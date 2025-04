„After The Last Sky“ – das aktuelle Meisterwerk von Anouar Brahem

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Gut acht Jahre nach Anouar Brahems Meisterstück „Blue Maqams“, veröffentlichte das Münchner Label ECM am 28. März sein mit Spannung erwartetes neues Album „After the Last Sky“. Seinerzeit eingespielt im „klassischen“ Quartett bestehend aus Oud, Bass, Piano und Schlagzeug, wartet Anouar Brahem auf seinem neuen Album wiederum in Quartettbesetzung auf und vertraut Dave Holland am Bass und dem Pianisten Django Bates. Als zusätzliche Klangfarbe gesellt sich diesmal die Cellistin Anja Lechner dazu. Der tunesische Großmeister kombiniert meisterhaft arabische Musik als Grundlage seines Schaffens mit Improvisationen, einschließlich westlicher, klassischer und zeitgenössischer Zitate.

Was ist Weltmusik, Jazz oder Klassik?

Diese Frage stellt sich diesem Quartett nicht wirklich. Alle vier Musiker sind Meister ihres Instrumentes und in diesem Kontext erschaffen sie eine komplett eigenständige, herausragende Klangwelt die ihresgleichen sucht. Ein Zitat sei hier erwähnt, das inhaltlich für die Musik von Anouar Brahem beeinflusst:

„Wohin sollen wir nach den letzten Grenzen gehen! Wohin sollen die Vögel nach dem letzten Himmel fliegen?“

Auf diesen Zeilen von Mahmoud Darwisch basiert der Titel „After The Last Sky“. Mahmud Darwisch wurde als einer der herausragenden zeitgenössischen Dichter in der arabischen Welt sowie als die poetische Stimme des palästinensischen Volkes bezeichnet. Seine Gedichtbände wurden in 30 Sprachen übersetzt.

In seinen Werken setzte er sich gleichermaßen gegen Unrecht und Unterdrückung wie für eine friedliche und gerechte Koexistenz palästinensischer Araber und israelischer Juden ein. Abseits aller Traditionen oder Klischees baut Anouar Brahem mit seinem Quartett musikalisch Brücken vom Orient zum Okzident: kraftvoll und ruhig, subtil und inspiriert.

Die aktuellen Livetermine des Quartetts in Deutschland:

Das Quartett ist live auf Europatournee. Im Rahmen der Karsten Jahnke „JazzNights“, die letztes Jahr ihren 25. Geburtstag feierten, tritt das Quartett mit Anouar Brahem, Anja Lechner, Dave Holland und Django Bates in Deutschland auf

am 23. April in Berlin – Philharmonie

am 01. Mai in Hamburg – Laeiszhalle

am 02. Mai in München – Isarphilharmonie

TEXT & FOTO: Thomas J. Krebs