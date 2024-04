+++ Jazzfestival Saalfelden +++ 20 Jahre JazzWerkstatt Wien +++ Youn Sun Nah im Karlstorbahnhof Heidelberg und mehr +++

44. Jazzfestival Saalfelden vom 22.-25. August

Beim diesjährigen Jazzfestival Saalfelden treten Künstler*innen wie James Brandon Lewis und The Messthetics, Joe Lally am Bass, Brendan Canty am Schlagwerk und Gitarrist Anthony Pirog auf. Ebenfalls zu hören sein werden Amirtha Kidambi’s Elder Ones, Sofia Jernberg, The End. Kjetil Møster (cl /t-sax/electronics), Mats Gustafsson (fl, b-sax, electronics), Anders Hana (bar- & bass guit, langeleik) und Børge Fjordheim (dr).

Tickets für die kostenpflichtigen Konzerte auf der Mainstage & Otto-Gruberhalle sowie den Short Cuts können online bestellt werden unter: https://tickets.jazzsaalfelden.com/

20 Jahre JazzWerkstatt Wien 2004 – 2024

Die JazzWerkstatt Wien arbeitet seit 2004 auf folgende Art und Weise: Künstler:innen kuratieren selbst und laden ihre Kolleg:innen ein, fordern sie heraus Neues zu probieren, stellen scheinbar gegensätzliche Stile nebeneinander. Dadurch entstand eines der wichtigsten Merkmale der zeitgenössischen Wiener Musikszene; die stilistischen Grenzen sind durchlässig, die Genres und die Publika durchmischen sich. Die Szenen arbeiten nun zusammen und schaffen einen alternativen „Wiener Klang“, spannende neue Projekte und neue Musikformen zwischen den Stühlen.

Donnerstag 11. April: The sleep of reason produces monsters und Kurdophone

Vorschau: 6. Juni 2024 | Esterházypark Open Air mit: Rojin Sharafi, Georg Vogel & Andreas Lettner, Enesi M. & Suprise Act

Juni 2024 | Porgy & Bess The Music Never Stops – 24 Stunden mit der JazzWerkstatt

16:00 Uhr – 16:00 Uhr – 24 Acts

September 2024 | WUK Museum zurück an die Geburtsstätte! September 2024 | das Werk September 2024 | das Werk 2 Tage am Donaukanal in Clubatmosphäre September 2024 | Porgy & Bess ohne Porgy keine Orgy September 2024 | Szene Wien zum ersten mal nach Simmering – wir retten jede Szene!

Youn Sun Nah im Karlstorbahnhof Heidelberg: Weitere Bestätigung für das Enjoy Jazz Festival 2024

Die südkoreanische Jazzsängerin Youn Sun Nah wird bei der 26. Ausgabe des Enjoy Jazz Festivals in der Metropolregion Rhein-Neckar zu Gast sein. Sie tritt im Duo mit dem Pianisten Bojan Z am Mittwoch, den 23. Oktober im Karlstorbahnhof Heidelberg auf und präsentiert dann die Stücke ihres aktuellen Albums. Karten für die Veranstaltung kosten im Vorverkauf ab 42,80 Euro und sind an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.enjoyjazz.de erhältlich.

Dombrowski beim 39. Kemptener Jazzfrühling

Noch bevor es losgeht, konnten wir Ralf Dombrowski für eine Lesung in der KulturWIRtschaft gewinnen. Er liest am Freitag, 19. April, ab 19.00 Uhr in der KulturWIRtschaft aus seinem Buch „111 Gründe, Jazz zu lieben“, bringt Hörbeispiele mit und beantwortet Fragen.