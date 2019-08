+++ News +++ 2. ACHAVA Jazz Award-Verleihung +++ Don Menza meets Max Greger Junior +++

+++ Verleihung des 2. ACHAVA Jazz Award an das Miguel Zenón Quartett +++

Ein Höhepunkt des Jazzjahres führt die Crème de la crème nach Weimar: Der mit 11.000 Euro dotierte transkulturelle 2. ACHAVA Jazz Award wird im Rahmen eines Sonderkonzerts beim „White City Jazz“-Treffen in Weimar offiziell am Samstag, 28. September um 20:00 Uhr in der Weimarhalle verliehen. Neben dem preisgekrönten Miguel Zenón Quartett tritt auch der international gefeierte israelische Kontrabassist Avishai Cohen mit seinem Trio auf. Beide Ensembles geben am 29. und 30. September zusätzlich Workshops für junge Jazzer in der Weimarhalle sowie im Hochschulzentrum am Horn der Weimarer Musikhochschule.

Der ACHAVA Jazz Award zeichnet ein künstlerisch herausragendes Band-Projekt aus, das den transkulturellen Charakter des Jazz ins Zentrum seines Schaffens stellt und dies auf höchstem künstlerischen Niveau umsetzt, indem es die improvisatorischen oder kompositorischen Ausdrucksmittel des Jazz beispielsweise mit Volksmusik, populärer Musik oder europäischer Kunstmusik vermischt. Nachdem der erste Award 2017 an das brasilianisch-armenische Duo FRACTAL LIMIT vergeben wurde, wählte die Jury aus den sieben Finalisten für die zweite Preisvergabe das Miguel Zenón Quartett aus. Namensgeber ist der Saxophonist Miguel Zenón, der in Puerto Rico aufgewachsen ist und derzeit in New York lebt. Seine Musik ist eine faszinierende Mischung aus lateinamerikanischer Folkmusik und Jazz. Außerdem gehören dem Quartett Luis Perdomo (Klavier), Hans Glawischnig (Kontrabass) und Henry Cole (Schlagzeug) an. Die Begründung der Jury: „Der in New York lebende Saxophonist Miguel Zenón widersetzt sich den Gewohnheiten. Seine Musik ist komplex und klar zugleich, fein strukturiert und weit ausholend, kunstvoll geplant und offen konzipiert. Sie verknüpft seit mehr als zwei Jahrzehnten Rhythmen und Spielformen seiner puertorikanischen Wurzeln mit den Stil-Errungenschaften des modernen Jazz und verbindet beide Welten zu einem Ganzen, das sich in der Schwebe zwischen den verschiedenen Entwicklungslinien hält. So entsteht ein transkulturelles Gesamtkunstwerk, das weit über die üblichen Möglichkeiten jazzender Gestaltung hinausreicht.“ (Ralf Dombrowski für die Jury)

Das mit „White City Jazz“ betitelte Spitzentreffen inklusive der Preisverleihung ist eine Koproduktion der ACHAVA Festspiele Thüringen und der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Tickets für das Sonderkonzert gibt es unter Tel. 0361-2275227. Die Workshops finden in Kooperation mit der Jazzmeile Thüringen und der Kulturdirektion der Stadt Weimar statt, finanziell unterstützt von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Anmeldungen sind bei der Jazzmeile Thüringen unter Tel. 03641-602678 sowie info@jazzmeile.org möglich.

Weitere Informationen zum Programm der ACHAVA Festspiele Thüringen finden Sie unter: www.achava-festspiele.de

+++ Don Menza meets Max Greger Junior +++

Am Diensteag, den 20.08.2019 trafen Don Menza am Tenorsaxophon und Max Greger jr. unter dem Motto „Swing All The Way“ aufeinander. Der Fotograf Ralf Dombrowski sandte uns einige Eindrücke des Konzerts im Unterfahrt Jazzclub in München:

Don Menza (sax), Max Greger Jr (p), Aldo Zunoni (b), Bernd Reiter (dr), Unterfahrt München, Foto (c) Ralf Dombrowski Don Menza (sax), Max Greger Jr (p), Aldo Zunoni (b), Bernd Reiter (dr), Unterfahrt München, Foto (c) Ralf Dombrowski Don Menza, Uterfahrt München, Foto (c) Ralf Dombrowski Don Menza (sax), Max Greger Jr (p), Aldo Zunoni (b), Bernd Reiter (dr), Unterfahrt München, Foto (c) Ralf Dombrowski Don Menza (sax), Max Greger Jr (p), Aldo Zunoni (b), Bernd Reiter (dr), Unterfahrt München, Foto (c) Ralf Dombrowski Don Menza (sax), Max Greger Jr (p), Aldo Zunoni (b), Bernd Reiter (dr), Unterfahrt München, Foto (c) Ralf Dombrowski Don Menza (sax), Max Greger Jr (p), Aldo Zunoni (b), Bernd Reiter (dr), Unterfahrt München, Foto (c) Ralf Dombrowski