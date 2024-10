The Sound of Dialogue – Schader-Residence UNO & Jazz Einwöchiges Residence-Programm für Jazz- und Impromusiker*innen in Darmstadt

Wie können Musik als universelle Sprache und Jazz als besonders offenes Musikgenre im Horizont der Vereinten Nationen zur globalen Verständigung beitragen? Das Jazzinstitut Darmstadt, die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) und die Schader-Stiftung laden professionelle Jazzmusiker*innen mit Arbeitsschwerpunkt in Deutschland zur musikalischen Auseinandersetzung mit dieser Frage und zur Bewerbung für das Schader-Residence-Programm „The Sound of Dialogue“ vom 12.5.2025 bis 19.5.2025 in den Schader-Campus in Darmstadt ein. Die Bewerbungsfrist endet am 17.11.2024

Im Folgenden der Call for Application:

Eine Woche lang steht im Mai 2025 der Zusammenhang von Verständigung und Jazz im Mittelpunkt – ein intensiver Austausch zwischen Musik, Diskurs und internationaler Zusammenarbeit. Inspiriert von den Geschichten deutscher Mitarbeiter*innen der Vereinten Nationen aus dem Buch „Wir sind UNO“ von Dr. Ekkehard Griep, soll in Darmstadt erfahrbar werden, warum Jazz und der globale Ansatz der Völkerverständigung der Vereinten Nationen sich wechselseitig befruchten können.

Wir suchen eine*n Musiker*in, die*der neugierig ist, sich auf interdisziplinäre Dialoge in Sprache und Tönen einzulassen und die Themen der UNO durch improvisierende Musik zu erforschen.

Was passiert während der Residence?

Über eine Woche hinweg erlebst und erforschst Du im Dialog mit Expert*innen aus anderen Disziplinen und durch kreative Prozesse die Verbindung von Musik und internationalen Themen. Gemeinsam und mit Unterstützung der veranstaltenden Organisationen entwickelst Du aus einer künstlerischen Perspektive ein Programm, das sich in Jam-Sessions, intensiven Tischgesprächen und einer abschließenden öffentlichen Veranstaltung manifestiert.

Ziel des Programms ist es, die Idee der Verständigung in der internationalen Zusammenarbeit durch Musik, Diplomatie und interdisziplinären Austausch künstlerisch zu erkunden.

Das bieten wir

Ein Residence-Platz in Haus Schader mit gefülltem Kühlschrank, Kammer und Keller Stipendium in Höhe von 1.500 EUR (steuerfrei als Preisgeld) Erstattung innerdeutscher Reisekosten, die im Rahmen der Residence entstehen



Voraussetzungen für eine Bewerbung

Mehrjährige Tätigkeit als professionelle*r Musiker*in Arbeitsschwerpunkt in Deutschland Gute Sprachkenntnisse der deutschen und englischen Sprache für die Kommunikation innerhalb der Tischgespräche Präsenzwährend der gesamten Residence-Woche vom 12. bis 19. Mai 2025 Bereitschaft zur aktiven Teilnahme an den Tischgesprächen Bereitschaft, mindestens eine Jam-Session während der Residenzwoche zu leiten Bereitschaft, die Abschlussveranstaltung mit einem eigenen künstlerischen Beitrag mitzugestalten Zeitlich, örtlich und medial unbeschränkte Verwertung der Ergebnisse, Mitschnitte und Bilder durch die veranstaltenden Institutionen



Welche Unterlagen müssen eingereicht werden?

Kurzes Motivationsschreiben: Warum möchtest Du an dieser Residence teilnehmen? Was interessiert Dich am Thema „Verständigung“ im internationalen Kontext der Vereinten Nationen? Ideenskizze: Welche ersten Ideen hast Du für diese Woche? Ein grober Entwurf auf einer PDF-Seite reicht völlig aus. Lebenslauf: Zeige uns Deinen künstlerischen Werdegang auf max. zwei PDF-Seiten.



Bewerbung bis 17. November 2024

Die Residence wird von einer Jury, bestehend aus jeweils einer*einem Vertreter*in der veranstaltenden Institutionen, vergeben: Dr. Bettina Bohle (Jazzinstitut), Dr. Ekkehard Griep (DGVN), Dr. Stella Lorenz (Schader-Stiftung). Sie tagt im Dezember 2024.

Folgende Auswahlkriterien kommen dabei zum Tragen:

Künstlerische Vision und die Bereitschaft, sich auf das Thema und Setting einzulassen. Offenheit für interdisziplinären Austausch und Motivation zu Präsenz, Dialog und Performance.



Bewirb Dich bis zum 17. November 2024 mit Klick oben auf „Bewerben“. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Kontakt

Ansprechpartnerin ist Dr. Stella Lorenz

Über die Organisationen hinter der Residence

Die Residence ist eine Kooperation zwischen der Schader-Stiftung, dem Jazzinstitut Darmstadt und der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) und findet im Rahmen des Fellowship-Programms Schader-Residence statt.

Beitragsbild: Susanne van Loon