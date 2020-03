Der News-Ticker der nmz zu Coronavirus und Musikleben

am 11. März 2020 um 19:11

Schwerin - Während Schleswig-Holstein rigoros Großveranstaltungen unterbindet, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, zögert Mecklenburg-Vorpommern noch. Es scheint aber nur eine Frage der Zeit. Rostock sprach am Mittwoch schon Verbote aus. Anders als etwa Bayern will die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie Großveranstaltungen im Land nicht unterbinden. «Wir schauen auf jeden Einzelfall. Zur Zeit sind wir der Meinung, dass wir noch keine grundsätzlichen Regelungen brauchen, um Veranstaltungen zu untersagen», erklärte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch im Landtag in Schwerin. Die Entscheidung liege bei den Gesundheitsbehörden vor Ort in Abstimmung mit den jeweiligen Kommunen. Weiterlesen