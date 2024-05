Simplified Urschall-Atlas … 10 Rezensionen im Schnelldurchlauf

Zehn Platten aus dem Jazz und an- und umgrenzenden Bereichen.

Die Links führen zu den vollständigen Kritiken in der HörBar der neuen musikzeitung.

Haben Sie etwas Zeit … für … Musik. Dann begeben Sie sich mal auf eine gut einstündige Mithörreise eines Trios, das seine eigene Klangwelt aus den drei Instrumenten Klavier, Kontrabass und einer erweiterten Snare-Drum auf eine Weise erschafft, die nebenbei auch eine eigene Zeitwelt setzt. Da setzt es Impulspunkte ins Nichts, da rolliert ein Schaben über Minuten und erzeugt eine eigenwillige Zeitstruktur; einen Rhythmus der Permanenz. Danach steht wieder eine Phase leererer Schönheit im Raum. …

… Mit seinen elf (auf Vinyl sind es acht) „Songs und Improvisations“ legt Jan Gerdes seinem Publikum eine CD vor bei der er fließend von einer Tonsprache und musikalischen Poetik in eine andere wechselt. Bei alledem erweist er sich auf der kompositorischen Ebene als Neoimpressionist, als Eindrückesammler und -vermittler. …

… das gelingt mit kinetischer musikalischer Energie, die aber auch Platz lässt für taumelige Abschweifungen in Klangquetschen wie in „Guhou“ …

… Der in New York lebende Schweizer Gitarrist hat dafür Kompositionen aufgelegt, die wie beim titelgebenden Stück „Updraft“ sitzen wie ein maßgeschneiderter Anzug und die Klang- und Interaktionswelten durchspielen – selbst in den improvisierten Miniaturen …

… Wie hier in zerklüffteten Patternteilen mit feinsten Abstufungen am Tongewebe gearbeitet wird mit Ansatz und mit subtilsten Timbreschwankungen, das dürfte nur wenigen Ensembles dieser Größenordnung vergönnt sein. …

… Die Platte wird sicher ihr Publikum finden. Soll sie ja auch, Geschäft ist Geschäft. Und warum sollte man das nicht auch mit einer Musik machen, die hier einem ‹Jargon der Innerlichkeit und Intimität› beziehungsweise, präziser und profaner einem einem ‹Jargon des Ökonomismus› anheimgefallen ist …

… Aufgenommen wurde dieses Konzeptalbum bereits 2014 im Sala musicale giardino, Cremona. Und so atmet diese Kunstkabinettsstückchen-Album den Atem auch italienischen Lichts und Klangdufts. Wunderbar, wie sich Trovesi in seinen Kompositionen der Alten Musik nähert und anverwandelt. …

… Die ganz normal-verrückte Solo-Piano-Patternwirtschaft mit pianistischem Geschraube zwischen Komposition, Improvisation mit hochungeraden Taktkonstruktionen sowie vielfach Ostinato-Virtuosität …

… Es ist zugleich so unbestimmt in seiner musikalischen Richtung, wenn Klangmomente in Schichten sich lagern und eigentlich einen ganz eigenen, neuen musikalischen Kontinent erschaffen. Sehr traumhafte besondere Musik, ganz ohne eigenes Schlagwerk und doch von einer rhythmischen Intensität sondergleichen. Was für eine großartige Platte!

… Durchgehend ist ein Tempo, das zwischen „schreitend“ und „gehend“ ossziliert. Deswegen fällt es aus der Zeit. Bei diesem Tempo kommen die vier Musiker:innen in den vollen Genuss, der Ausspielbarkeit von Rhythmus, Melodik und Harmonien. …