Kultur und Konzert am Starnberger See und im Schwere Reiter

SeeJazz Festival rund um den See

Vom 5. bis 14. August findet zum 11. Mal die sommerliche Konzertreihe SeeJazz rund um den Starnberger See statt. Die im Verein Seejazz verbundenen lokalen Kulturveranstalter der Region Starnberger Fünf-Seen-Land, Pfaffenwinkel und Tölzer Land geben für ihr SeeJazz Festival weiterhin die die „Grenzen“ der Anrainer-Landkreise Starnberg, Bad Tölz, Wolfratshausen und Weilheim-Schongau auf und laden jazzbegeisterte Ortsansässige, neugierige Urlauber oder auch Münchner Musikfreunde zu einer Rundreise um den Starnberger See ein. Das Programm ist abwechlsungsreich, unterhaltsam und hochkarätig:

Das Chris Gall Trio mit Henning Sieverts (b)und Peter Gall (dr) kommt am 5. August ins Schloss Kempfenhausen, das Matti Klein Soul Trio heizt Liebhabern von groovendem Funk am 9. August auf dem Museumsschiff Tutzing ein. Die Seeresidenz Alte Post in Seeshaupt ist am 11. August Bühne für die wohl besten deutschen Retro Jazzer, die Chris Hopkins Jazz Allstars. Am ehesten geht die Münchner Formation Justyn Time noch als Partyband durch: Sie tritt am 12. 8. im beccult in Pöcking auf. Und zum Schluss des SeeJazz-Festivals zelebrierem die Small Metal Hornets die hohe Kunst der Unterhaltung am 14. 8. Im Feldafinger Bürgersaal.

www.jazzamsee.de/

PLAIST Festival – Ein Festival für aktuelle und zukünftige Musik von Mittwoch, 27. September, bis Freitag, 29. September, im schwere reiter in München

Der Schlagzeuger, Komponist und PLAIST-Labelgründer Christian Lillinger ist seit Juli zu Gast in der Villa Waldberta in Feldafing, im Rahmen des Artist-In-Residence-Programms der Landeshauptstadt München. Zudem ist er der Künstler der „schwere reiter Residenz“ 2023.

Diese beiden Residenzen ermöglichen es Christian Lillinger intensiv zu arbeiten, Gäste einzuladen und an drei Tagen ein besonderes, genreübergreifendes Programm vorzustellen. Mit dabei werden sein: György Kurtag jr., Sofia Jernberg, Christopher Dell, Elias Stemeseder, Simone Keller, Jonas Westergaard, Petter Eldh, Vincent von Schlippenbach, Kofie Davibe, Irena Z. Tomažin und Georg Vogel.

An zwei Tagen wird es eine Buchpräsentation, eine Ausstellung, Solo-, Duo- und Ensemblekonzerte und Performances geben. Und natürlich einen gemeinsamen Austausch mit allen, den Künstlerinnen und den Zuhörerinnen/Zuschauer*innen.

www.christianlillinger.com

www.schwerereiter.de