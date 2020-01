Unalltäglich: Die wahrscheinlich kreativste Jazzredaktion der Galaxie

Jazz und mehr auf BR-KLASSIK. Ich wollte schon seit einiger Zeit der Jazzredaktion des Bayerischen Rundfunks zu ihrer samstäglichen Reihe „Jazz und mehr“ gratulieren. Wenn andere der Vorabendmesse sind oder sich der Sportschau widmen, nachdem sie das Wochenbad genommen haben, geht der BR auf die „Jazz und mehr“-Reise. Von 18:05 bis 19:00 Uhr.

Seit ich die Radiovorschau für die JazzZeitung zusammenstelle ist dieser Part ein steter Grund zur Freude. Hier eine Sammlung der Untertitel dieser Sendereihe, bei der in der Regel Jazz mit anderen Musiksparten gekoppelt wird. Man fragt sich, wie die das so jede Woche auf die Reihe bekommen. Ein Motto zu finden, dass sich so schnell ja nicht wiederholen soll (die Coolen, die Gelassenen und die Erhabenen gibt es tatsächlich zwei Mal in zwei Jahren.) Wenn ich es richtig sehe, hat die Verantwortung dafür „der Unerbittliche“ Roland Spiegel. „Der Großartige“! Der Schlawiner.

2019

52: Die Ausklingenden

50: Die Grenzenlosen

49: Die Unalltäglichen

48: Die neu Erkundeten

46: Die Deutsch-Deutschen

44: Die Coolen

42: Die Ereignishaften

41: Die Lyrischen

40: Die Feinfühligen

24: Die Avancierten

23: Die Klassischen

22: Die Unaufgeregten

20: Die Konstanten

19: Die Kommunikativen

18: Die Geschmackvollen

16: Die Besinnlichen

15: Die Tiefen

14: Die Schimmernden

06: Die Subtilen

05: Die Gelassenen

03: Die Gemischten

02: Die Erhabenen

01: Die kraftvollen Stillen

2018

50: Die Langen

49: Die Monochromen

48: Die Stimmungsvollen

46: Die Special Ones

45: Die Feinen

44: Die Unaussprechlichen

42: Die Archaischen – plus one

41: Die Erhabenen

40: Die Beständigen

38: Die Ausgesprochenen

24: Die Ungestümen

23: Die Feurigen

22: Die Gelassenen

20: Die Gegensätzlichen

18: Die Stilsicheren

14: Die Uneigennützigen

13: Die Vielfältigen

11: Die Gelösten

09: Die Krassen

07: Die Leuchtenden

06: Die Feinsinnigen

05: Die Sonnigen

03: Die Leisen

02: Die Coolen

01: Die Könige

2019:

48: Viele Saiten

47: Ganz schön sportlich – Musik inspiriert von Sport

43: „Trio Music“

39: Der Elegante mit Kanten – Zum 90. Geburtstag von Klarinettist Rolf Kühn

25: „Songs without words“

21: In Eile! Kompositorische Schnellschüsse, die zu Hits wurden

17: „Jazz swings Pop“

04: Von Betty, Killer Joe und Verdi – Zum 90. Geburtstag des legendären Saxophonisten und Komponisten Benny Golson

2018:

51: „My heart always wanders“

47: „Scott, Scott und Scott“

43: Die Seele lebt im Liede

39: „Well done“

37: Hommage an einen Aufrechten – Mit Musik von Víctor Jara

25: Zarte Grenzüberschreitungen

21: „L’hymne à l’amour“

17: „Green only“

12: „Alle Vögel sind schon da“

08: „Music and the movies“

04: „Das swinget so herrlich“ – Schwingende Metallstäbe in Klassik und Jazz