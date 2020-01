Die Jazz-Radiowoche vom 06.01.20 bis 12.01.20 (Notausgabe)

Ein kleiner Blick in die Jazzwoche 02 im Radio. Notausgabe! Die Übersicht zum Download als PDF. Alle Angaben ohne Gewähr.

NDR Info – Play Jazz! Das Jazzmagazin 22:20 bis 23:00

– 22:20 bis 23:00 MDR Kultur – Jazz 19:05 bis 20:00

19:05 bis 20:00 MDR Kultur – Jazz Lounge 19:35 bis 20:00

19:35 bis 20:00 WDR3 – Jazz & World – Improvisiertes zum Tagesausklang – Montag bis Freitag, 22.04 – 0:00 Uhr

– Jazz & World – Improvisiertes zum Tagesausklang – Montag bis Freitag, 22.04 – 0:00 Uhr WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann 13:04 bis 15:00 (Samstags)

06.01.2020

17:50 bis 18:00 | SWR 2

SWR2 Jazz vor Sechs

19:04 bis 20:00 | hr2-kultur

Hörbar

22:04 bis 00:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz & World

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Play Jazz! Das Jazzmagazin – Mit Sarah Seidel

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

Jazztime: Jazztoday

07.01.2020

01:05 bis 05:00 | Deutschlandfunk Kultur

Tonart: Jazz

17:50 bis 18:00 | SWR 2

SWR2 Jazz vor Sechs

21:03 bis 22:00 | SWR 2

SWR2 Jazz Session: Aus dem Archiv: Joshua Fit The Battle of Jericho

21:05 bis 22:00 | Deutschlandfunk

Jazz Live

22:00 bis 00:00 | Bremen Zwei

Jazz Grooves

22:04 bis 00:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz & World

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Play Jazz! Das Jazzmagazin – Mit Sarah Seidel

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazzgroove: An den Rändern des Jazz

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

Jazztime: News & Roots

08.01.2020

17:50 bis 18:00 | SWR 2

SWR2 Jazz vor Sechs

19:05 bis 20:00 | BR-KLASSIK

Classic Sounds in Jazz: Blue Songs

22:04 bis 00:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz & World

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Play Jazz! Das Jazzmagazin – Mit Sarah Seidel

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazzfacts: What’s going on? – Features, Interviews und was die Szene (um-)treibt | Neues aus der Klangwerkstatt vom hr-Jazzensemble

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

Jazztime: Jazz aus Nürnberg: Jazz & Beyond

09.01.2020

17:50 bis 18:00 | SWR 2

SWR2 Jazz vor Sechs

21:05 bis 22:00 | Deutschlandfunk

JazzFacts

22:04 bis 00:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz & World

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Play Jazz! Das Jazzmagazin – Mit Sarah Seidel

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

23:03 bis 00:00 | SWR 2

SWR2 NOWJazz: Magazin

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

Jazztime: All that Jazz

10.01.2020

17:50 bis 18:00 | SWR 2

SWR2 Jazz vor Sechs

22:04 bis 00:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz & World

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Jazz Special: Drum. Noise. Poetry.

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz Classics: Aufnahmen, die die Welt beweg(t)en | heute mit: „The Duke’s Men“: Johnny Hodges: Creamy / Clark Terry: Duke With A Difference

23:03 bis 00:00 | SWR 2

SWR2 NOWJazz Session: Akut! Das Mainzer Festival 2019 (2)

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

Jazztime: BR Jazzclub live

11.01.2020

13:04 bis 15:00 | WDR 3

WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann – Mit: Götz Alsmann

17:50 bis 18:00 | SWR 2

SWR2 Jazz vor Sechs

18:05 bis 19:00 | BR-KLASSIK

Jazz und mehr: Die Hingebungsvollen

19:04 bis 20:00 | hr2-kultur

Live Jazz: Florian Weber Quartet with Ralph Alessi | INNtöne Jazzfestival 2019

20:15 bis 21:00 | NDR Info

Jazz Klassiker: Nutcracker Jazz – Swingende Variationen über Tschaikowsky

22:03 bis 23:00 | SWR 2

SWR2 Jazztime: Incredible Jazz Vibes

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Jazz Konzert: Jazzwoche Hannover: gHEx Trio mit Gilad Hekselman

12.01.2020

00:05 bis 02:00 | Bayern 2

radioJazznacht

19:04 bis 20:00 | hr2-kultur

hr-Bigband: Konzerte und Produktionen u.a. mit: Viktorija GecytÄ & hr-Bigband, cond. by Rainer Tempel

20:04 bis 21:30 | SR2 KulturRadio

JazzNow: 40. Internationales Jazzfestival Saalfelden

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Jazz NDR Bigband: Steve Gray’s Songs of the Auvergne