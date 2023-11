Transatlantisch: Progressive Chamber Music Festival 2024 in der Münchner Milla

Das „Progressive Chamber Music Festival“ (PCMF) wird dieses Jahr zum sechsten Mal in

der Milla stattfinden, am Mittwoch, 22. und Donnerstag, 23. November, Beginn jeweils um 20.00 Uhr.

Kaum ein anderes Festival überschreitet so stark die Grenzen zwischen

Kammermusik, Jazz, Avantgarde, Folklore, Pop, Hip-Hop und anderer Genres

zeitgenössischer Musik wie das PCMF. Es lässt die verschiedenen Stile und klanglichen

Richtungen auf oftmals sehr überraschende und fluide Weise miteinander verschmelzen.

Initiator und Gründer dieses transatlantischen Festivals, das es sowohl in New York als auch

in München gibt, ist der Komponist, Violinist und Pianist Gregor Hübner. Zusammen mit

seinem Musikerkollegen, Filmkomponist, Gitarrist und Betreiber des Milla-Clubs Gerd

Baumann, leitet er das außergewöhnliche zweitägige Musikprojekt. An den beiden Abenden

im Milla gibt es insgesamt sechs Konzerte im kurzweiligen Short-Cut-Format. Jedes Konzert

dauert ca. 45 Minuten.

Es wirken mit:

Tag 1 – Mittwoch, 22.11.2023, 20.00 bis 23.00 Uhr

Jacques-Pierre Kollektiv, Nils Wrasse, Giuliano Loli feat Flurin Mück und Robin Jermer

Sirius Quartet, Fung Chern Hwei (Violine), Gregor Huebner (Violine), Sunjay

Jayaram (Viola), Jeremy Harman (Cello)

Jelena Kuljik/Baumann/Huebner

Tag 2 – Donnerstag, 23.11.2023, 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Matthias Lindermayr/MatthieuBordenave Duo

Pre.Pared MIT Chris Gall, prepared & slightly unprepared Piano, Florian Riedl, Bassklarinette, UND Christoph Holzhauser, Schlagzeug

Munich Composers Collective (kurz: MCC). Die angesagte Formation aus Studierenden und Alumni des Jazzinstituts und der Klassikabteilung der Musikhochschule München

Beitragsbild: Sirius Quartet