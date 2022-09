Musik für (sehr) viele Saiten – Jazz-CDs in der HörBar August 2022/01

Ganz viele Gitarrensaiten schwingen hier in den vier Rezensionen aus der ersten Augustwoche. Rezensionen in der HörBar der neuen musikzeitung.

Sven Jungbeck lud ein, die Gastmusiker:innen durften größtenteils, wie man auf der Produktseite erfährt, selbst entscheiden, welche Titel sie spielen wollten. Und „rehearsals“ habe es auch nicht gegeben. Und alles läuft wie am magischen Schnürchen auf den 17 Tracks ab. Vielfalt in im Genre garantiert. Eine eigenartige kitzlige entspannte Platte ist das Resultat.

Das geht alles ästhetisch auf ist aber kein immer leichtes Hörvergnügen, dem man sich blindmithörend überlassen könnte. Ich empfehle als besonders den Flow findend: „Nadved“ oder „Ohm“. Aber Geschmackssache.

Anders als beim Debut-Album, das ich in der HörBar als „durchlaufend“ okay, könnte aber auch anders sein, wenig sonderbar fand, sind in dieser Trioformation die Dinge gerne etwas windschief gegen die Zeit – und das lässt wieder nach- und aufhorchen. Dadurch entstehen schöne neue Zeitbilder.

So fallen die Kompositionen auf einen fruchtbaren musikalischen Boden und die entfernten Genres kreuzen sich auf den hier dann 12 Saiten der beiden Gitarren, bezogen die eine mit Nylon-, die andere mit Stahlsaiten. Diese klingt wie im Love-Song von Charlie Haden zu Beginn fast wie eine Trompete – finde jedenfalls ich. Aber auch wenn man es anders interpretieren möchte, es soll nur als Hinweis darauf dienen, anzuzeigen, dass sich unter und hinter der ganz fluffigen Duo-Fassade, manch eine Besonderheit findet, die einem beim lockeren Mithören glatt durch die Ohren rutschen könnte.