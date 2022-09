+++ New Colours Festival Gelsenkirchen +++ Gregor Huebner mit Konzerten in Deutschland +++ Jazz Now! am 3. und 4. November 2022 in München +++ Jazz-Camp First Steps +++

+++ New Colours Festival Gelsenkirchen +++

Erstmals findet vom 8. bis 11. September das New Colours Festival Gelsenkirchen statt. Zum Festivalprogramm gehören Namen wie Joachim Kühn, Matthias Schriefl und die Gruppe Rymden sowie einige Neuentdeckungen. Neben regulären Konzerten will das Festival für ein großes Publikum zugänglich sein und bespielt daher auch öffentliche Räume in der City von Gelsenkirchen. Einen Überblick zum Programm gibt es unter: colours-festival.de

+++ Gregor Huebner mit Konzerten in Deutschland +++

Liebhaber der Musik Gregor Huebners können sich auf verschiedene Konzerte und Veranstaltungen im September freuen. Noch an den Tagen 17., 21. und 22. September kann man Huebner in seinem Musik- und Comedy-Ensemble „Berta Epple“ (Beitragsfoto) erleben, jeweils in Bodnegg, Eislingen und Stuttgart. Es folgt eine „Stunde der Kirchenmusik“ mit dem Jazz-Streichquintett Arcogiani in der Paul-Gerhardt-Kirche in Plochingen. Am 24. September bespielt Huebner mit dem Pianisten Richie Beirach, der dieses Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, das Dresdner Opernhaus (Semper 2). Weiterführende Informationen zu Konzerten von Gregor Huebner unter: gregorhuebner.com

+++ Jazz Now! am 3. und 4. November 2022 in München +++

Im Rahmen des Jazzfest München 2022 findet die biennale Jazzkonferenz „Jazz Now!“ am 3. und 4. November 2022 im Sudetendeutschen Haus in München statt und richtet sich an Profis, Studierende, Amateurinnen und Liebhaberinnen. Träger der Veranstaltung sind der Bayrische Jazzverband und die Jazzmusiker Initiative München. Besucher können an Workshops, „International Talks“ und andere „Impulsveranstaltungen“ teilnehmen. Eröffnungs- und Abschlusspanels werden von Politikerinnen und Jazzakteurinnen moderiert. Themen sind dabei die finanzielle Absicherung von Künstlerin und die Auswirkung der Corona-Pandemie. Details zum Programm sind aufrufbar unter: deutsche-jazzunion.de/uber-uns/jazzforum

+++ Jazz-Camp First Steps +++

Es sind noch Plätze frei im Jazz Camp First Steps in Thüringen. Vom 7.–9. Oktober 2022 können sich Jugendliche im Jazz ausprobieren. Die Veranstaltung findet bereits zum zweiten Mal statt und vermittelt über erfahrene Musiker*innen jazztypis

che Phrasierungen und wie man auf dem jeweiligen Instrument improvisiert. Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 erhalten dabei sowohl Einzelunterricht als auch Förderung in Combos. Die Anmeldung ist mit einer Gebühr von 75 Euro verbunden und kann noch bis zum 23. September 2022 erfolgen. Übernachtung und Verpflegung werden vom Veranstalter getragen. Weitere Informationen sowie Anmeldung unter: landesmusikakademie-sondershausen.de/first-steps