Die eingeschmolzene Jazz-Radiowoche vom 21.04.2025 bis 27.04.2025

mo – 21.04.2025

17:10:00 +++ Ö1

Der ¾ Takt in Rock, Pop und Co.

Wenn im heurigen Jahr Johann Strauss ausgiebig gefeiert wird, darf das willkommener Anlass sein, auch

einmal weit abseits des Walzerkönigs den ¾-Takt in Rock- und Popmusik und verwandten Genres aufzuspüren, nicht nur dort, wo er ohnehin fixer Bestandteil gewachsener Musiktraditionen ist, sondern auch dort, wo er völlig unerwartet ins Ohr fällt und so ganz besondere Emotionen aufsteigen lässt – zwischen irritierendem Schwindelgefühl und dem verschleierten Glanz der Nostalgie.

22:03 – 22:00 UHR +++ SWR KULTUR

ARD Jazz Spotlight: „Vilnius Power“ – Jazz und Literatur in Litauen unter der Sowjetherrschaft

Von Wolf Kampmann. 35 Jahre nach seiner Veröffentlichung in Litauen ist Ričardas Gavelis‘ Panorama-Roman „Vilnius Poker“ erstmals auf Deutsch erschienen. Eines seiner Themen ist der Jazz. Jazz aus Litauen wurde in den 1970er-Jahren weltweit zu einem Symbol für künstlerischen Widerstand gegen ein totalitäres Regime. Für diese Haltung stand vor allem das Ganelin Trio um den Pianisten Wjatscheslaw Ganelin. Die Sendung schlägt einen weiten Bogen von Gavelis‘ Roman zur Musik des Ganelin Trios und geht auch auf die phänomenale Wirkung ein, die das Trio 1979 bei seinem Auftritt in Ost-Berlin entfachte.

22:05:00 +++ Ö1

Jet Lag All Stars Radio Show

di – 22.04.2025

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen.

23:03:00 +++ Ö1

Olga Neuwirth als Kompositionsprofessorin – „Komponieren kann man nicht unterrichten.“ Die österreichische Komponistin und Lehrerin erzählt von ihrem Unterricht.

Lange hat es gedauert, bis Olga Neuwirth eine Professur erhalten hat: Seit Herbst 2021 unterrichtet die renommierte österreichische Komponistin an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien Komposition. Als Studentin hat sie selbst unterschiedliche Systeme von Musikuniversitäten in Europa und in den USA erlebt. Damals, Ende der 1980er Jahre, erinnert sich Neuwirth, gab es etwa am Konservatorium von San Francisco viel mehr studierende Frauen als in Wien, keine Hierarchie und auch die stilistisch-ästhetische Vielfalt war ungleich größer. Sie schätzte den interdisziplinären Ansatz, den sie auch in vielen ihrer Arbeiten verfolgt und lernte später dann von Adriana Hölszky in Stuttgart, dass es viel mehr vorurteilsfreies Hören gehe und weniger darum, zu bewerten. Mit ihren Studierenden in Wien versucht sie nun, den Austausch untereinander zu ermöglichen und – auch wenn sie überzeugt ist, dass man Komposition per se gar nicht unterrichten könne – ihnen mitzugeben, wie sie die Welt wahrnehmen und daraufhin etwas Abstraktes zu Papier bringen können. Gestaltung: Marie-Therese Rudolph

mi – 23.04.2025

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Ulla Pilz und Michael Neuhauser.

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR KULTUR

ARD Jazz. Das Magazin

Von Niklas Wandt. Das wöchentliche Jazz-Update, präsentiert von Eurer ARD: außergewöhnliche Veröffentlichungen, relevante Ereignisse und aktuelle Debatten. Wir diskutieren Jazz in allen seinen Facetten und suchen auch deutschlandweit die Orte auf, an denen er zu Hause ist. Nicht verpassen.

do – 24.04.2025

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Andreas Felber.

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR KULTUR

Blues`n`Roots

Von Dagmar Fulle. In dieser Sendung präsentieren wir alte und neue Aufnahmen aus den Bereichen Blues, Jazz, Swing, Rhythm’n’Blues, Soul und Country.

23:03 bis 00:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Horizonte: Asasello Quartett

Iwan Wyschnegradsky: Streichquartett Nr. 2, op. 18; Horațiu Rădulescu: Streichquartett Nr. 5 – „Before the Universe Was Born“. Aufnahme vom 12. Februar 2025 im Rahmen der Reihe „unerHÖRT!“. Eine Sendung von Thorsten Preuß

fr – 25.04.2025

14:05:00 +++ Ö1

Saxofonistenlegende Charles Lloyd und sein Sky Trio im Juli 2024 bei Sea Jazz L’Estartit

Nicht nostalgisch, sondern ganz in die Zukunft gewandt zeigt sich Saxofonistenlegende Charles Lloyd in seinem jüngsten Werk für das Label Blue Note, das er an seinen 86. Geburtstag, am 15. März 2024, veröffentlicht hat: das Doppel-Album „The Sky Will Still Be There Tomorrow“ mit Pianist Jason Moran, Kontrabassist Larry Grenadier und Schlagzeuger Brian Blade.

Am 28. Juli 2024 war Charles Lloyd der krönende Abschluss-Act des Festivals Sea Jazz L’Estartit in Torroella de Montgrí an der spanischen Costa Brava. Seine Band mit Gitarrist Jakob Bro, Kontrabassist Philip Norris und Schlagzeuger Eric Harland nannte er in Anlehnung an den Titel seines aktuellen Albums Sky Trio. Und auch da spielte der Saxofonist frisch, vital und geschmeidig wie ein Junger, blickte in der Auswahl der Stücke aber immer wieder auch zurück auf die vielen Jahrzehnten seines Schaffens, in denen er doch ein riesiges Stück Jazzgeschichte begleitet und mitgeprägt hat.

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Johann Kneihs.

23:03:00 +++ Ö1

Extrametrics und andere Schläge mit K. Ernst – Die Schlagzeugerin Katharina Ernst im Zeit-Ton Porträt

Geboren in Wien lebt die vielbeschäftigte Schlagzeugerin Katharina Ernst mittlerweile in Berlin. Als eine der renommiertesten Drummerinnen in der experimentellen elektronischen Musikwelt hat sie ihr Augenmerk auf polyrhythmische Strukturen gelegt, die sie in ihrer Liveperformance „Extrametrics“ erforscht. Rhythmusstrukturen werden in Etüdenformen überführt, die Wellenlängen und Obertöne unterschiedlicher Schlagobjekte miteinander in Beziehung gesetzt. Mit Schlagzeug, Drum-Synthesizer, Metallobjekten, Tamtams und Kalimbas werden Ebenen so geschichtet, dass sie sich überlagern, kontrastieren, in- oder gegeneinander laufen. Für die Performance „Kranetüde“ von Choreographin Valentina Holzinger in Berlin im Juni 2023 hat sie die Musik geschrieben. Bei der Verleihung des H13 Preises, dem niederösterreichischen Preis für Performance, im November 2024 präsentierte sie ihr Stück „metrics“ – ein immersiv-perkussiver Live-Soundscape, in dem sie Verfahren der Minimal Music virtuos mit Ästhetiken der Minimal Art kombiniert. Am 2. Mai wird sie mit einer adaptierten Version von „Polylog“ (gemeinsam mit Michael Breyer und ATELIER-E) das Musikprogramm des diesjährigen Donaufestival in der Kremser Minoritenkirche eröffnen. Eine Rück- und Vorschau. Gestaltung: Astrid Schwarz

sa – 26.04.2025

18:20 – 19:00 UHR +++ SWR KULTUR

Jazz: Count Basie of the East – Zum 80. Todestag von Teddy Weatherford

Von Henry Altmann. In letzter Zeit hat sich Jazz unglaublich internationalisiert und findet an Orten statt, die man einst nicht für möglich gehalten hätte. Zu verdanken ist das auch frühen „Globalisten des Jazz“ wie Teddy Weatherford. Der Pianist ist in den 1920er-Jahren Teil der Chicagoer Szene und implementiert danach Jazz nachhaltig unter anderem in Paris, Shanghai oder Singapur. Mit Talent und Risikobereitschaft verwirklicht er dabei den amerikanischen Traum fernab der Heimat. Am 25.4.1945 allerdings stirbt Weatherford nach einer Malaria-Infektion in Kalkutta viel zu früh – er wurde nur 41 Jahre alt.

23:10:00 +++ Ö1

Neuigkeiten aus der Welt des Jazz

Konzertempfehlungen für die kommende Woche, Buchbesprechungen, Kurznachrufe und aktuelle Meldungen.

so – 27.04.2025

00:05:00 +++ Ö1

Posaunist Markus Geiselhart im Interview, Pianist Elias Stemeseder 2024 in Klagenfurt

Zu Gast im Ö1 Jazznacht-Studio ist der in Stuttgart geborene Komponist, Arrangeur, Bandleader und Posaunist Markus Geiselhart, aus Anlass der Veröffentlichung seines Albums mit dem Duo GAMP. Im Titel finden sich bereits die Anfangsbuchstaben der Namen beider Protagonisten vereint, neben Geiselhart tritt auch der Wahl-Wiener Autor Peter Ahorner akustisch in Erscheinung, dessen mündliche Gedanken als Inspiration für die posaunistischen Soloimprovisationen dienen. Ahorner, der im Laufe seiner schriftstellerischen Tätigkeit eine Vorliebe für den Wiener Dialekt entwickelt hat, kann auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Wienerlied -Duo Die Strottern verweisen. Über das neue Album von GAMP, über seine Arbeit als Musikpädagoge mit einem Lehrauftrag für Big-Band-Leitung (seit 2013 an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) und über geiselART, sein neues, eigenes Label, wird Markus Geiselhart im Gespräch Auskunft geben.

Als Live-Mitschnitt der Ö1 Jazznacht gibt es eine Konzertaufnahme von Elias Stemeseder zu hören. Der 1990 in Salzburg geborene Pianist und Komponist ist nicht nur als Träger des Deutschen Jazzpreises 2023 bekannt, sondern auch durch seine Zusammenarbeit mit Craig Taborn, Nels Cline, Jim Black, Peter Evans und Ingrid Laubrock. Sein Solokonzert beim Festival New Adits vom 23. November 2024 in der Villa for Forest in Klagenfurt bestätigte den fabelhaften Ruf, der ihm in der Jazzwelt vorauseilt. Der mittlerweile in New York City lebende Musiker überzeugte das Publikum einmal mehr mit rastlosem und hellwachem Spiel, das immer mitreißend und euphorisierend wirkte.

Außerdem in der Ö1 Jazznacht: Neuerscheinungen aus nah und fern.

03:03:00 +++ Ö1

Mit klingenden Kulinarien in den Sonntag-Morgen

Klassiker und Fundstücke aus 100 Jahren Jazzgeschichte (Wiederholung).

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR KULTUR

NOWJazz: Klangvielfältiger Wirbelwind – Die Klarinettistin Mona Matbou Riahi

Von Nina Polaschegg. 1990 in Teheran geboren, zog sie nach Wien, um dort klassische Klarinette zu studieren. Doch Mozart & Co reichten Mona Matbou Rihai schon bald nicht mehr. Sie entdeckte die freie Improvisation, die sie seither nicht mehr losgelassen hat. Längst hat die umtriebige Musikerin ihre klanglichen Fühler in alle möglichen Richtungen ausgestreckt: Ob als Mitkuratorin einer Konzertreihe oder in diversen Formationen, in denen sie das Improvisieren als Ausgangspunkt für stilistisch ganz unterschiedliche Ideen verwendet, die von abstrakten Sounds bis zu lyrischen Melodien reichen können.

23:03:00 +++ Ö1

„Hör-Spiel“ zwischen den Welten bei New Adits – Konzertmitschnitte des New Adits Festivals 2024

Bei seiner mittlerweile 14. Ausgabe hat sich das „New Adits Festival“ in Klagenfurt einmal mehr als Treffpunkt der internationalen Musik- und Kunstszene in Kärnten erwiesen. In der „Villa for Forest“ und in der Altkatholischen Kirche St. Markus in Klagenfurt bieten die Kurator*innen Ingrid Schmoliner und Matthias Erian an vier Tagen gegenwärtiger Musik und interdisziplinären Kunstformen – zeitgenössisch wie experimentell – ein Podium.

Der äußerst vielfältig besetzte letzte Tag des „New Adits Festivals“ 2024 in der „Villa for Forest“ steht im Mittelpunkt dieser Supernova-Ausgabe: Blockflötistin Susanne Fröhlich liebt die klare Klangsprache und lotet mit einem Höchstmaß an Kontrolle das Potenzial ihres Instruments in der Zeitgenössischen Musik aus. Mit Vincent Pongracz und Peter Rom haben sich 2017 zwei Komponisten und Instrumentalisten im Duo gefunden – Klarinettist und Gitarrist lassen Elemente der zeitgenössischen Musik, Jazz, Kammermusik und Elektronik stimmungsvoll verschmelzen. Markus Steinkeller alias IDKLANG bringt bassbetonte, collagenhafte Clubmusik ein und ein Ausschnitt aus dem Programm des Jazzpianisten Elias Stemeseder rundet diese Ausgabe von Supernova zum New Adits Festival 2024 ab – in voller Länge war dieses Solokonzert bereits zuvor in der Ö1 Jazznacht am 27. April zu hören. Gestaltung: Christine Pleschberger

23:03 bis 00:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Musik der Welt: Der Nürnberger Flötist Dieter Weberpals und seine Band Argile

Der Nürnberger Dieter Weberpals, 1954 geboren, passt so richtig in keine Schublade: Mit 15 Jahren sorgte die Blockflöte dafür, dass er Musiker werden wollte und zur Querflöte wechselte. Über rockige Umwege und klassischen Unterricht landete er am Meistersinger-Konservatorium. Er wurde Mitglied der legendären Jazz-Formation „Gebärväterli“, weil er von der Musik leben wollte, ging er eigene Wege. Vor über 40 Jahren gründete er das Trio „Argile“, um die Weltmusik auszuloten. Dann zog es ihn stark in Richtung Afrika – die Gruppe ebenso, inklusive Trommeln, Gesang und unterschiedlichen Besetzungen. „Argile“ ist das französische Wort für Erde und auch Heilerde. Die heilende Wirkung von Musik hat Dieter Weberpals intensiv gespürt: Dreimal war sie sein Lebensretter – nicht nur bei einer Krebserkrankung. Eine Sendung von Jo Seuß

