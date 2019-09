+++ News +++ Erstausstrahlung der Dokumentation über die Brüder Kühn +++ 30. Jazzfestival München 2019 +++

+++ Erstausstrahlung der Dokumentation über die Brüder Kühn +++

Rolf Kühn ist Meister der Jazz-Klarinette. Er arbeitete mit Benny Goodman oder Count Basie zusammen und seine Markenzeichen sind bis heute seine Neugier und Experimentierlust. Sein Bruder Joachim Kühn steht ihm in dieser Hinsicht als Pianist in nichts nach. Bekannt ist er unter anderem durch das Trio mit Jean-Francois Jenny-Ciark und Daniel Humair, oder sein Duo mit FreeJazz-Ikone Ornette Coleman.

3sat zeigt den Dokumentarfilm „Brüder Kühn – zwei Musiker spielen sich frei“ von Stephan Lamby am Samstag, 21. September 2019, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung. Der Jazz-Filmer begleitet die Musiker auf ihren Tourneen und zeigt gleichzeitig eine Zeitreise durch die deutsche Geschichte aus Sicht der beiden Musiker. Er schildert die Anfänge der Kühns als Zirkusfamilie und beobachtet die Beziehung zweier Brüder, die ihre menschliche und musikalische Freiheit genießen.

Auch mit 75 Jahren konzentriert sich Joachim Kühn noch immer voll auf die Musik, ob auf Tour odre zu Hause am Flügel. Er versucht, so frei zu leben wie es irgendwie geht und lebt als Pianist und Saxophonist ganz für die Musik. Sein älterer Bruder Rolf Kühn wird am 29. September 90 Jahre alt und hat trotzdem nichts von seiner Neugier und seinem Ehrgeiz verloren. Wie Joachim gibt auch er ein Konzert nach dem anderen und ist als Klarinettist immer noch sehr gefragt.

(Foto: Stephan Lampy, Joachim Kühn und Rolf Kühn (v.l.n.r.). 3sat.)

+++ 30. Jazzfestival München 2019 +++

Unter dem Motto „Bilder einer Ausstellung“ findet vom 25. bis 26. Oktober und vom 05. bis 07. November das Jazzfestival München in der Black Box im Gasteig statt. Zum 30-jährigen Bestehen des Festivals gibt es ein buntes Jubiläums-Programm. Veranstaltet von der Jazzmusiker Initiative München (J.I.M.), dessen Ziel die Förderung der Jazzszene in München ist, treten Ensembles, wie das Matthias Gmelin Sextet oder das Nina Michelle Quintet auf.

Das detaillierte Programm an den insgesamt fünf Tagen gibt es hier.