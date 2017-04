Who is afraid of jazz?

Ganz früher hatten manche Leute noch Angst vor dem Jazz. Er war ihnen zu wild, zu aufmüpfig, zu frenetisch, zu sittenlos. Später dann zu sperrig, zu hektisch, zu kompliziert, zu frei, zu chaotisch, zu laut. Heute muss niemand mehr Angst haben. Die meisten Jazz-Neuheiten, die als CDs in meinem Briefkasten landen, tönen so ruhig, langsam und melancholisch, als wäre gerade jemand in der Familie gestorben. Man hört sanfte Akkorde, einen schläfrigen Bass, ein verhuschtes Schlagzeug, vielleicht ein gehauchtes Saxophon. Die Welt ist irgendwie ganz furchtbar ernst und total am Wegdämmern.

Natürlich verstehe ich, dass die jungen Musiker heute den Jazz nicht mehr so spielen wollen, wie er früher klang. Man kann nicht einfach wild loshotten wie in den Zwanzigern oder smart swingen wie in den Dreißigern. Man kann nicht anfangen, sperrig zu boppen wie in den Vierzigern oder bluesig zu grooven wie in den Fünfzigern. Man kann nicht zurückgehen und wieder frei loslegen wie in den Sechzigern oder elektrisch ausholen wie in den Siebzigern. Die Zeiten sind vorbei, die Zeiten sind andere.

Nur: Wer sagt, dass man deshalb ohne Feuer spielen muss, frei von Energie, witzlos, ohne rhythmischen Schwung? Dass man klingen muss wie brave Klavierschüler, die eben noch Schumann geübt haben? Wie schüchterne Konfirmanden, denen gerade der Ernst des Lebens aufging?

Ich suche auf neuen Jazz-CDs nicht länger nach packenden, aufrüttelnden Hör-Erlebnissen. Wenn ich Dynamik will, Drama, Rhythmus, Emotion, dann lege ich mir Beethoven auf. Oder Mahler. Oder Strawinsky. Wer hätte gedacht, dass ich sogar Bruckner einmal spannender und frenetischer finden würde als neuen Jazz! Schlimmer noch: Jetzt bin ich es, der Angst hat vor dem Jazz. Angst vor tödlicher Langeweile.

