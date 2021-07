Die Radiowoche vom 05.07.21–11.07.2021

Ein kleiner Blick in die Radiowoche 27. Die ARD-Radio-Suchmaschine steht komplett leer und still. Keiner antwortet auf Anfragen.

Jazz im Radio (Fernsehen)

Radio-Tipp!

mo – 05.07.2021

01:05 Uhr | DEUTSCHLANDFUNK KULTUR

Tonart: Klassik – Kit Armstrong

Von seinem Lehrer Alfred Brendel wurde der Pianist Kit Armstrong als „größte musikalische Begabung“ bezeichnet, die ihm je in seinem Leben begegnet ist. Der junge Amerikaner scheint eine unbändige und grenzenlose Neugier zu besitzen. Mit 7 Jahren begann er an der Chapman University of California Physik zu studieren, später kamen Mathematik, Biologie, Chemie und Musik dazu. Im Zentrum steht nach wie vor die Musik, die ihn aus der Perspektive des Interpreten wie des Komponisten fasziniert. Sein aktuelles CD Projekt dreht sich um die Komponisten William Byrd und John Bull. Beide englischen Virginalisten sind aus Armstrongs Sicht Pioniere der modernen Klaviermusik. Mit ihren Werken schufen sie ein Universum jenseits der Gebrauchsmusik ihrer Zeit, des 16. Jahrhunderts. Woher die Musik ihre Zeitlosigkeit bezieht und was sie so singulär macht, darüber spricht Kit Armstrong in der Sendung.

Außerdem stellen wir in einer historischen Aufnahme aus dem Deutschlandfunk Musikarchiv Steve Reichs Sextett für Schlagzeug und Tasteninstrumente mit dem „Ensemble Modern“ vor sowie Konzertmitschnitte der „Lautten Compagney“ und des „Huelgas Ensembles“.

20:03 Uhr | DEUTSCHLANDFUNK KULTUR

In Concert: Rudolstadt Festival – Heinepark und Heidecksburg, Rudolstadt

Aufzeichnungen vom 04.- 07.07.2019. MIt Musik von den Cowboy Junkies, The Cat Empire, La-33, Seun Kuti & Egypt 80 und Lüül & Band

Moderation: Carsten Beyer. Das erste Wochenende im Juli war sonst immer das Wochenende des Rudolstadt Festivals. Knapp 90.000 Folk- und Weltmusikfans kamen in den vergangenen Jahren in der Stadt im Saaletal zusammen, um gemeinsam zu feiern, zu tanzen und Musikern und Bands aus aller Welt zu lauschen.

2021 musste das Festival – wie auch schon 2020 – aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Wir im Deutschlandfunk Kultur senden dafür noch einmal einige Highlights des Festival-Jahrgangs 2019 und werfen einen Blick darauf, wie es in Rudolstadt nach Corona weitergehen soll.

21:05 Uhr | DLF

Musik-Panorama: Neue Deutschlandfunk-Produktionen – Gerald Eckerts Orgelmusik

Gerald Eckert: chroia | melting away | Inschriften | Aux mains de l’espace | Aufbrüche – Verwerfungen

Rie Watanabe, Schlagwerk; Dominik Susteck, Orgel; Gerald Eckert, Elektronik. Aufnahmen vom August 2020 aus Sankt Peter, Köln

Am Mikrofon: Ingo Dorfmüller. Wir unterliegen einem Transformationsprozess, sagt Gerald Eckert, Jahrgang 1960, der uns in unendlich kleinen, unmerkbaren Schritten von uns selbst und dem, was wir zu kennen glauben, fortbewegt: An solche existentielle Erfahrungen rührt seine Musik, die nicht aus Alltagserfahrungen, Bildern oder literarischen Vorlagen herrührt, sondern aus zunächst rein musikalischen Konzepten. Der einstige Kompositionsschüler von Nikolaus A. Huber fokussiert sich auf Grenzphänomene: etwa die Transformation eines Klanges in einen anderen oder in die Stille, oder aus der Stille ins Klingende, die reliefartige Schichtung der Klänge, ihre Bewegung im Raum. Das Schlagwerk, die zeitgenössische Orgel und die Elektronik sind ideale Instrumente dafür. Rie Watanabe und Dominik Susteck haben Eckerts entsprechende Werke im Sommer 2020 in der Kölner Kirche Sankt Peter für das Label kreuzberg records eingespielt.

23:03 – 24:00 | Ö1

Ursuppe und Unterwelt im Klangforum-Zyklus: Das Klangforum Wien mit Musik von Aperghis, Cattaneo und Saunders als Fortsetzung seines Konzerthauszyklus

Am Pfingstsonntag 2021 war schon fast alles wieder „normal“ im Wiener Konzerthaus: Nur um wenige Tage verschoben, im Programm gekürzt und zugleich auf zwei Termine gleichsam verdoppelt, feierte das Klangforum Wien die Wiederaufnahme seiner Zyklus-Konzerte vor Publikum im Mozart-Saal. Krassimir Sterev spielte die öffentliche Uraufführung von Georges Aperghis’ „Lobsided Sob“ für Akkordeon; in „Deserti“, so schrieb Michael Klier in einer Kritik, „konfrontierte Aureliano Cattaneo sein Publikum mit einer musikalischen Ursuppe (soupe primordiale), die mit den Extremen laut/leise, schnell/langsam und zerbrechlich/aggressiv experimentierte“. Und Rebecca Saunders hat ihr Werk für Sopran und 19 Instumentalist/innen mit dem schillernden Titel „Nether“ (für: unter, unterirdisch, unterweltlich u.v.m.) aus „M24 – Nether“ erweitert und weiterentwickelt, dem 24. aus den 28 Modulen von „Yes“, einem 82-minütigen Werk, das einen Teil des inneren Monologs von Molly Bloom erkundet, der das Schlusskapitels von James Joyces „Ulysses“ bildet – als jenes „Einsame Ich“, das dem Konzert sein Motto gab. Donatienne Michel-Dansac war die Gesangssolistin, Bas Wiegers stand am Dirigentenpult des Klangforum Wien. Ein Mitschnitt vom 23. Mai 2021. Gestaltung: Walter Weidringer

23:30 – 24:00 Uhr | SWR2

ARD Radiofestival. Jazz: Alles so bunt – Der Trompeter Michel Schroeder

Von Michael Laages. Er könnte es sich wirklich einfacher machen – aber der in Lübeck aufgewachsene Trompeter Michel Schroeder, gerade mal 25 Jahre alt, hat sich einer herausfordernden Idee verschrieben: Vor drei Jahren gründete er ein „Large Ensemble“, ein Orchester, das mit 17 Musiker*innen einerseits einer Big Band ähnelt, durch die Hinzunahme von Streichinstrumenten und Harfe aber auch zum improvisierenden Kammerorchester wird. Die Debüt-CD heißt „Bunt“ und klingt auch so. Starke Melodien fächert Schroeder in unterschiedlichste Farben auf. Für ihn darf und soll „bunte Musik“ nach „gestern, heute und morgen“ klingen.

di – 06.07.2021

00:05 Uhr | DEUTSCHLANDFUNK KULTUR

Neue Musik: Wie ein musikalischer Essay – Die litauische Komponistin Onute Narbutaite

Vorgestellt von Ramune Kazlauskaite. In Litauen ist Onute Narbutaite eine Institution und hat vor allem auf die jüngere Generation prägend gewirkt. Die Komponistin wird in diesem Jahr 65 Jahre alt.

01:05 Uhr | DEUTSCHLANDFUNK KULTUR

Tonart: Jazz

20:03 Uhr | DEUTSCHLANDFUNK KULTUR

Konzert: Night of Percussion 2021 – Das große Festival des Schlagzeugensembles der Hochschule für Musik und Theater Rostock

Katharinensaal der HMT Rostock. Aufzeichnung vom 30.06.2021. Emmanuel Séjourné: Khamsin for percussion duo | John Thrower: Aurora Borealis for marimba and percussion | John Psathas: One Study, One Summary for percussion solo | John Psathas: Kyoto for percussion quintett | Ivan Trevino: Catching Shadows for marimba duo | Helmut Oehring: Foxfire Drei für Vibrafon solo | Liu Heng: Face to Face for percussion duo | Alexej Gerassimez: Bodix | Minorou Miki: Marimba Spiritual for marimba solo and percussion

Percussion Community Rostock: Max Schwarz, Tigran Mirzoian, Finn Hennes, Chun-An Chuang, Francisco Manuel Anguas Rodriguez. Leitung: Jan-Frederick Behrend und Henrik M. Schmidt

21:05 Uhr | DLF

Jazz Live: Donny McCaslin Quartett

Post-Bop, Prä-Bowie. Donny McCaslin, Tenorsaxofon; Uri Caine, Piano; Scott Colley, Kontrabass; Antonio Sanchez, Schlagzeug. Aufnahme vom 14.11.2010 aus der Unterfahrt in München

Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer. Schon lange, bevor ihn David Bowie 2015 zum musikalischen Partner auf seinem letzten Album gemacht hat, gehörte Donny McCaslin zu den herausragenden Tenorsaxofonisten des zeitgenössischen Jazz. Mit seinem All Star-Quartett zog er 2010 bei einem Clubkonzert in München alle Register seines Könnens. McCaslin steht für einen kraftvollen, rhythmisch artikulierten, dabei stark motivisch durchformten Improvisationsstil. Er begann als Mitglied in der Combo des Vibrafonisten Gary Burton. Später ersetzte er Michael Brecker in der Fusion-Band Steps Ahead. Als Sideman spielte McCaslin mit dem Pianisten Danilo Perez, dem Trompeter Dave Douglas und gehört seit Anfang der 2000er-Jahre fest zum Maria Schneider Orchestra. Sein Debüt als Leader gab er 1998, vergleichsweise spät, mit 32 Jahren. Seither hat er eine Reihe faszinierend vielgestaltiger Platten vorgelegt. Beim Konzert in München zeigte er sich als Meister eines enorm mitreißenden Post Bop voll ausladender Spannungsbögen.

22:05 Uhr | DLF

Musikszene: musica reanimata – Der Unterhaltungskünstler Willy Rosen

Aufnahme vom 10.4.2021 aus dem Berliner Ballhaus Walzerlinksgestrickt. Am Mikrofon: Georg Beck. Als Künstler tat er alles, um das Leben leicht erscheinen zu lassen: der Komponist und Texter Willy Rosen. Der 1894 in Magdeburg geborene Künstler hieß bürgerlich Wilhelm Julius Rosenbaum. Als virtuoser Alleinunterhalter am Klavier war er eine Größe der Unterhaltungskunst im Berlin der Weimarer Republik. Das „Kabarett der Komiker”, die Tonstudios der Plattenfirmen, der Stumm-, dann der Tonfilm waren seine Bühnen. Das Jahr 1933 beendete die Karriere des jüdischen Künstlers. Auftreten konnte er nur noch im Jüdischen Kulturbund. Willy Rosen musste fliehen, gelangte 1937 in die Niederlande, gründete noch das „Theater der Prominenten”, wurde im Lager Westerbork inhaftiert, 1944 nach Theresienstadt deportiert und in Auschwitz ermordet. Ein musica reanimata-Gesprächskonzert am 10. April im Berliner Ballhaus Walzerlinksgestrickt mit dem Ensemble Zwockhaus sowie dem Theaterhistoriker Klaus Völker erinnerte an ihn.

22:05 bis 23:00 | BR-KLASSIK

Horizonte: Simon Höfele, Trompete; Elisabeth Brauß, Klavier

Karl Pilss: Sonate; Georges Enescu: „Légende“; Paul Hindemith: Sonate; Alexander Arutjunjan: Aria et Scherzo

23:03 – 24:00 | Ö1

Pneuma und Soma verknüpfen Neues mit Historischem

Die Ensembles Pneuma und Soma definieren musikalische Formen neu. Ihr Programm „Rooms“ verknüpfte im Wiener Musikverein Musikgeschichte und Gegenwart. Ein gemeinsames Interesse für neue Musik, ein Faible für maßgeschneiderte Kompositionen und eine große Wertschätzung des jeweils anderen Klangs – das eint das Vokalensemble Soma und die Band Pneuma. Mit ihrem gemeinsamen Programm „Rooms“ haben sie dem Gläsernen Saal des Wiener Musikvereins am 19. Mai 2021, dem ersten Tag des Lockdown-Endes, frischen Atem eingehaucht.

Robert Pockfuß, Komponist und Gitarrist von Pneuma, hat hierfür aus dem Repertoire von Soma geschöpft und ein neues, vielschichtiges Programm gestaltet. Werke der Chorliteratur vergangener Epochen werden aneinandergereiht und miteinander verbunden. Das musikalische Material bleibt dabei nicht unberührt: Es wird aufgedröselt, geloopt, rhythmisch verändert, in Tempo und Klang verzerrt und schließlich den verstärkenden oder ergänzenden instrumentalen Stimmen von Pneuma gegenübergestellt.

In einem Wechselspiel von Uraufführungen und adaptierter, älterer Musik durchschreiten Soma

und Pneuma (Christine Gnigler, Blockflöte; Jakob Gnigler, Saxophon; Bernhard Höchtel, Klavier; Robert Pockfuß E-Gitarre) neuen Klangräume, öffnen Türen, erzeugen Engstellen und definieren Formen neu. Gestaltung: Marie-Theres Himmler

23:30 – 24:00 Uhr | SWR2

ARD Radiofestival. Jazz: Satchmo Forever! – Zum 50. Todestag von Louis Armstrong

Von Karsten Mützelfeldt. Die Entwicklung von einer im Kollektiv improvisierten zu einer von Solisten geprägten Musik wäre ohne ihn nicht denkbar gewesen. Wie kein anderer vor ihm machte Louis Armstrong den Jazz zu einer individuell geprägten Ausdrucksform. Der Trompeter mit unverwechselbarem Ton wurde früh zum gefeierten Star. Sein Erfolg wuchs noch, als „Satchmo“ zu singen begann und als Entertainer mit Reibeisenstimme zum absoluten Bühnenliebling wurde. Auch wenn ihm seine kommerziellen Ausflüge in späteren Jahren Kritik einbrachten – sie änderten nichts an Louis Armstrongs einzigartiger Bedeutung für den Jazz.

mi – 07.07.2021

00:05 Uhr | DEUTSCHLANDFUNK KULTUR

Chormusik: RIAS Kammerchor und Rundfunkchor Berlin – Zwischen Klangspaziergängen und Liedprojekten

Moderation: Ruth Jarre. Wie kommen die Chöre der ROC durch diese Zeiten? Wie erhalten sie ihr Publikum? Helfen kleine Projekte weiter?

20:03 Uhr | DEUTSCHLANDFUNK KULTUR

Konzert: Prolog Morgenlandfestival Osnabrück

Theater Osnabrück. Aufzeichnung vom 27.06.2021. Dima Orsho: The Soul of Places – Places of the Soul: Damaskus i Dekalb i Beirut, für Orchester arrangiert von Wolf Kerschek Manfred Leuchter: Das Lächeln des Clowns, Arabesque | Dima Orsho: Those forgotten on the banks of the Euphrates, für Orchester arrangiert von Wolf Kerschek; Hidwa, für Orchester arrangiert von Wolf Kerschek; Trip to Ghouta, für Orchester arrangiert von Wolf Kerschek

Dima Orsho, Gesang; Manfred Leuchter, Akkordeon; Frederik Köster, Trompete; Afra Mussawisade, Perkussion; Osnabrücker Symphonieorchester. Leitung: Wolf Kerschek

23:03 – 24:00 | Ö1

Rückblick, Vorschau und aktuelle Veröffentlichungen – Zeit-Ton Magazin

Jeden Mittwoch präsentieren wir Ihnen ausgesuchte Veranstaltungstipps für die kommenden sieben Tage und die spannendsten Neuveröffentlichungen. Gestaltung: Philipp Weismann

23:30 – 24:00 Uhr | SWR2

ARD Radiofestival. Jazz: Play Jazz: aber wie? – Pädagogische Konzepte im Jazz

Von Mauretta Heinzelmann. Einfach spielen – als wäre es die natürlichste Sache der Welt. So wirkt Jazz, wenn die Musik gut im Fluss ist. In New Orleans übten die Kinder einst auf dem Schulweg, mittendrin im Leben. Aber wie kann der Nachwuchs hierzulande in den Jazz hineinwachsen? Die Saxofonistin Nicole Johänntgen hat die Corona-Zeit genutzt, um einen Saxofonlehrgang als E-Book zu veröffentlichen. Auch die Pianistin Julia Hülsmann und die Saxofonistin Alexandra Lehmler sind passionierte Jazzpädagoginnen. Welche Tipps haben sie für junge Jazzfans, die sich mit dieser spannenden, kreativen Musik ausdrücken möchten?

do – 08.07.2021

00:05 Uhr | DEUTSCHLANDFUNK KULTUR

Neue Musik: Martin Smolka

„rain, a window, roofs, chimneys, pigeons and so…and railway bridges, too“ (1992) für Bläseroktett und andere Instrumente; Musikfabrik NRW. Leitung: Johannes Kalitzke | „Lamento metodico“ (2006); Teodoro Anzellotti, Akkordeon | „Hats in the sky“ (2004) Musik zum Stummfilm „Vormittagsspuk“; Ensemble Ascolta; Leitung: Titus Engel

21:05 Uhr | DLF

JazzFacts: Tasten, Beats und freier Geist – Ein Porträt des britischen Keyboarders Dan Nicholls

Von Thomas Loewner. Dan Nicholls begann mit Klarinette, studierte Jazzpiano und entwickelte sich genreübergreifend zum Spezialisten für Keyboards, Synthesizer und Elektronik. Inzwischen ist der Brite einer der gefragtesten Klangforscher der experimentellen europäischen Musikszene. Durch seinen Vater, einen Saxofonisten, wuchs Dan Nicholls mit Jazz auf. Daneben hat er sich mit der Musik Indiens und Afrikas beschäftigt, arbeitet mit Video und Animation oder komponiert für Theater- und Tanzprojekte. Kooperationen verbanden ihn mit Künstlern von Squarepusher bis Arve Henriksen. In London, wo er heute wieder zu Hause ist, gehört er zum LOOP Collective und gründete das beatlastige Avantgarde-Elektro-Trio Strobes. Zwischenzeitlich hat Dan Nicholls auch in Berlin gelebt und in einigen der innovativsten Formationen der dortigen Szene gespielt: Y-Otis, The Killing Popes oder Liun & The Science-Fiction Band.

22:05 Uhr | DLF

Historische Aufnahmen: „Leb’ wohl, o Erde, o du Tal der Tränen“ – Abschiedsszenen in der Oper

Am Mikrofon: Klaus Gehrke. Mal ist es der Verzicht auf einen geliebten Menschen, mal eine Situation, die zur radikalen Veränderung zwingt, oder das Leben neigt sich abrupt dem Ende zu: Abschiede sind hoch emotionale Angelegenheiten. Auf der Opernbühne gelten sie oft als dramatisch aufwühlende Höhepunkte. Giuseppe Verdi, Richard Wagner oder Richard Strauss haben berührende Abschiedsszenen komponiert. Dagegen machte sich beispielsweise Johann Strauß Sohn in der „Fledermaus“ über das Pathos der Kollegen lustig.

22:05 bis 23:00 | BR-KLASSIK

Horizonte: Rund ums EM-Finale (I)

Moritz Eggert: „Die Tiefe des Raumes“. Ein Fußballoratorium, Erste Halbzeit (Solisten, Chor und Orchester der Musikakademie der Studienstiftung des deutschen Volkes: Moritz Eggert)

Derzeit findet die Fußball-Europameisterschaft statt und an diesem Sonntag steigt das Finale im Wembley-Stadion in London. Ein idealer Zeitpunkt, um endlich mal wieder Moritz Eggerts opulentes Fußballoratorium „Die Tiefe des Raumes“ zu senden. Geschrieben hat er es für die Ruhrtriennale 2005. Eggert wählte bewusst die Form des Oratoriums: als moderner Leidensweg eines Fußballspielers auf dem Weg zum entscheidenen Treffer. Wie im barocken Passionsspiel tauchen auch hier allegorische Figuren wie die Tugend und das Laster auf. Außerdem gibt es dem Evangelisten gleich einen erzählenden Journalisten. Wir präsentieren Ihnen heute eine CD-Aufnahme, die beim Label NEOS erschienen ist – als Mitschnitt eines Konzerts aus dem Münchener Gasteig im Jahr 2019.

23:03 – 24:00 | Ö1

Station Rose im Zeit-Ton Porträt

Das Wiener Audiovisions-Duo Station Rose – Elisa Rose: Video, Gary Danner: Musik – ist ein Wegbereiter digitaler Medienkunst. Seit 1988 loten sie Bild- und Musikgestaltungen zwischen analogen und digitalen Welten aus. Im Lauf des letzten Jahres haben sie ihr Archiv aktualisiert und 33 Jahre mit hunderten Aktionen und Konzerten miteinander vernetzt. Zudem haben sie das Album „Digital Archive Vol. 1“ veröffentlicht. Der Zeit-Ton widmet Station Rose ein Porträt.

Station Rose arbeiteten mit Pionieren der Virtual Reality wie Timothy Leary und wurden selbst zu Vorläufern dieser Kunst. Die von Elisa Rose und Gary Danner 1988 eröffnete Station Rose wurde als eine der ersten Audiovisionsgalerien Österreichs zu einem Schnittpunkt der bildenden Kunst und frühen elektronischen Musik. Bei den in Wien und dann in Frankfurt organisierten Gunafa Partys wurden ab den frühen 1990er Jahren Audiovisionskunst und Club-Kultur miteinander verschmolzen. Sie produzierten TV- und Klang-Arbeiten für den Hessischen Rundfunk und dann für ORF III und Ö1 „Radiokunst – Kunstradio“.

1995 wurden Station Rose mit dem Anerkennungspreis der Ars Electronica in der Kategorie „World Wide Web“ und 2012 mit dem Kunstwürdigungspreis der Stadt Linz für das Lebenswerk ausgezeichnet. 2016 realisierten sie am donaufestival eine groß angelegte, multimediale Performance.

Zuhause im Datenraum

Station Rose haben die aktuellen Entwicklungen mit Arbeiten wie „Digitale Bohème“ und „digital cocooning“ bereits vor vielen Jahren durchexerziert. Seit einiger Zeit beschäftigen sie sich mit 3D-Apps, audiovisuellen Vernetzungssoftwares und Internet-Kunstwerken.

Das vergangene Jahr der sozialen Isolation nutzten Elisa Rose und Gary Danner, um die Materialien ihres Schaffens zu digitalisieren und in einem Archiv zusammenzufassen. Das auf Gunafa Records herausgebrachte Album „Digital Archive Vol. 1“ gibt in 18 Stücken einen Überblick über ihr Schaffen zwischen Ambient- und Club-Musik.

Im Zeit-Ton Porträt erzählen Rose und Danner über Audiovision, Club-Kultur, virtuelle Systeme und sogenannte NFT-Kunst. Gestaltung: Heinrich Deisl

23:30 – 24:00 Uhr | SWR2

ARD Radiofestival. Jazz: „I wish I could play fast“ – Der Gitarrist Bill Frisell

Von Ulrich Habersetzer. „Ich bin so glücklich, dass ich immer noch verliebt bin in mein Instrument“, sagt Bill Frisell, einer der herausragenden Jazzgitarristen seiner Generation, der unzählige Jazzer*innen nachhaltig geprägt hat. Dabei hat er eigentlich einen Jazz-untypischen Stil: Frisell spielt langsam, wenige Noten, oft leise. Am 18. März 1951 geboren und in Denver, Colorado, aufgewachsen, wollte der Gitarrist in den 80er-Jahren ein „cooler Jazz-Guy“ sein. Er musste erst lernen, zu seinen Einflüssen zu stehen, die von den Beach Boys über Hank Williams bis hin zu Igor Strawinsky und Thelonious Monk reichen.

fr – 09.07.2021

00:05 Uhr | DEUTSCHLANDFUNK KULTUR

Klangkunst: Rythmes Invisibles – Von Anna Raimondo

Mit: Meriem Said; Übersetzung: Nourredine Ezarraf; Aufnahmen: Jeanne Debarsy und Anna Raimondo. Produktion: Deutschlandfunk Kultur / LE 18 / Dar Bellarj / Studio Euphonia – Radio Grenouille und Manifesta 13 Marseille / ACSR / Wallonie Bruxelles International 2020 – Länge: 50’48

In der Medina von Marrakesch prägen Frauen die Klanglandschaft stärker als das Straßenbild. Sie singen, produzieren Geräusche mit Haushaltsgegenständen und vernetzen sich über ihre Stimmen. Eine Soundscape-Komposition.

Sie klappern mit Löffeln, Gläsern und Tellern, sie treffen sich zum gemeinsamen Singen und tauschen Neuigkeiten aus: Frauen in der Altstadt von Marrakesch sind oft besser zu hören als zu sehen.

Die Künstlerin Anna Raimondo hat eine Gruppe von ihnen im Alltag begleitet, Gespräche geführt und Geräusche aufgenommen. Besonders angetan hat es ihr die Sängerin Meriem Said, die einzige Frau auf dem berühmten Platz der Geschichtenerzähler Jema el Fnaa. In einem akustischen Stadtplan zieht Raimondo Parallelen zwischen dem verborgenen System von Wasserkanälen unter der Stadt und dem Einfluss von Frauen-Netzwerken auf das tägliche Leben. Ein Stück über die Hörbarkeit des Unsichtbaren.

Dank an das Austauschprogramm LE 18, organisiert von Francesca Masoero in Zusammenarbeit mit Dar Bellarj in Marrakesch.

Anna Raimondo wurde 1981 in Italien geboren. Sie studierte „Sound Arts“ am London College of Communications. Derzeit arbeitet sie an einer Dissertation über das Hören, Gender und urbane Geographien. Ihr Stück „Me, My English and All the languages of my life“ wurde mit dem Prix Palma Ars Acustica 2016 ausgezeichnet. Anna Raimondo lebt ihn Brüssel.

22:03 Uhr | DEUTSCHLANDFUNK KULTUR

Musikfeuilleton: „Ein geheimnisvoller Grund unserer Seele“ – Die Freundschaft von Marcel Proust und Reynaldo Hahn

Von Sabine Fringes. (Wdh. v. 04.10.2019). Im glanzvollen Salon der Madame Lemaire begegneten sich die beiden wahrscheinlich zum ersten Mal: der 19-jährige Reynaldo Hahn und der drei Jahre ältere Marcel Proust. Ihre leidenschaftliche Liebesbeziehung endet nach zwei Jahren, doch ihre Freundschaft hält ein Leben lang, bis zu Prousts Tod im Jahr 1922. Gemeinsam teilen sie die Liebe zur Musik, die für Marcel Proust einen besonderen Stellenwert unter den Künsten einnimmt: „Das Wesen der Musik besteht darin (…), in uns einen geheimnisvollen Grund unserer Seele wachzurufen, der dort beginnt, wo das Endliche und alle Künste, deren Gegenstand im Endlichen besteht, aufhören.“

23:03 – 24:00 | Ö1

Lukas Ligeti mit neuer CD zur Geschichte der polnischen Juden

„That Which Has Remained … That Which Will Emerge …“ – so lautet der Titel des aktuellen Albums des österreichischen Komponisten und Schlagzeugers Lukas Ligeti. Der in den USA lebende Sohn des Komponisten György Ligeti beschäftigt sich hier mit der Geschichte der polnischen Juden, und zwar in Form einer kunstvollen Wort-Klang-Dokumentation, die 2015 im Warschauer POLIN-Museum entstanden ist. Dafür sprach Ligeti mit Menschen zwischen 20 und 98, die sich an jüdisches Leben in Warschau erinnerten. Unterstützt von fünf Musiker*innen entwickelte Ligeti eine Mischung aus Sprachpartikel, jüdischen Liedern, Klezmersounds und elektronischen Klängen. Entstanden ist eine dichte und eindrucksvolle Klangcollage. Das Werk sei auch eine Meditation darüber, wie Kultur sich Unterdrückung und Genozid widersetzen und apokalyptische Zustände überdauern könne, so Lukas Ligeti. Gestaltung: Philipp Weismann

23:30 – 24:00 Uhr | SWR2

ARD Radiofestival. Jazz: Review – Jazz-Neuerscheinungen

Von Daniella Baumeister. „File Under Jazz“ – mit diesem Hinweis versehen manche Plattenfirmen ihre Neuveröffentlichungen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt in den Verkaufs-Regalen der CD-Geschäfte und in den Sparten der Streaming- und Download-Portale. Was dann dort tatsächlich alles unter „Jazz“ einsortiert wird, ist immer noch extrem breit gefächert: nicht nur stilistisch, sondern auch qualitativ. Selbst für Fans kann es da schwer sein, sich zu orientieren. Einmal in der Woche präsentierten deshalb die Autor*innen des ARD-Radiofestivals bemerkenswerte Neuerscheinungen aus der vielfältigen Welt des Jazz.

sa – 10.07.2021

01:05 Uhr | DLF

Deutschlandfunk Radionacht: Elektro

Vor 30 Jahren erschien mit „Blue Line“ das Debüt der britischen Band Massive Attack, die mit ihrem düsteren Bristol Sound den Trip Hop etablierte. Am Mikrofon: Thomas Elbern

22:05 Uhr | DLF

Atelier neuer Musik: Revisited Forum neuer Musik 2013 – Palästinensische Klaviermusik

Salvador Arnita: Introduction and Oriental Dance No. 1 | Patrick Lama: 8 Variations on a Palestinian Theme | Samir Odeh-Tamimi: A Remembramce of the Forgotten | Wisam Gibran: From Silence to Silence. Fadi Deeb – Klavier. Aufnahme vom 20.4.2013 aus dem Dutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln. Am Mikrofon: Frank Kämpfer

Von der musikalischen Ausbildung her sind sie westlich geprägt. Sie sind fast alle Christen und sie haben in ihrer Heimat kein Publikum. Zeitgenössische Komponisten palästinensischer Herkunft verhandeln die Frage nach ihrem Ort, nach ihrer Identität in ihrer Musik. Ein Programm für ein so unarabisches Instrument wie das Klavier rückt die Widersprüchlichkeit der Thematik in ein geschärfteres Licht. Ganz gleich, ob Habib Touma und Patrick Lama, Mounir Anastas oder Samir Odeh-Tamimi – der Wunsch nach einer Laufbahn als Komponist im avancierteren Sinne bedeutete für sie alle, emigrieren zu müssen und nach Europa zu gehen. Hier indes begannen sie, sich auf jeweils sehr verschiedene Art mit arabischer Tradition zu befassen. Fadi Deebs im Deutschlandfunk produziertes Klavierrecital skizziert eine kleine Geschichte arabischer Klaviermusik im Exil, die auch eine europäische ist.

so – 11.07.2021

09:30 Uhr | DLF

Essay und Diskurs: Augenmaß – Über Ästhetik und Politik

Von Christian Metz. Wer im Straßenverkehr Entfernungen einschätzt, verlässt sich auf sein Augenmaß. Ein solches optisches Maßnehmen ist kulturell erlernt. Der Essay geht der Logik, Rhetorik und Praxis des Augenmaßes nach und betritt damit wissenschaftliches Neuland.

Das Zusammenspiel von Ästhetik und Politik des Augenmaßes prägt unsere Gegenwart und deren Diagnostik. Die Gegenwartsdiagnostik ist aufs Engste mit der deutschsprachigen Geschichte des Augenmaßes verschränkt. Die Rede von der „Politik mit Augenmaß” bewertet die Entscheidungsfähigkeit einzelner Politiker. Diese Rhetorik gehört ebenso zum Inventar unserer Gegenwart wie verschiedene andere Praktiken des Augenmaßes. Tatsächlich sind es vor allem Literatur, Kunst und Architektur, die das Vermögen des Augenmaßes in die öffentliche Debatte einbringen und dort profilieren. Dies sollten wir klar im Blick behalten, wenn es aktuell unter anderem um die Forderung von „Corona-Maßnahmen mit Augenmaß” geht.

Christian Metz ist freier Kritiker, unter anderem für die FAZ und den „Büchermarkt” des Deutschlandfunks. 2020 wurde seine Arbeit mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet.

20:03 Uhr | DEUTSCHLANDFUNK KULTUR

Konzert: Rudolfinum, Prag – Aufzeichnung vom 14.06.2021

Leoš JanáÄek: Suite aus der Oper „Das schlaue Füchslein“; Toshio Hosokawa: Violinkonzert; Alexander von Zemlinsky: Lyrische Symphonie in sieben Gesängen nach Gedichten von Rabindranath Tagore für Orchester, eine Sopran- und eine Baritonstimme op. 18

Veronika Eberle, Violine; Johanna Winkel, Sopran; Adam Plachetka, Bassbariton; Prager Radio-Symphonieorchester. Leitung: Alexander Liebreich

22:08 – 23:00 | Ö1

Das Solo-Projekt des Klangforum Wien: Das Klangforum Wien hat 36 Solo-Werke für 17 verschiedene Instrumente eingespielt

Das Klangforum Wien hat ein groß angelegtes Aufnahmeprojekt realisiert: Es wurden 36 Solo-Werke für 17 verschiedene Instrumente, inklusive fünf neuer Kompositionsaufträge, von sämtlichen 23 Musiker/innen des Klangforum Wien interpretiert. Wir senden einen Querschnitt dieser Werke von Olga Neuwirth, George Aperghis, Toshio Hosokawa, Salvatore Sciarrino und Rebecca Saunders – kombiniert mit Ausschnitten aus den Ö1 Porträts der Klangforum- Musiker/innen. In einer exklusiven CD-Edition werden die Aufnahmen durch Essays von Clemens Sedmak, Thomas Macho, Susan R. Wolf und Isolde Charim begleitet. Gestaltung: Rainer Elstner

