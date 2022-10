+++ Artist in Residence Tania Giannouli beim Enjoy Jazz Festival 2022 +++ Jazz-Konzerte im Institut Francais Berlin +++

+++ Artist in Residence Tania Giannouli beim Enjoy Jazz Festival 2022 +++

Im Rahmen des Enjoy Jazz Festivals 2022 sind noch einige Konzerte in der Metropolregion Rhein-Neckar zu hören. Die Pianistin Tania Giannouli, die dieses Jahr Artist in Residence ist, bespielt am 21. Oktober gemeinsam mit Schlagzeuger Michele Rabbia und Bassist Daniele Roccata in der Formation Hemera das Rokokotheater in Schwetzingen. Interessierte können am 30. Oktober in einem Gespräch im Kino des Karlstorbahnhofs (informieren Sie sich beim Veranstalter genau, welche Spielstätte gemeint ist) Einblicke in das Schaffen Giannoulis als Filmkomponistin erhalten. Am. 4. November ist Giannouli zusammen mit Schlagzeugerin Sun Mi Hong in einem Late-Night-Konzert in der Heidelberger Heiliggeistkirche zu hören. Mehr Informationen zu den Konzertzeiten und dem gesamten Enjoy Jazz Festival unter: enjoyjazz.de

+++ Jazz-Konzerte im Institut Francais Berlin +++

Das Institut Francais Berlin ist im Oktober und November Spielstätte zahlreicher Jazz-Konzerte. Den Beginn machen am 13.Oktober Vesna Pisarovic, die mit ihrer Gruppe das neue Album „Petit Standard“ vorstellt, wie auch Uwe Oberg, Rudi Mahall und Michael Griener mit „Lacy Pool“. Es folgen am 9. November Bill Frisell mit „Harmony“ sowie am 16. November Soko Steidle mit dem Pianisten Alexander von Schlippenbach und die Pianistin Aki Takase mit ihrer Gruppe Japanic (Titelfoto). Den Abschluss machen am 25. November das Samuel Blaser Trio und die Musiker Ab Baars, Meinrad Kneer und Bill Elgart. Tickets unter: jazzwerkstatt.eu