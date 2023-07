Valentin Renner, Karoline Weidt und Luca Zambito mit dem BMW Young Artist Jazz Award 2023 ausgezeichnet

München. Als Zeichen der anhaltenden Unterstützung der jungen Jazzszene verleiht die BMW Group zusammen mit der Landeshauptstadt München den BMW Young Artist Jazz Award auch in diesem Jahr an drei junge Musikerinnen und Musiker der Münchener Jazzszene. Dies meldet heute die BMW Group. Neben einem Preisgeld, das ab diesem Jahr auf je 5.000 Euro angehoben worden ist, erhalten Valentin Renner, Karoline Weidt und Luca Zambito mit ihren Ensembles eine Bühne bei den Leipziger Jazztagen und im Münchner Jazzclub Unterfahrt.

„Der BMW Young Artist Jazz Award unterstreicht das Engagement der BMW Group, junge Künstlerinnen und Künstler zu fördern“, sagte Ilka Horstmeier, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Personal und Immobilien, im digitalen BMW PressClub. Anton Biebl, Kulturreferent der Landeshauptstadt München, fügte hinzu: „Der BMW Young Artist Jazz Award ist mehr als eine Auszeichnung. Er ist eine Plattform, die den jungen Musikschaffenden die Möglichkeit gibt, ihr Talent zu zeigen und sich weiterzuentwickeln.“

Die Preisträger des BMW Young Artist Jazz Award wurden auch 2023 von der BMW Jazz Jury, bestehend aus Oliver Hochkeppel (Musik- und Kulturjournalist, Süddeutsche Zeitung), Heike Lies (Musikwissenschaftlerin, Leiterin Bereich Musik & Musiktheater im Kulturreferat der Landeshauptstadt München), Christiane Böhnke-Geisse (Leitung schwere reiter Musik), Roland Spiegel (Musikredakteur, Bayerischer Rundfunk – BR Klassik) und Andreas Kolb (Chefredakteur JazzZeitung.de und nmz – neue musikzeitung) gewählt.

Zur Preisträgerin und den Preisträgern

Karoline Weidt (voc), Foto: Ralf Dombrowski Luca Zambito (p), Foto: Ralf Dombrowski Valentin Renner. | Foto: TJ Krebs

Der Schlagzeuger Valentin Renner erhielt bereits ab seinem 7. Lebensjahr Schlagzeug-Unterricht. Während seines letzten Schuljahres war er Vorstudent für Jazzschlagzeug an der Hochschule für Musik und Kunst München bei seinem ehemaligen Lehrer Werner Schmitt. Nach dem Abitur begann er sein Bachelorstudium, das er im Sommer 2021 erfolgreich abschloss und studiert seit Herbst 2020 zusätzlich bei Jeff Ballard am Jazzcampus Basel. „Die Stars im Jazz sind fast immer die Saxofonisten, die Trompeter oder die Pianisten. Für die Jazzszene einer Stadt sind aber eigentlich die Bassisten und die Schlagzeuger viel wichtiger. Sind sie doch das Fundament vieler verschiedener Bands und damit der Motor des lokalen Geschehens. Was man ausgezeichnet am 25-jährigen Schlagzeuger Valentin Renner sehen kann“, so die Jury.

Die Sängerin und Komponistin Karoline Weidt aus München begeistert mit ihrer Musik das nationale und internationale Jazzpublikum. Sie war Sängerin des Bundes-Jazzorchesters und tourte durch die USA, Kanada und Israel. Auch mit ihren eigenen Bands tritt sie auf nationalen und internationalen Festivals auf. Die Jury äußert in ihrem Statement: „Der Jazzgesang an sich lässt sich inzwischen schwer neu erfinden. Umso entscheidender für Sängerinnen und Sänger, die eigene Persönlichkeit in die Waagschale zu werfen. Bei der 28-jährigen, aus Brandenburg stammenden Karoline Weidt sind es die Klarheit des Ausdrucks und das Augenmerk für die Details, die den Unterschied ausmachen.“

Der Pianist Luca Zambito, bekannt für sein intuitives und vielschichtiges Interplay, spielt mit diversen musikalischen Genres, um einzigartige emotionale Momente zu kreieren. Seine Melodien sind geprägt von der Jazztradition, moderner klassischer Harmonik, improvisierter Freiheit und rhythmischer Breite. „Das Jazzklavierstudium führte ihn erst nach Wien und Stockholm, bevor er für den Master-Studiengang 2018 wieder in seine Heimatstadt München zurückkehrte. Nachdem er noch im selben Jahr mit der Wiener Band tiktaalik den LAG Jazzpreis gewonnen hatte, gründete Zambito im Jahr darauf sein eigenes Quartett mit Moritz Stahl am Saxofon, Nils Kugelmann am Bass und Valentin Renner – allesamt vor oder mit ihm BMW Young Jazz Award Preisträger“, so die Jury des BMW Young Artist Jazz Award

Die Preisträgerkonzerte

Valentin Renner: 16. September 2023, 20.30 Uhr im Jazzclub Unterfahrt, München

17. Oktober 2023, Leipziger Jazztage, NaTo Leipzig

Karoline Weidt: 15. September 2023, 20.30 Uhr im Jazzclub Unterfahrt, München

16. Oktober 2023, Leipziger Jazztage, NaTo Leizpig

Luca Zambito: 14. September 2023, 20.30 Uhr im Jazzclub Unterfahrt, München

16. Oktober 2023, Leipziger Jazztage, NaTo Leizpig

Weitere Informationen und Tickets zu den Konzerten unter www.jazzclub-leipzig.de/leipziger-jazztage und www.unterfahrt.de