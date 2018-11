+++ news +++ Jazzclub Bruchsal präsentiert Barbara Dennerlein +++ Konzertfinale des Jungen Münchner Jazzpreises 2018 +++ Bund fördert moers festival bis 2023 mit 1,4 Millionen

+++ Jazzclub Bruchsal präsentiert Barbara Dennerlein – Solo Adventskonzert +++

Ihre CDs wurden mit Auszeichnungen, mehrfach mit Jazz Awards und dem Preis der deutschen Schallplattenkritik bedacht, ihre CD „Take Off“ (Verve/Universal) erreichte sogar Platz 1 der Jazz-Charts und wurde als meistverkauftes Jazz-Album gefeiert. Barbara Dennerlein gehört zum Kreis der wenigen deutschen Künstler mit internationaler Reputation und ist längst Protagonistin auf der legendären Hammond B 3 und der Pfeifenorgel. Besonders faszinierend wirkt Barbara Dennerlein live. Als wichtigster und erfolgreichster deutscher Jazz-Export sind ihr die großen internationalen Festivalbühnen ebenso vertraut wie die Clubs: das „Blue Note“ und das „Sweet Basil“ in New York, „Ronnie Scott’s Club“ und „Jazz-Café“ in London oder das „Blue Note“ in Tokio, Festivals in USA und Kanada: Montreal-, Vancouver-, Toronto-, Edmonton-, Victoria-Jazzfestival, europäische Festivals wie Den Haag Northsea Jazzfestival/ Holland, Pori-Jazzfestival/Finnland, Molde-Jazz/Norwegen, Arhus Jazzfestival/Dänemark, Maastricht-Kortrijk-Festival/Belgien, Vitoria Festival de Jazz/Spanien; oder deutsche Festivals wie Berlin, Frankfurt, Leverkusen, Nürnberg, Vilshofen, Burghausen, Freiburg, Hamburg, Hannover Jazztage u.v.a. Zudem dokumentieren zahlreiche Rundfunk- und Fernsehmitschnitte international ihre großen Erfolge. Das Konzert findet am 1. Dezember 2018 um 19:00 Uhr in der Lutherkirche, Luisenstraße 6, 76646 Bruchsal statt, Einlass ist um 18:00 Uhr

Tickets: Vorverkauf 20,-, Abendkasse 25,-, Vorverkauf: www.reservix.de

Oder:

* Buchhandlung Braunbarth, Tel.: 07251 . 384800

* Buchhandlung Majewski, Tel.: 07251 . 2011

* Buchhandlung Wolf, Tel.: 07251 . 3228352

+++ Konzertfinale des Jungen Münchner Jazzpreises 2018 am 9. November in der Münchner Unterfahrt +++

Der Junge Münchner Jazzpreis (JMJP) wird 2018 zum 6. Mal vergeben. Die Konzertfinals gehören zu den Highlights der Münchner Jazzszene. Das Konzert 2018 findet heute am Freitag, den 09. November 2018 um 20:00 Uhr im Jazzclub Unterfahrt statt und wird von BR Klassik aufgenommen. Es steht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter und ist ein Kooperationsprojekt von mucjazz , Unterfahrt und BR Klassik, gefördert von der Kulturstiftung der Bayerischen Versicherungskammer.

Aus 40 Bewerbungen hat die Jury im blindfold-Verfahren anhand eingesandter Tonträger drei Finalisten ausgewählt. Die diesjährigen Finalisten sind:

Der Weise Panda, Köln

Johanna Summer, Dresden

David Grabowski Quartett, Hamburg

Weitere Informationen unter www.mucjazz.de und www.unterfahrt.de .

+++ Bund fördert das moers festival bis 2023 mit 1,4 Millionen +++

Heute erreichten das moers festival wunderbare Neuigkeiten aus Berlin: Der Bund wird das moers festival ab 2019 mit jährlich 250.000 € und zum 50. Jubiläum im Jahr 2021 sogar mit 400.000 € unterstützen. Ursprünglich sollte die auf drei Jahre begrenzte Förderung i.H.v. 150.000 € 2019 auslaufen. Kerstin Radomski (CDU), Mitglied im Haushaltsausschuss und direkte gewählte Bundestagsabgeordnete im hiesigen Wahlkreis wie auch ihr Vorgänger Siegmund Ehrmann (SPD) haben sich in den letzten Wochen sehr für den Erhalt der Bundesförderung engagiert.

„Diese großartige Unterstützung aus Berlin ist ein ganz wichtiges Signal – auf mehreren Ebenen: die Bedeutung von „moers“ als impulsgebendes und gesellschaftlich nicht mehr in Frage zu stellendes Kulturfestival ist (nach fast fünf Jahrzehnten!) erkannt und auf Jahre gesichert,“ freut sich der künstlerische Leiter Tim Isfort. „Für mich ist das auch ein Zeichen, dass wir den Auftrag haben, nicht nur ein gewachsenes Ereignis zu verwalten, sondern weiter neue Impulse zu setzen, Normalitätserwartungen zu hinterfragen, dem Andersartigen und dem Unerhörten eine Bühne zu geben – gerade im Heute und Jetzt, mit allen schrecklichen politischen Entwicklungen.“

Auf der ganz pragmatischen Seite bedeutet diese Zusage aus Berlin auch, dass wir über mehrere Jahre eine Planungssicherheit haben, d.h. auch künstlerische besondere Projekte endlich von langer Hand vorbereiten und realisieren können,“ so Isfort weiter. „Mein Team und ich werden alles tun, mit diesem Geschenk und dieser Verantwortung phantasievoll, klug und kreativ umzugehen. Überhaupt ist hier der Moment, mich bei meinem Team und allen leidenschaftlichen Unterstützern im Vorder- und Hintergrund während der letzten zwei Jahre ausdrücklich zu

bedanken: Danke!!!“

Die Aufsichtsratsvorsitzende Carmen Weist zeigt sich begeistert: „Ich freue mich riesig über die guten Nachrichten aus Berlin. Von ganzem Herzen möchte ich mich bei Siegmund Ehrmann und Kerstin Radomski bedanken, die parteiübergreifend mit großem Engagement Tolles für das Festival erreicht haben. Sicherung und Ausbau der Bundesförderung sind ein Beleg für die hervorragende Arbeit des künstlerischen Leiters Tim Isfort, der das hohe künstlerische Niveau aus tiefster Überzeugung heraus mit dem Anspruch verbunden hat, das Festival wieder stärker an

die Stadt zu binden.“ Geschäftsführer Claus Arndt fällt ein Stein vom Herzen: „Die Ungewissheit über die Fortführung der Bundesmittel hat in den letzten Monaten stark an unseren Nerven gezerrt. Mit der jetzt avisierten Förderung habe auch ich als Geschäftsführer einen erheblich besseren gestalterischen Spielraum – und das sogar für die nächsten fünf Jahre.“

