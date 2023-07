Vielfalt pur – das Südtirol Jazzfestival Alto Adige hat begonnen

Seit Jahrhunderten gibt es viele Gründe für einen Deutschen, die Alpen zu überqueren. Seit 2004 einen weiteren: Das Jazzfestival Südtirol Alto Adige. In diesem Jahr hatte der praktische Arzt, Bergsteiger und Gitarrenmusik- und Jazz-Liebhaber Klaus Widmann das Südtirol Jazzfestival von Gründer Nicola Ciardi übernommen und machte es über die Jahre zu dem, was es heute ist: Ein Magnet für Jazzmusiker aus Italien, Deutschland, Großbritannien, Belgien und den skandinavischen Ländern, kurz gesagt aus ganz Europa und darüber hinaus. Will man neue Trends und neue Namen kennenlernen, dann ist man hier richtig.

Das Festival 2023 eröffneten konsequenterweise junge Namen aus Spanien, Deutschland, Österreich, Italien und Korea: etwa Juan Saiz mit einer recht konventionellen Quartettbesetzung, aber gehörig Groove. Oder die Berliner Mit-Anführerin des Subcultural Collective „Subwater Beats“, alias Kid Be Kid, als charismatische Alleinunterhalterin, die sich auf waghalsige NeoSoul-, Beatboxing- und Klavier-Improvisationen mit der französischen Sängerin Leila Martial einließ, die wiederum mit ihrem Trio Oliphantre nach Bozen angereist war.

Kid Be Kid performt das Eröffnungskonzert. Foto: Susanne van Loon Juan Saiz Quartett. Foto: Susanne van Loon Deutsch-französische Freundinnen: Kid Be Kid & Leila Martial. Foto: Susanne van Loon Farbe Rot: Sinularia im Base Camp. Foto: Susanne van Loon Farbe Blau: Sinularia im Base Camp. Foto: Susanne van Loon Chefin des Trios Oliphantre: Leila Martial. Foto: Susanne van Loon Faszinierendes Neuköllner Kid be Kid in Bozen. Foto: Susanne van Loon

Ein Festival braucht einen Ort, um zu wirken. Musik braucht einen Raum, um zu klingen. Das Südtirol Jazzfestival hat hier weiterhin unkonventionelle und immer wieder überraschende Lösungen anzubieten: Etwa eine dreitägige Bergtour in den Dolomiten mit einem österreichischen Trio um den Trompeter Lorenz Raab, ein Konzert mitten im Nadelwald von Jenesien auf 1.000 Meter mit dem Trio La Litanie des Cimes (Titelfoto mit Clemant Janinet, Geige/Clement Petit, Cello/Elodie Pasquier, Klarinette) oder eine mitreißende Stummfilmmusik im Keller eines alten Bozener Waaghauses mit Francesco Diodati und Alexander Yannilos. Dieses Konzept musikalischer Spaziergänge ist nicht auf billigen Effekt ausgelegt, sondern bringt die Musik je nach akustischer Gegebenheit auf besondere Art und Weise zum Klingen und je nach Location auf ungewohnten Wegen zu den Menschen. Im Idealfall bewirkt dieser Verpflanzungseffekt, dass einen Musik plötzlich stärker berührt, einen direkter angeht als im gewohnten Konzertformat. Auf dem Südtirol Jazzfestival wandelt man auf Goethes Spuren: „Nur wo Du zu Fuß warst, bis Du auch wirklich gewesen.“

Altoadige Jazz 2023. Foto: Susanne van Loon Vor dem Bozener Waaghaus: Rapper und Saxophonist Lorenzo Sighel mit Fat Honey. Foto: Susanne van Loon Fat Honey. Foto: Susanne van Loon Eingang zur Festival-Base Camp Kapuzinerpark. Foto: Susanne van Loon Das Trio La Litanie des Cimes in Jenesien. Foto: Susanne van Loon

Trotz Corona und aktuellen Kostenexplosionen in der Eventbranche ist in Südtirol noch alles da, was ein Jazzfestival braucht: eine gute kulturpolitische Vernetzung, treue Sponsoren und natürlich eine kreative, planende Leitung in Nachfolge von Klaus Widmann, der nach fast zwei Jahrzehnten Platz machte für Stefan Festini Cucco, Roberto Tubaro und Max von Pretz. Die drei stehen in Experimentierfreudigkeit Widmann in keiner Weise nach und so erlebte man am Eröffnungswochenende Konzerte zwischen ernsthaftem Bemühen, sprühender Originalität und absoluter Exzellenz. Musik als künstlerisches Wagnis, das gehört nach wie vor zum Markenkern des Südtiroler Festivals. Die Musik der weit über 100 Musikerinnen und Musiker ist Vielfalt pur und wie in den vergangenen Jahren auch, keine aus zweiter Hand. In Bozen zählt Authentizität.

Samuele Strufaldi und sein Klavierroboter. Foto: Susanne van Loon Samuele Strufaldi, Tommaso Rosati und Francesco Gherardi im Keller des Gasthofes Batzen. Foto: Susanne van Loon Alexander Yannilos spielt Filmmusik live. Foto: Susanne van Loon Der italienische Gitarrist Francesco Diodati und der österreichische Schlagzeuger Alexander Yannilos spielen die Musik zu dem Film „Mit dem Motorrad über den Wolken“ von Lothar Rübelt. Foto: Susanne van Loon

Das Titelfoto und unsere Foto-Galerien von Susanne van Loon zeigen einige Höhepunkte des ersten Festival-Wochenendes. Zu dem, was bis zum 9. Juli noch alles passiert, bald mehr an dieser Stelle.

Weitere Informationen: www.suedtiroljazzfestival.com