese Musik des Trios. …

… Das permanente Gefühl in einem alchemistischen Labor sich zu befinden, in dem es durchgehend blubbert und seltsame akustische Gerüche aufsteigen, lässt einen nicht los. Das Ergebnis: Für die einen Gold, für die anderen ist es Jazz-Por-Zell-An-Bruch etc. …

… eine spritzige, brizzelnde Musik, die in ihrer Durchgestaltung letztlich modern sich amalgamierend zu frisch versionierter improvisierter Klangtanzmusik konsolidiert. …

… Tolles Trio, tolle Kompositionen, großartige Musikalität der drei. Höflichste intelligente Musik. …

… Die Stücke weisen Daniel Besthorn als intelligenten Arrangeur, als Jongleur in diversen Stilen und als reizenden Melodiker aus, der musikalische Bilder formen kann, die das Ensemble akkurat mit dem dampfenden Tonus einer Big Band von Beginn an umsetzt. …