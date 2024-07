Eine neue Ära: Ed Partyka und Holger Fröhlich leiten ab Sommer das LJJO Hessen

Der renommierte Arrangeur, Komponist, Dirigent und Pädagoge Ed Partyka übernimmt gemeinsam mit dem langjährigen Bandleader der Junior-Ensembles Holger Fröhlich die künstlerische Gesamtleitung des Landesjugendjazzorchesters (LJJO) Hessen.

In diesem Sommer beginnt eine neue Aufgabe für den in der Jazzwelt allseits bekannten Bandleader Ed Partyka. Ab Juli tritt er die Nachfolge des Gründers und Künstlerischen Leiters des LJJO Hessen Wolfgang Diefenbach an. Damit einher geht eine organisatorische Neustrukturierung: Die künstlerische Gesamtleitung des LJJO Hessen erfolgt ab sofort in Doppelspitze gemeinsam mit Holger Fröhlich, selbst ehemaliges LJJO-Mitglied und seit 17 Jahren Leiter der LJJO-Nachwuchsensembles Junior-Kicks und Junior-Voices.

Mit Partyka und Fröhlich stehen an der Spitze des Landesjugendjazzorchesters Hessen zwei erfolgreiche Musiker und erfahrene Pädagogen, um die besten Nachwuchstalente des Bundeslandes auszubilden und das Ensemble weiterzuentwickeln.

Der preisgekrönte Posaunist Ed Partyka, ursprünglich aus Chicago, lebt und arbeitet bereits seit einigen Jahrzehnten in Europa. Er hat sich auf Jazz in großer Besetzung spezialisiert und bereits mehrfach mit allen Rundfunk-Bigbands in Deutschland gearbeitet. Er freut sich darauf, seine Erfahrungen mit der nächsten Generation teilen zu können: „In dieser neuen Position kann ich mein Wissen unmittelbar an die jungen Musikerinnen und Musiker weitergeben und meine Kontakte nutzen, um mit ihnen spannende Projekte zu realisieren.“ Derzeit ist er künstlerischer Leiter und Chefdirigent des renommierten UMO Helsinki JazzOrchestra, musikalischer Leiter des Zürich Jazz Orchestra, Professor für Jazztheorie und Komposition in Graz und Dozent für Jazz-Komposition und -Arrangement in Luzern.

Selbst im LJJO Hessen ausgebildet und seit fast zwei Jahrzehnten Bandleader der jüngeren Big-Band Junior-Kicks, bringt Holger Fröhlich wertvolle Expertise für die Zusammenarbeit mit. Als Pädagoge verfügt er über langjährige Erfahrung in der schulischen Bildung als Studiendirektor sowie als Hochschuldozent mit den Schwerpunkten Arrangement, Ensembleleitung und digitale Medien. Parallel dazu ist er profilierter Arrangeur und Saxofonist, hat bei zahlreichen nationalen und internationalen Festivals, Konzerten, Produktionen und Fernsehshows mitgewirkt und für viele bedeutende Künstler*innen und Ensembles geschrieben. „Zusammen mit Ed Partyka werden wir im LJJO den jungen Jazztalenten in allen Ensembles – von ganz klein bis groß – tolle Möglichkeiten zur individuellen Förderung und gemeinsamen Weiterentwicklung bieten“, so Fröhlich.

Im 1985 gegründeten Landesjugendjazzorchester Hessen werden die besten Nachwuchstalente im Genre Jazz zwischen 12 und 26 Jahren gefördert. Das LJJO Hessen ist eines von vier hessischen Landesjugendensembles in der Trägerschaft der landeseigenen Junge Musik Hessen gGmbH und wird gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur.