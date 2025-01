+++ news +++ Zwingenberger in Oberthulba +++ jazzopen Stuttgart 2025 +++

+++ Axel Zwingenberger, der Meister aus Hamburg, kommt wieder auf die Piano-Bühne +++

Boogie&Woogie & Blues-Piano-Spiel der Spitzenklasse sind angesagt

Zwingenberger, Sohn eines Arztes, erhielt ab seinem 6. Lebensjahr Klavierunterricht, kam aber erst mit 17 Jahren mit dem Boogie-Woogie in Berührung. Bis dahin habe er (Zitat) „nicht gewusst, dass man so Klavier spielen kann“. Von diesem Zeitpunkt an stand diese Stilrichtung im Mittelpunkt seiner musikalischen Arbeit. Nach dem Abitur in Hamburg (1974) erhielt Zwingenberger 1975 seinen ersten Plattenvertrag. Im Laufe der Jahre trat er zusammen mit einer Reihe bekannter US-amerikanischer Jazzmusiker ( Big Joe Turner, Lionel Hampton u.a.). Diese Zusammenarbeit führte meist auch zu Plattenaufnahmen. Die Serie der aufgenommenen Sessions umfasst rund 30 Schallplatten oder CDs. Er hat auch an Alben von Billa Wyman oder Ludwig Hirschmitgewirkt. Im Frühjahr 2009 vermittelt durch den Pianisten Bn Waters – erneuerte Zwingenberger seine musikalische Zusammenarbeit mit Charlie Watts. Danach spielten Zwingenberger, Waters, Watts und der Kontrabassist Dave Green zusammen in der Band „Thea ABC&D of Boogie Woogie“. Der Bandname leitet sich von den Vornamen Axel, Ben, Charlie und Dave ab.

Mit Drive und Gespür

Mit enormem Drive und Gespür für den Aufbau von Atmosphäre repräsentiert der Pianist Axel Zwingenberger den Gipfel der europäischen Boogie Woogie-Renaissance.“ Tastenwelt: „Axel Zwingenberger spielt den Boogie Woogie so authentisch wie seine legendären Lehrmeister… Für viele jüngere Pianisten ist der Hamburger inzwischen selbst zum Idol und Mentor geworden.“

Für das Album „Let’s Boogie Woogie All Night Long“ erhielt Zwingenberger gemeinsam mit Big Joe Turner den Deuitschen Scjallplattenpreis in der Kategorie „Traditioneller Jazz“. 2007 wurde Zwingenberger in den USA in die Boogie Woogie Hall Of Fame aufgenommen.

Axel Zwingenberger, der „Meister“ in Sachen Boogie &Woogie Blues-Piano, kommt nun zum 11. Mal auf die Piano-Bühne solo am Konzertflügel. Der Radio- und TV- und YouTube-Star wird wie immer alle Boogie&Woogie-Blues-Piano-Fans in der Region Franken, Hessen und Thüringen mobilisieren und wie zuletzt die Amateurpianisten Lutz König mit Manager Roman Kirchner, Michael Wolz, Stefan Ulbricht und Peter Kleinhenz beim Jam motivieren. Warm up und Cool-Down am Barflügel mit Joe Dietz.

Foto: Kleinhenz

Karten unter 09736/657 oder whatsapp 0170/2982742 oder e-mail: buehne@piano.de

www.pianobuehne.de

+++ jazzopen 2025: Das Programm ist komplett +++

Über 60.000 zahlende Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Stuttgart. Mehr Shows, mehr Bühnen und die Premieren-Verleihung des neuen Wolfgang Dauner Awards – die jazzopen bieten im kommenden Sommer viele Neuheiten und jede Menge Stars, Legenden und Newcomer der verschiedensten Stilrichtungen. An den zwölf Festival-Tagen vom 2. bis zum 13. Juli finden auf insgesamt elf Bühnen mitten in der Stuttgarter Innenstadt über 60 Konzerte statt. Das Programm reicht von Kylie Minogue über RAYE bis Dianne Reeves, von Jean-Michel Jarre bis Gregory Porter, von Lionel Richie bis Marcus Miller und von Joe Bonamassa bis zur Schlagzeugerin Anika Nilles. Erwartet werden rund 60.000 Besucherinnen und Besucher sowie weitere 10.000 Musik-Fans bei den zahlreichen kostenfreien Open Stages Konzerten, um die Vielfalt der Musik zu feiern.

„Wir gehen mit dem diesjährigen Line-up all in“, sagt Jürgen Schlensog, Promoter der jazzopen. „Programmatisch könnte das Programm nicht farbiger sein. Wir freuen uns auf drei Generationen auf den Bühnen und im Publikum.“ Nachdem die Tickets für die großen Shows auf dem Stuttgarter Schlossplatz bereits seit Ende Oktober zu haben sind, beginnt der Vorverkauf für die Konzerte im Alten Schloss und auf den Club-Bühnen im SpardaWelt Eventcenter und im BIX Jazzclub ab sofort.

Erstmals sieben Schlossplatz-Tage

Die großen Konzerte auf dem Stuttgarter Schlossplatz finden von Montag, 7. Juli, bis Sonntag, 13. Juli, statt und dauern erstmals sieben Tage. Den 7. Juli teilen sich Multitalent und Grammy-Gewinner Jacob Collier und die britische Sängerin und Komponistin RAYE, die gerade für drei Grammys nominiert wurde. Ralf Hütter und seine deutschen Techno-Legenden von Kraftwerk folgen am Dienstag, 8. Juli. Pop-Ikone Kylie Minogue präsentiert am Mittwoch, 9. Juli, die neue Show ihrer ersten Welttournee seit 2011. Der Donnerstag, 10. Juli, gehört den großen Blues-Gitarristen Joe Bonamassa und Kenny Wayne Shepherd mit seiner Band. Den Abend eröffnen werden die britischen Gonzo Rock’n’Roller von Tankus, in diesem Jahr Artists in Residence bei den jazzopen.

Am Freitag, 11. Juli, verzaubert Electro-Legende Jean-Michel Jarre die Fans mit seiner digitalen und virtuellen Super-Show. Den Abend eröffnen wird der deutsche Pianist und Komponist Martin Kohlstedt, gefeiert als Meister der Improvisation und als Bindeglied zwischen digitaler und analoger Musik. Am Samstag, 12. Juli, spielt Zucchero. Der Vater des italienischen Blues teilt sich den Abend mit dem sizilianischen Soulsänger Mario Biondi. Zum krönenden Abschluss am Sonntag, 13. Juli, tritt Mega-Star Lionel Richie auf die Bühne, den Abend beginnt R&B-Sänger José James.

Von Ezra Collective bis Gregory Porter – neuer und traditioneller Jazz im Alten Schloss

An den fünf Abenden im Arkadenhof des Alten Schlosses sind in diesem Jahr die verschiedensten Spielarten des Jazz zu hören. Zum Festival-Auftakt am Mittwoch, 2. Juli, präsentiert sich die Londoner Formation Ezra Collective mit ihrer Mischung aus Jazz, Hip-Hop, Salsa und Dub. Die Band teilt sich den Abend mit dem Pianisten Jesus Molina aus Kolumbien, ein Tastenvirtuose und Multiinstrumentalist von Weltformat. Am Donnerstag, 3. Juli, folgt mit Marcus Miller ein alter jazzopen-Bekannter. Diesmal kommt der Bassist unter anderem mit dem afrikanischen Kora-Musiker Chérif Soumano, um sein berühmtes Stück Gorée zu spielen. Der Freitag, 4. Juli, gehört den großen Jazz-Sängerinnen. Dianne Reeves teilt sich den Abend mit China Moses, der Tochter von Dee Dee Bridgewater. Für den Samstag, 5. Juli, ist der Auftritt von Herbie Hancock geplant. Den Abend eröffnen wird Lokalmatador Jakob Manz aus Bad Urach mit seinem Project Extended und den Gästen Emma Rawicz, Robinson Khoury und daoud. Der Vorverkauf für diesen Abend startet demnächst. Am Sonntag, 6. Juli, gibt sich mal wieder Gregory Porter die Ehre.

German Jazz Trophy für Dianne Reeves

Sie ist eine der bekanntesten Jazzsängerinnen aus den USA, in diesem Jahr Artist in Residence bei den jazzopen – und die neue Preisträgerin der German Jazz Trophy: Dianne Reeves kommt am Mittwoch, 2. Juli, ins SpardaWelt Eventcenter, wo ihr die Auszeichnung der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg für ihr Lebenswerk überreicht wird. Anschließend gibt sie ein Konzert – wie zwei Tage später im Alten Schloss.

Auch an den anderen Tagen macht das SpardaWelt-Eventcenter seinem Ruf als Heimat für hochklassige Jazz-Konzerte alle Ehre. Am Donnerstag, 3. Juli, bittet Saxofonist und Altmeister Joe Lovano das polnische Marcin Wasilewski Trio auf die Bühne für ein Generationen übergreifendes Zusammenspiel. Die bekannte deutsche Schlagzeugerin und Komponistin Anika Nilles, einst mit Jeff Beck auf Tour, gibt am Freitag, 4. Juli, mit ihrer Formation den Rhythmus vor. Hinter The Great Guitars, die am Samstag, 5. Juli, zu hören und zu sehen sein werden, verbergen sich die Virtousen Biréli Lagrène, Martin Taylor und Ulf Wakenius. Der junge Londoner Venna wird am Mittwoch, 9. Juli, mit seinem Saxophon „Geschichten erzählen“, wie er sein Spiel beschreibt. Die französischen Fusion-Spezialisten von Electro Deluxe bringen am Donnerstag, 10. Juli, die Hüften zum Schwingen. Und einen Tag nach ihrem Auftritt auf dem Schlossplatz sind die britischen wilden Jungs von Tankus am Freitag, 11. Juli, noch einmal im SpardaWelt Eventcenter zu bewundern

https://www.jazzopen.com/