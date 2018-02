+++ News +++ Jazz im Audi Forum Ingolstadt: The Uptown Jazz Orchestra feat. Sandro Roy +++ Internationales Jazzfestival BINGEN·SWINGT vom 22.-24. Juni 2018+++

+++Jazz im Audi Forum Ingolstadt: The Uptown Jazz Orchestra feat. Sandro Roy+++

Farbenreiche Arrangements und virtuose Soli: Mit The Uptown Jazz Orchestra gastiert am Donnerstag, 22. Februar, eine der renommiertesten süddeutschen Big Bands im Audi Forum Ingolstadt. Die Formation um Leader Franz Weyerer kommt gemeinsam mit dem jungen Geiger Sandro Roy in das Audi museum mobile. The Uptown Jazz Orchestra gilt als authentischer Transporteur des „Great American Songbook“ – von der Swing-Vergangenheit in die von Pop, Remixes und Lounge dominierte Gegenwart. Das Ensemble um Trompeter Franz Weyerer tritt im Audi museum mobile zusammen mit dem Geiger Sandro Roy auf. Die Bandbreite des im Jahr 1994 in Augsburg geborenen Roy reicht von amerikanischem Bebop über latein­amerikanische Bossa nova bis hin zu ungarischem Czárdás.

www.audi-mediacenter.com

+++Internationales Jazzfestival BINGEN·SWINGT 22.-24.06.2018+++

Mit dem diesjährigen Fokus auf der Gitarre lässt BINGEN·SWINGT am letzten Juni-Wochenende sehr unterschiedliche Saiten anklingen – natürlich! Ist die Gitarre doch fraglos eines der vielfältigsten Instrumente im Jazz: Mal kommt sie akustisch daher, mal elektronisch, mal als Solist, mal als Teil der Rhythmus-Gruppe, mal ist sie offen gestimmt, mal modal, mal hat sie sechs Saiten, mal acht oder mehr. Das Jazzfestival BINGEN·SWINGT bietet einen kleinen Einblick in die Welt dieses Tausendsassas. Eröffnet wird das Wochenende am Freitag durch die französische Singer-Songwriterin, Gitarristin und Komponistin Nina Attal. Es folgen Auftritte der österreichischen Formation Fazer und der Soul-Gruppe Soul D.Vision. Am Samstag, den 23. Juni sind neben Monika Roscher und ihrer Big Band auch Youtube-Star Kinga Glyk, Gypsy-Gitarrist Diknu Schneeberger und das Tobias Hoffmann Trio auf der Bühne zu sehen. Nachdem die Band Café del Mundo am letzten Festivaltag Einblicke in die Welt des Flamenco gewährt, laden Marina & The Kats zum Tanz wie in den New Yorker Ballrooms des 20. Jahrhunderts.

www.bingen.de

