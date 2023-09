Die erweiterte Jazz-Radiowoche vom 18.09.2023 bis 24.09.2023

Ein kleiner Blick in die Radiowoche 38. Das ARD-Radiofestival ist endlich vorbei. Vielfalt kehrt zurück. Die Übersicht zum Download als PDF. Alle Angaben ohne Gewähr. Ergänzt mit den tollen Sendungen zur Neuen Musik von BR-KLASSIK und Ö1.

Inhalt

mo – 18.09.2023

20:03 bis 21:30 | Deutschlandfunk Kultur

In Concert: Cully Jazz Festival – Chapiteau

Aufzeichnung vom 18.04.2023. Cheick Tidiane Seck Trio: Cheick Tidiane Seck, Perkussion und Keyboards; Paco Séry, Schlagzeug und Perkussion; Guy Nsangué Akwa, Bass. Moderation: Carsten Beyer

21:30 bis 22:00 | Deutschlandfunk Kultur

Einstand: Rudolstadt-Festival: nouWell cousines

Stadtkirche Rudolstadt. Aufzeichnung vom 08.07.2023. Der bayrische Musikerclan Well hat ihnen Talent, Humor und Spiellust mitgegeben. Doch die „nouWell cousines“ suchen ihren eigen Weg, genreübergreifend, weltoffen und heimatverbunden.

Der bayrische Musikerclan Well hat ihnen Talent, Humor und Spiellust mitgegeben. Doch trotz Verwandtschaftsdichte suchen die vier jungen Musiker und Musikerinnen ihren eigenen Weg, genreübergreifend, weltoffen und heimatverbunden. Traditionelles Liedgut wird neu interpretiert und getextet, mit Jazz, Balkanfolk und Klassik gemischt. Die Ideen dazu holt sich das Musikerquartett in ihrer Stamm-Boazn, dem Johannis-Café in München, einem Schmelztiegel der verschiedenen Kulturen und Ge’sichter. Beim Rudolstadt-Festival hatten die „nouWell cousines” einen umjubelten Auftritt in der Stadtkirche.

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz: Moderation: Karsten Mützelfeldt

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Karmen Mikovic. Heute mit: David Helbock: Austrian Syndicate | Blue Cranes: My Only Secret | Yosef Gutman & Lionel Loueke: Soul Song

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Montag mit Mauretta Heinzelmann

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Ensemble Schallfeld spielt Uraufführungen – Klangspuren 20023. Intensive Klangrecherche im Tiroler ORF Studio 3

Im Konzert des Ensembles Schallfeld im ORF Landesstudio stehen Komponist:innen im Zentrum, die mit Klang arbeiten, als wäre er ein lebender Organismus oder ein Material mit konkreten stofflichen Qualitäten. Dabei entstehen Klanglandschaften, in die Zuhörer eintauchen können.

2013 von Alumni des Klangforum Wien gegründet, begeht das Ensemble Schallfeld aus Graz sein zehnjähriges Bestehen mit der Uraufführung neuer Werke von Timothy McCormack, Anna Korsun und Hannes Kerschbaumer. Von Chaya Czernowin ist „Fast Darkness III Moonwords“ zu hören, das letzte Stück der „Fast Darkness“-Reihe, das beim Ultima Festival in Norwegen 2022 uraufgeführt wurde. Patrizia Jilg

23:03 bis 00:00 | WDR 3

WDR 3 open: World – Moderation: Antje Hollunder

Seitdem Mitte September 2022 die junge Iranerin Jina Mahsa Amini in Teheran verhaftet wurde, weil sie ihr Haar nicht korrekt verdeckt getragen hatte und in Polizeigewahrsam unter der Einwirkung von Gewalt nur wenig später umkam, halten in dem autoritär regierten Staat in Vorderasien die Proteste an. Dadurch wird weltweit wieder einmal darauf aufmerksam gemacht, wie stark die Menschen im Iran einschränkt sind, ihre Persönlichkeit zu entfalten. Auch Künstler:innen sind davon in ihrem Schaffen betroffen. Viele Musiker:innen haben deshalb ihr Geburtsland verlassen und leben ihre Kreativität in der Diaspora aus.Die iranische Sängerin und Pianistin Golnar Shahyar und der iranische Gitarrist Mahan Mirarab sind seit über einem Jahrzehnt in der Musikmetropole Wien zu Hause. Ende vergangenen Jahres traten beide beim Multiphonics Festival in Wuppertal auf und spielten beim KLAENG Festival in Köln. Golnar Shahyar stellte ihr Album „Teardrop“ vor und Mahan Mirarab „The Persian Side of Jazz, Vol. 2“. Auszüge aus beiden Konzerten gibt es in dieser Ausgabe von WDR 3 open: World zu hören.

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: Der österreichische Pianist David Helbock auf den Spuren von Joe Zawinul

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

di – 19.09.2023

01:05 bis 05:00 | Deutschlandfunk Kultur

Tonart: Jazz – Moderation: Katrin Wilke

20:05 – 21:00 UHR | SWR2 Jazz Session

AUS DEM ARCHIV: Inside And Outside Traditions – Das Myra Melford Trio 2006 in Singen

Von Thomas Loewner. Myra Melford gehört seit vielen Jahren zu den beständigsten Größen der New Yorker Jazzszene. In ihren Stücken verbindet die Pianistin mühelos verschiedene Traditionen des Jazz und anderer Stile – von Souljazz und Hard Bop über Funk und Free Jazz bis hin zu Gospel. Vor allem das ausgewogene Verhältnis komponierter und improvisierter Passagen sorgt dabei immer wieder dafür, dass sich in ihren Bands eine Dynamik entwickelt, die das Publikum zu packen weiß. Ein Paradebeispiel dafür ist eine Konzertaufzeichnung mit Myra Melford und ihrem „Be Bread Trio“ 2006 im Singener Kulturzentrum GEMS.

21:05 bis 22:00 | Deutschlandfunk

Jazz Live

Nesrine, Cello, Gesang; Maxime Barcelona, Gitarre; Elvin Bironien, Bass; Adriano Tenorio, Perkussion. Aufnahme vom 25.6.2023 bei JazzBaltica am Timmendorfer Strand

Am Mikrofon: Karsten Mützelfeldt. In ihren eigenen Worten ist sie „eine Cellistin, die singt“. Eine nüchterne und sehr bescheidene Beschreibung, denn mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz und ihrer nie lauten, aber ausdrucksstarken Musik begeisterte Nesrine bei der JazzBaltica. In Frankeich geboren und aufgewachsen als Tochter algerischer Eltern, standen ihre ersten Berufsjahre ganz im Zeichen klassischer Musik. Am Opernhaus in Valencia hatte sie eine Festanstellung als Cellistin, arbeitete aber auch mit Daniel Barenboims East-Western Divan Orchestra und dem Cirque de Soleil. 2015 wagte Nesrine Belmokh einen mutigen Schritt in ein neues Lebenskapitel: Die Franko-Algerierin kündigte ihren Vertrag, verließ den klassischen Konzertbetrieb, um sich von nun an selbstständig ihrer eigenen Musik zu widmen. Zunächst formierte sie mit einem zweiten Cellisten die Gruppe NES. Heute in Paris lebend, gibt die 40-Jährige weltweit Konzerte unter eigenem Namen – als Nesrine. In ihrer Musik verschmelzen Jazz und Pop mit südeuropäischen, nordafrikanischen und lateinamerikanischen Elementen, sie singt mit klarer, wandlungsfähiger Stimme in französischer, spanischer, englischer und arabischer Sprache, die poetischen Texte stammen zum Teil aus der Feder ihrer Mutter. Das elektrische Cello, das sie für ihre Live-Auftritte nutzt, nennt sie „meinen Liebhaber“, das akustische „meinen Ehemann“. Gemeinsam mit ihrem exzellent aufgelegten Quartett sorgte Nesrine für einen der Höhepunkte der diesjährigen JazzBaltica.

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz: Moderation: Niklas Wandt

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:05 bis 23:00 | BR-KLASSIK

Horizonte: Wenn der Himmel auf die Erde fällt – Zeitgenössische Musik aus und in Kasachstan

„In Kasachstan bin ich ein sehr westlicher Komponist, und für den Westen bin ich ein sehr kasachischer Komponist“, sagt Sanzhar Baiterekov, der in Almaty, dem kulturellen Zentrum des Landes, das Ensemble Eegeru für Neue Musik leitet. Die Kultur Kasachstans ist geprägt von einer besonderen Beziehung zur Natur, von Schamanentum und einer archaischen Spiritualität. Davon lässt sich etwa die Komponistin Jamilia Jazylbekova inspirieren, eine Vorreiterin der zeitgenössischen Musik in diesem zentralasiatischen Land, die mittlerweile in Deutschland lebt. Auch die Werke von Aigerim Seilova und Sergey Kim bewegen sich im Spannungsfeld zwischen kulturellem Background und einer internationalen Neue-Musik-Sprache. BR-KLASSIK präsentiert zeitgenössische Musik von Komponist:innen aus Kasachstan und gibt Einblick in die Szene in diesem Land. Eine Sendung von Florian Heurich

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz and More: An den Rändern des Jazz

Am Mikrofon: Konrad Bott. Heute mit: Ceramic Dog: Connection | Penguin Cafe: Rain Before Seven… | Nenad Vasilic: Bass & Strings

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz! NDR Jazz: Gee Hye Lee Trio

Im Play Jazz! – Konzert werden Liveaufnahmen des NDR aus dem Rolf-Liebermann-Studio, aus Clubs und von Festivals im Sendegebiet gesendet. Mitschnitte von JazzBaltica, Elbjazz, Eldenaer Jazz Evenings, See More Jazz oder der Jazzwoche Hannover zeigen die Vielfalt der Festivallandschaft im Norden. Neben aktuellen Aufnahmen ist Dienstagabend auch der Platz für Konzertschätze aus den Archiven des NDR.

23:03 – 24:00 | Ö1

Zwei Komponisten und Radiomacher – Spurensuche. Robert Schollum und Friedrich Wildgans

In dieser Folge unserer „Zeit-Ton Spurensuche“ stehen zwei Persönlichkeiten im Zentrum, die zum einen als Komponierende die österreichische „Neue Musik“ in der Mitte des 20. Jahrhunderts beständig beeinflusst hatten, zum anderen aber auch als Gestalter von Radiosendungen zu diesem Thema tätig waren. Etwa 200 Komponierende hat Robert Schollum in seinen Sendungen porträtiert, die damals „Musik unserer Zeit“ oder „Musik hören, Musik verstehen“ hießen und von den 1960er bis zu den 1980er-Jahren zu hören waren.

Wesentlich früher, nämlich bereits ab dem Wiederbeginn nach dem 2. Weltkrieges, konnte sein Komponistenkollege Friedrich Wildgans seine Rundfunktätigkeit beginnen. Damals wurde die (wenigen) Sendungen aktueller Musik mit einer anderen zeitgenössischen Kunstform kombiniert, der Titel war daher auch „Moderne Stunde. Neue Wege in Dichtung und Musik“. Unsere Spurensuche wirft damit einen Blick zurück auf die Epoche vor der heutigen Sendereihe „Zeit-Ton“, deren 30. Geburtstag letzten Juni gefeiert werden konnte, und bringt zusätzlich eindrucksvolle Kompositionen der beiden Protagonisten, wie Schollums 5. Symphonie mit dem interessanten Untertitel „Venetianische Ergebnisse“ oder Wildgans’ skandalträchtige „Eucharistische Hymnen“. Hannes Heher

23:05 bis 00:00: BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: All that Jazz – Eine Chronik des Jazz (32): August / September 1923

Moderation: Benedikt Schregle. Manuskript und Auswahl: Marcus A. Woelfle

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: TigerMoonRecords

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

mi – 20.09.2023

19:05 bis 20:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Classic Sounds in Jazz – „Gelassenheit und Eleganz“

Mit Aufnahmen von Ben Webster, Cyrille Aimée, Philip Catherine, Michel Petrucciani und anderen. Moderation und Auswahl: Beatrix Gillmann

21:05 – 22:00 UHR | SWR2 NOWJazz

KASKADEN DER PRODUKTIVITÄT: John Zorn zum 70. Geburtstag

Von Ulrich Kriest. Am 2. September 2023 feiert der Komponist, Saxophonist, Produzent und Labelbetreiber John Zorn seinen 70. Geburtstag. Üblicherweise ein schöner Anlass, staunend und nostalgisch an Karrierestationen vorbei durchs Gesamtwerk zu spazieren. Aber nicht bei John Zorn: seine unerhörte Produktivität, sein erstaunlicher unternehmerischer Eigensinn und sein Gespür für Unübersichtlichkeit, erlauben bestenfalls ein kurzes Schlaglicht auf einige seiner aktuellen Projekte.

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz: Moderation: Thomas Mau

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Mittwoch mit Mauretta Heinzelmann

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Zeit-Ton Magazin – Rückblick, Vorschau und aktuelle Veröffentlichungen

Jeden Mittwoch präsentieren wir Ihnen ausgesuchte Veranstaltungstipps für die kommenden sieben Tage und die spannendsten Neuveröffentlichungen. Astrid Schwarz

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: Jazz aus Nürnberg: Mostly Vocal – „Glück, Blumen und der Augenblick des Beginnens“

Mit Aufnahmen von Jeff Goldblum, Elina Duni, Gregory Porter, Nils Kugelmann und anderen. Moderation und Auswahl: Beatrix Gillmann

Fünf Buchstaben, eine Band: „masaa“ nennt sich eine Gruppe um den libanesischen Sänger Rabih Lahoud. 2010 begegnete er dem Trompeter Marcus Rust. Mit Gitarrist Reentko Dirks und Schlagzeuger Demian Kappenstein entwickeln sie ein sehr farbenreiches Vokabular, geprägt von einem großem Flow und Groove. Sänger Rabih Lahoud nutzt Sprechgesang, Wortkaskaden und einen Tonraum über mehrere Oktaven als Ausdrucksmittel. Elina Duni, 1981 in Albanien geboren, macht Musik von zart-poetischer Kraft. Mit Rob Luft an der Gitarre, Fred Thomas am Klavier und Matthieu Michel am Flügelhorn illustriert die Sängerin Traditionals im Jazz-Kontext. Ihre „gemeinsame Leidenschaft für musikalisches Geschichten-Erzählen“ zeigen sie auf ihrem Album „A Time to Remember“. Das, wozu andere Gruppen oft Jahre benötigen, haben Bassist Nils Kugelmann, Pianist Luca Zambito und Schlagzeuger Sebastian Wolfgruber bereits auf ihrer Debüt-CD „Stormy Beauty“ gefunden: einen gemeinsamen Wortschatz.

Von „Glück, Blumen und dem Augenblick des Beginnens“ handeln Songs, die in dieser Sendung vorkommen. Stürmisch-leidenschaftlich, zart-intensiv, kraftvoll-groovend: Die Vielfalt des Jazz bildet auch Schauspieler und Musiker Jeff Goldblum ab, der mit dem Mildred Snitzer Orchestra das Rad der Musikgeschichte oft ein wenig zurückdreht.

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: Long Story Short

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

do – 21.09.2023

21:05 bis 22:00 | Deutschlandfunk

JazzFacts: Das Ein-Mann-Orchester – Der amerikanische Multi-Instrumentalist Ralph Towner

Von Niklas Wandt. Ralph Towners Vielseitigkeit spiegelt sich in seiner Biografie: In den USA erhielt er eine Trompetenausbildung, studierte Komposition und lernte autodidaktisch Klavier. Später klassisches Gitarrenstudium in Wien, seit über 30 Jahren lebt er in Rom. Die Jazzszene betrat er im New York der späten 1960er-Jahre. Er suchte den Kontakt zu Sidemen des von ihm verehrten Pianisten Bill Evans und schuf als Mitglied des Paul Winter Consort einen eingängigen Kammerjazz mit Folksensibilität und Einflüssen aus indischen und westafrikanischen Musikkulturen – ein Konzept, dem auch seine Band Oregon folgte, eine Ausnahmeerscheinung im vornehmlich elektrifizierten Jazz der 1970er-Jahre. Seit 40 Jahren ist Towners Schaffen in zahlreichen Aufnahmen für das Münchener Label ECM dokumentiert. Hier veröffentlichte er im März, mit 83 Jahren, das Soloalbum „At first light“, auf dem einmal mehr die konzentrierte Kammerästhetik, der Lyrismus und die brillante kontrapunktische Technik seines Spiels beeindrucken.

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz: Moderation: Anja Buchmann

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:05 bis 23:00 | BR-KLASSIK

Horizonte: Trio Abstrakt und ensemble recherche

„SPHERE:X“ – Werke von Jakob Stillmark, Kathrin Denner, Evan Johnson, Philipp C. Mayer, Franck Bedrossian, Yang Song, Lisa Streich, Henrik Ajax, Alexander Strauch und anderen. Aufnahme vom Festival aDevantgarde am 24. Juni 2023 im Schwere Reiter, München

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Daniella Baumeister. Heute mit: Jamie Branch: Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war)) | Emma Rawicz: Chroma | Lucas Niggli Sound of Serendipity Tentet: PLAY!

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz! NDR Bigband: NDR Bigband: Saison 2023/24 – Talk mit Michael Dreyer, Manager der NDR Bigband

Welche Konzerte stehen im Kalender? Wer ist zu Gast bei der NDR Bigband und realisiert ein neues musikalisches Konzept? Henry Altmann blickt immer donnerstags auf aktuelle und kommende Projekte, Konzerte und CD-Produktionen der NDR Bigband. Dazu spricht er mit Musikerinnen und Musikern, präsentiert frische Aufnahmen und berichtet über Hintergründe.

23:03 – 24:00 | Ö1

„Das große Orchester der Tiere“ von Bernie Krause – Vom Ursprung der Musik in der Natur

In Vorbereitung auf das ORF Festival musikprotokoll im steirischen herbst, das unter dem Motto „interconnected interdependent“ vom 5. bis zum 8. Oktober in Graz stattfindet, machen wir uns auf die Suche nach dem Ursprung der Musik in der Natur und holen dafür ein Standardwerk aus dem Bücherregal, das bereits vielen Musiker:innen als Inspiration diente, – „Das große Orchester der Tiere“ des Musikers und Natur- und Klangforschers Bernie Krause. Susanna Niedermayr

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: Schüler entdecken den Jazz – und einen ihrer bedeutenden Orte

Abenteuerlust im Keller: Die Münchner Unterfahrt – Geschichte und Bedeutung eines Jazzclubs von internationalem Ruf. Von Theresa Orth, Clara Thome, Felix Frank, Moritz Geissler, Matteo Schuler, Benjamin Kurig, Adit Schäfer und Niklas Kern. Projektleitung: Henner Beermann und Roland Spiegel

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: Cotton Club – Harlems legendärer Jazzpalast

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

fr – 22.09.2023

22:30 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz: Moderation: Thomas Mau

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz!: Magazin am Freitag mit Mauretta Heinzelmann

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Ein Orchester aus Lautsprechern – Einblick in die Musik der GRM Groupe de Recherches Musicales

Die GRM, die Groupe de Recherches Musicales, wurden 1958 von „musique concréte“-Begründer Pierre Schaeffer in Paris initiiert und ermöglichte einer handverlesenen Gruppe von Komponisten das Experimentieren mit elektroakustischen Klängen und Tonbandaufnahmen. Der französische Komponist François Bayle, Mitglied der GRM, entwickelte in den 1970ern das Acousmonium, ein Lautsprecherorchester mit bis zu 80 Lautsprechern. Jeder einzelne davon lässt sich separat ansteuern und so wird es möglich den Klang durch den Raum zu bewegen.

In eigens dafür komponierten Werken wurde und wird der Klang genau modelliert und das Ergebnis war und ist bei Konzerten eindrucksvoll und raumfüllend zu erleben. Historische Werke von Komponisten wie Bernard Parmegiani, Luc Ferarri, Francois Bayle, Beatriz Ferreyra u.a. wurden auf Tonträgern auch in stereo veröffentlicht. Editions Mego Recollection GRM hat einige davon wieder auf LP herausgebracht. Eine Auswahl wird in dieser Sendung zu hören sein. (Wiederholung vom 3. Mai 2020.) Astrid Schwarz

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: Alpaka Records – Der Klang des Nordens

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

sa – 23.09.2023

00:05 bis 06:00 | Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Radionacht

01:05-02:00 Jazz Live: Quirlig-bunter Stilmix – Nubiyan Twist. Aufnahme vom 30.4.2022 beim Mladí Ladí Jazz Festival in Prag. Am Mikrofon: Niklas Wandt. (Wdh.)

02:07-03:00 JazzFacts: Weitverzweigte Wahlverwandtschaften – Der polnische Geiger Mateusz Smoczyński. Von Bert Noglik. (Wdh.)

03:05-03:55 Rock et cetera: Das Chamäleon mit der Maske – Slipknot- und Stone Sour-Sänger Corey Taylor. Von Kai Löffler. (Wdh.)

04:05-05:00 On Stage: Der australische Sänger und Multiinstrumentalist Xavier Rudd. Aufnahme vom 9.7.2023 beim Rudolstadt Festival. Am Mikrofon: Babette Michel (Wdh.)

05:05-05:30 Milestones – Jazzklassiker: Der heimliche König des Bebop – Dem Trompeter Fats Navarro zum 100. Geburtstag. Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer (Wdh.)

05:40-06:00 Milestones – Jazzklassiker – Der heimliche König des Bebop – Dem Trompeter Fats Navarro zum 100. Geburtstag. Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer (Wdh.)

13:04 bis 15:00 | WDR 3

WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann

Götz Alsmann präsentiert in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilbergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was „Jazz“ ist, auch gerne erweitert.

17:05 bis 17:55 | Bayern 2

Jazz & Politik: Politisches Feuilleton

Moderation: Lukas Hammerstein. Musikauswahl: Roland Spiegel. Diese Sendung hören Sie auch in der BR Radio App bei Bayern 2 und ist als Podcast verfügbar.

18:05 bis 19:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazz und mehr: „Live fast, love hard, die young“ – Musik von Genies, die viel zu früh von der Bühne abtreten mussten

Mit kernigem Swing von Trompeter Fats Navarro, starken Liedern von Franz Schubert oder nach Freiheit strebenden Tönen von Saxofonistin Kathrin Lemke. Moderation und Auswahl: Ulrich Habersetzer

19:00 bis 20:00 | hr2-kultur

Live Jazz: Rabih Abou-Khalil Group & Elina Duni | 53. Deutsches Jazzfestival Frankfurt, Oktober 2022

Am Mikrofon: Daniella Baumeister. Rabih Abou-Khalil Group & Elina Duni || | Rabih Abou-Khalil, oud | Jarrod Cagwin, dr | Mateusz Smoczyński, v | Krzysztof Lenczowski, clo | Elina Duni, voc | 53. Deutsches Jazzfestival Frankfurt, Hessischer Rundfunk, hr-Sendesaal, Oktober 2022

20:00 bis 22:00 | NDR Blue

NDR Kultur Jazz

22:00 bis 00:00 | NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

22:03 – 23:00 UHR | SWR2 Jazztime

SPARSAM UND EINDRINGLICH: Der Pianist Mal Waldron

Von Bert Noglik. Sein Spiel glich magischen Beschwörungsformeln und bohrenden Fragestellungen. Tief in der afroamerikanischen Tradition verwurzelt, behandelte Mal Waldron das Piano oft wie ein Perkussionsinstrument. Geboren 1925 in New York, arbeitete er mit Musikern wie Charles Mingus und Eric Dolphy zusammen, bevor er sich nach einem Nervenzusammenbruch Mitte der 60er-Jahre in Europa niederließ. Mit seinem eindringlichen Minimalismus zählte er zu den eigenwilligsten Pianisten des modernen Jazz, erwies sich zugleich aber auch als einfühlsamer Begleiter von Sängerinnen wie Billie Holiday, Abbey Lincoln und Jeanne Lee.

23:00 bis 00:00 | rbbKultur

Late Night Jazz: News from New York

Big Apple – Big Jazz. New York gilt immer noch als Welthauptstadt des Jazz. Die Szene ist vielfältig und lebendig und zieht junge Musiker und Musikerinnen aus aller Welt an. Neben den etablierten Spielstätten in Manhattan gibt es gerade in Brooklyn immer wieder neue, aufregende Orte, um Jazz zu erleben. Den erschwinglicheren Mieten sei Dank. Aktuelle Musik aus dem Big Apple – heute unter anderem von Cécile McLorin Salvant, Jochen Rueckert, Scree und Brandee Younger. Moderation: Eva Garthe

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Musik der Welt: Musik auf der Alm – Das Hochkultur-Festival in Innervillgraten

Die Tiroler Musicbanda Franui feiert ihr 30-jähriges Jubiläum in Innervillgraten. Von Uta Sailer. Berge, Open Air-Konzerte, Kuhglockensound: Die schön schräge, sympathisch subversive Tiroler Musicbanda Franui feiert ihren 30-jährigen Geburtstag, diese Osttiroler Combo, die Lieder von Gustav Mahler, Johannes Brahms oder Franz Schubert in ein neues Gewand steckt und damit Furore macht.

Angefangen hatte alles im Heustadel, wo sie ein paar Leute zusammengetrommelt hatten, um Musik zu einem Andreas Hofer-Stummfilm zu schreiben und zu spielen. Dann kamen immer mehr Musikerinnen und Musiker dazu. Heute sind sie zu zehnt und bewegen sich auf musikalischem Höchstniveau zwischen Trauermarsch und Wirtshausmusik. Brahms, Schubert, Mahler fangen zu tanzen an, singen, lachen, weinen und kommen einem plötzlich ganz nahe. Genau mit diesem Zugang hat es Franui in die Elbphilharmonie und andere Top-Konzerthäuser geschafft.

Das Jubiläum wird aber nicht im Saal gefeiert, sondern ganz weit oben auf der Alm, auf 1673 Meter Seehöhe – genau dort, wo sie herkommen. Musikalische Freunde hat die Musicbanda eingeladen aus ganz unterschiedlichen Ecken, was nicht nur geographisch, sondern auch musikalisch zutrifft. Die Auswahl bestätigt den Geschmack und das feine Gespür von Franui-Gründer Andreas Schett für unterschiedlichste Stile: Vom erstklassigen Klavierquartett (Fauréquartett) über feinen Jazz (Johanna Summer), Wiener Lied (Die Strottern), experimentellen Jodel (Christian Zehnder), bis hin zur Singer-Songwriterin Anna Mabo, der Groove-Combo Shake Stew, Bach auf dem Cello (Harriet Krijgh) und herrlich schrägem Finnen-Folk auf vier Mundharmonikas (Sväng) war alles geboten. Weltklassepianist Víkingur Ólafsson aus Island hat Bachs „Goldbergvariationen“ gespielt.

Und dazu einmal täglich: Die Geburtstagsband Franui persönlich mit unterschiedlichen Künstlern – jedes Konzert war eine echte Freude: mal mit Puppenspieler, Sänger und Kunstpfeifer Niklaus Habjahn aus Wien, mal mit dem hervorragenden Liedsänger Florian Bösch oder mit Schauspieler Tobias Moretti. Dieses Festival ist ein echter Alpen-Hit. Uta Sailer hat die Highlights gesammelt und mit den beteiligten Künstlerinnen und Musikern gesprochen.

so – 24.09.2023

00:03 bis 02:00 | Bayern 2

radioJazznacht: Mit Peter Veit – Neues aus den Jazz-Charts

13:00 bis 14:00 | hr2-kultur

Kaisers Klänge – Musikalische Entdeckungsreisen

Porgys Rhapsody – Die Musik von George Gershwin

19:00 bis 20:00 | hr2-kultur

hr-Bigband: Konzerte und Produktionen u.a. mit: Manhattan Jazz Messages

Am Mikrofon: Jürgen Schwab. Dampfende Gullys, tiefe Straßenschluchten, exklusive Clubs und das gleißende Neonlicht am Times Square: Dick Oatts, Gary Smulyan und Jim McNeely entführten das Publikum im letzen Mai nach New York, in ihre musikalische Heimat. Denn wohl nirgends ist der Jazz so präsent wie im Big Apple. Oatts, Smulyan und McNeely formulierten in diesem Programm ihre ganz eigenen Jazz Messages und holten ein bisschen vom New Yorker Flair in den hr-Sendesaal nach Frankfurt. Aber das galt ja schon immer als das deutsche Manhattan, oder? Hören Sie heute den zweiten Teil dieses Konzerts vom Mai dieses Jahres.

19:29 – 20:00 UHR | SWR2 Jazz

IM FREIEN: Improvisierte Musik und Natur

Von Julia Neupert. Berge, Wasser, Wald – immer wieder sind Landschaften Inspiration für Jazzmusiker*innen. Nicht selten treten sie sogar mit Naturklängen in direkten Dialog. In diesem musikalischen Sonntagsspaziergang klettert unter anderem der Trompeter Louis Laurain mit auf den Grand Bargy und spricht der Schlagzeuger Samuel Rohrer mit „Nature Spirits“.

20:00 bis 22:00 | NDR Blue

NDR Kultur Jazz

22:00 bis 00:00 | NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

23:00 bis 00:00 | rbbKultur

Late Night Jazz: Best of Festivals: Erik Truffaz and friends in Cully

In der Romanischen Schweiz hat das Cully Jazz Festival in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag gefeiert. Grund genug, besonders prominente Gäste einzuladen. Der französische Trompeter Erik Truffaz hat schon mit Hip Hop und elektronischer Musik experimentiert. Hier gibt er sich mit seinem Quartett eher traditionell und verspricht „Rollin’ & Clap“. Aufnahme vom 14.4.2023

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

Musik der Welt: „In seiner eigenen Sprache singen“ – Chansons zwischen Côte d’Azur und Mercantour

Die ursprüngliche Grafschaft Nizza stand jahrhundertelang unter dem Einfluss des Herzogtums Savoyen und wurde erst 1860 an Frankreich angegliedert. Aufgrund dieser historischen Besonderheit nimmt das Okzitanische aus Nizza, das Nissart, eine besondere Stellung in der großen okzitanischen Sprachfamilie ein. Seit einem guten Jahrhundert ist dort eine eigenständige Musikkultur entstanden und „hundert Jahre später singt Nizza noch immer in seiner Sprache“, wie es der Komponist und Chorleiter Albert Tosan im Vorwort zu seiner Anthologie formuliert hat. Besonders seit den 1970er Jahren bildete sich in und um Nizza eine eigene Chansonkultur heraus, die diese Sprache wieder in den Vordergrund stellte. Dabei werden viele modere und traditionelle musikalische Elemente als Ausdrucksweise für aktuelle Themen wie zunehmende Verstädterung, Umweltverschmutzung und soziale Probleme verwendet. BR-KLASSIK stellt in dieser Sendung Strömungen dieser Chansons der letzten 50 Jahre vor. Eine Sendung von Claude Roth

