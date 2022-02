+++ news +++ Jazzfestival Saalfelden +++ Bigband-Konzert Weimar +++ Absage Hürth +++ Bazzooka in Straubing +++

+++ Jazzfestival Saalfelden – Start des Ticketverkaufs +++

Vom 18.-21. August wird das Jazzfestivals Saalfelden in seiner 42. Ausgabe stattfinden. Mehr als 60 Konzerte an unterschiedlichen Spielorten sind geplant. Mit dabei sind u.a. Isaiah Collier & The Chosen Few, Alba Careta Group, Christoph Cech Jazz Orchestra Project, Trondheim Jazz Orchestra & Jason Moran, Fabian Rucker, Ted Poor & Cuong Vu, Katharina Ernst als Artist in Residence, Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra, Jason Moran solo, Signe Emmeluth’s Amoeba, Bushman’s Revenge, Gard Nilssen Acoustic Unity.

Weitere Informationen unter: www.jazzsaalfelden.com

Der Ticketverkauf startet ab sofort.

Tickets können online hier bestellt werden: https://tickets.jazzsaalfelden.com/

Unser Beitragsbild zeigt Issaiah Collier (Foto: Jazzfestival Saalfelden)

+++ Bigband-Jazz im Doppelpack: Kooperation von SchumuBigband und HfM Jazz Orchestra im Livestream +++

Am Freitag, 4. Februar um 19:30 Uhr findet im Festsaal Fürstenhaus der HfM Weimar ein gemeinsames Konzert der SchumuBigband Weimar und des HfM Jazzorchesters statt. . Auf dem Programm stehen u.a. Werke von George Gershwin, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Bob Florence und Tom Waits.

Das Konzert wird im Livestream auf www.hfm-weimar.de übertragen.

+++ Jazzclub Hürth: Absage der Konzerte im Februar +++

Wegen der aktuellen pandemischen Lage sagt der Jazzclub Hürth seine für Februar geplanten Konzerte ab. Betroffen sind die Konzerte mit dem Nils Eickmeier Quartett und dem RE:UNION 4TET, die für den 4. und den 18. Februar geplant waren. Das Nils Eickmeier Quartett wird am 10. Februar 2023 im Jazzclub Hürth zu Gast sein, ein Ausweichtermin für das Konzert des RE:UNION 4TET wird noch bekannt gegeben.

Weitere Informationen unter: www.jazzclub-huerth.de

+++ Live-Konzert mit Brazzooka in Straubing +++

Am Samstag, 12.02. findet in der Musikkneipe „The Raven“ in Straubing ein Konzert der Regensburger Band Brazzooka statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30.

Um telefonische Reservierung unter wird gebeten unter: 0163 / 600 12 56

Weitere Informationen unter: The Raven Straubing