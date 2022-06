+++ news +++ Neuer Finalist beim BMW Welt Jazz Award Finale 2022: das Marco Mezquida Trio +++

Für die Jury stellte dies kein Problem dar, denn unter den hochkarätigen Mitwberbern war der Nachrücker schon ausgewählt gewesen: Das Marco Mezquida Trio freute sich auch über die verspätete Nominierung und sagte sofort zu. Nach sechs spannenden Soireen geht der BMW Welt Jazz Award 2022 am 9. Juli in die finale Runde. Dabei zeigen Anat Fort Trio und das Marco Mezquida Trio ihre Interpretation des diesjährigen Mottos „Key Position“ im Auditorium der BMW Welt. Die Expertenjury verkündet noch am Abend, wer die von BMW Design entworfene Trophäe mit nach Hause nehmen darf. Dem Preisträger winkt zusätzlich eine Siegesprämie von 10.000 Euro. Der Zweitplatzierte kann sich über ein Preisgeld von 5.000 Euro freuen.