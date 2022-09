+++ Tord Gustavsen: Deutschlandtour mit neuem Album +++ Festival: Jazz in den Ministergärten“ +++

+++ Tord Gustavsen: Deutschlandtour mit neuem Album +++

Der norwegische Jazzpianist Tord Gustavsen spielt in neuer Trio-Besetzung: Zusammen mit dem Perkussionisten Jarle Vespestad und einem Neuzugang, dem Bassisten Steinar Raknes, spielt Gustavsen sein neues Album „Opening“ ein und geht damit auf Deutschlandtour. Diese ist vom 21. September 2022 bis zum 24. November 2022 angelegt. Gespielt wird in: Kaiserslautern (21.09.); Mainz (22.09.); Herford (25.09.); Hamburg (26.09.); Mannheim (13.10.); Neuhardenberg (16.10.); Regensburg (22.11.); München (23.11.) und Erlangen (24.11).

+++ Jazz in den Ministergärten +++

Am 21. Oktober 2022 findet in den Berliner Ministergärten das gleichnamige Jazzfestival statt. Ab 19.00 Uhr bis tief in die Nacht spielen Künstler aus einigen Bundesländern: Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Letzteres präsentiert zwei Newcomer: Die Band „Kid Muss Raven“ und das Oliver Herlitzka Quintett. Das vollständige Programm ist einzusehen unter: jazzindenministergaerten.de